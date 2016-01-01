Куда несет тебя река жизни?

...Ещё совсем недавно мы с вами ждали начала нового тысячелетия. Помните? Однако с тех пор прошло уже шесть лет. Как стремительно пронеслись они! Как многое изменилось! Как многое осталось таким же... Начинается новый год, что принесёт нам он? Кто из нас не задавался таким вопросом?Есть такая наука, которая отвечает, хотя и отчасти, на эти вопросы. Беспристрастная статистика расскажет нам о том, сколько ожидать в будущем году смертей, сколько свадеб; в цифрах и процентах назовет количество новорождённых и больных - всё, что можно считать, поддаётся простому предвидению. Учёные, зная статистику прошлого, с большой точностью сегодня предсказывают будущее! Однако это не удивляет нас, потому что здесь всё понятно. Вот если бы какое личное откровение... Что год грядущий готовит именно мне? В какой графе статистики окажусь я?Давайте попробуем проанализировать свою статистику и ответить на следующие вопросы. Куда несёт меня река жизни? Есть ли у моего неудержимого движения цель и действительно важна ли она? Если всё останется в моей жизни так же, как было прежде, буду ли я рад этому? А если внезапные перемены? Готов ли я встретить их? Одна из древних притч рассказывает о человеке, который закатывал на гору камень и, едва достигая вершины, не мог удержать его, и тот скатывался вниз... И ему приходилось начинать всё с начала. Знакомо ли вам чувство, когда дело, которому ты отдаёшь свои силы и время, просто бессмысленно? А может быть, это дело разрушает вашу жизнь и жизни ваших близких, делая вас несчастными? Что говорит вам ваша статистика? Сколько процентов вашего времени, сколько джоулей вашей энергии уходят впустую? Принесёт ли новый год перемены? Да и что можно изменить?Между тем, перемены возможны! Ведь одна из прекраснейших строк статистики свидетельствует о росте количества людей, которые обращаются к Богу! Многие люди в нашей стране, оставляя прежние заблуждения, открывают для себя возможность для удивительных перемен! Ведь правильный взгляд на мир, на жизнь реально меняет наше отношение ко всему. Понимание, что у нашего мира есть Автор, Творец, открывает нам путь к СМЫСЛУ ЖИЗНИ; вера в любящего Бога, в возможность избавления от чувства вины за «бесцельно прожитые годы» открывает ПУТЬ К ПОБЕДЕ НАД СМЕРТЬЮ! И кто останется равнодушным?!Дорогие друзья! Об этом мы и пишем в нашей газете, об этом рассказывают проповедники евангельских церквей, об этом вы услышите от своих знакомых верующих: о прекрасной и не сравнимой ни с чем Евангельской Вести.Иисус Христос ведёт Свою статистику. Число спасённых растёт, и это не просто те, которые заинтересовались новой идеей! Рассказы принявших Иисуса Христа - это свидетельства перемен, это истории людей, перестающих пить, колоться и воровать, это повести о восстановлении семей и разрушенных жизней, романы о счастье найденного смысла!Мы желаем вам именно таких перемен в наступающем новом году. Перемен к счастью. Обновления в жизнь. Да благословит вас Господь наш Иисус Христос! Аминь.