Наверное, многие из нас, будучи детьми, часто обращали своё внимание на луч света, пробивающийся в темной комнате. Этот луч привлекал нас, потому что в нем можно было увидеть огромное скопление пыли, кружащейся в воздухе. (Особенно если в этой комнате набегаться, напрыгаться с кровати на кровать, как делают многие дети.) Наблюдая за этим явлением, мы рассуждали в себе и удивлялись, почему же в этом луче так много пыли. А кто-то, наверное, старался обходить этот свет стороной, чтобы не дышать той пылью. Тогда мы не понимали, что пыль находилась везде в комнате, и мы постоянно вдыхали воздух, смешанный с ней. А этот пучок света, ворвавшийся в комнату, просто так сильно осветил воздух, что стали видны незаметные при другом освещении пылинки.В Евангелии от Иоанна в 3 главе Иисус сказал такие слова:(Иоан. 8:12). Иисус называет себя Светом. Почему? Потому что Он, Его Слово, оставленное для нас на страницах Библии, проникая в нашу жизнь, действует в ней, как луч яркого света, освещая, обнаруживая всю нечистоту нашей жизни, все то, что раньше мы не могли видеть, потому что находились во тьме. Это освещение происходит, когда мы начинаем читать или слушать Слово Божье. Осветиться Божьим Словом очень важно, так как это приводит человека к покаянию в грехах, очищению от грехов и примирению с Богом. Поэтому-то Христос призывает каждого человека выйти на Свет Божьего Слова.Но почему сегодня так мало людей идет к Божьему Свету? Писание само отвечает на этот вопрос:(Иоан. 3:19). Человек, возлюбивший тьму, не хочет выходить на свет, чтобы не сделались явны его дела, которые являются греховными. Такой человек, как правило, обманывает самого себя, думая, что он и его жизнь сокрыты в этой тьме и что никто не видит и не знает, как он живет. Смотря на свою жизнь через покрывало тьмы, он находит её не такой уж плохой, ничуть не хуже, чем у других. Ведь все так живут! Но Бог предупреждает людей:(Мр. 4:22). А псалмопевец говорит о всеведении Божьем:(Пс. 138:4). Мы можем что-то сокрыть от людей, мы можем обманывать себя, но никогда не сможем ничего утаить от БОГА!(Еккл. 12:14). Поэтому, дорогие читатели, давайте выйдем на Свет Божьего Слова, посмотрим правде в глаза (хоть это не легко порой сделать), признаем себя грешниками, достойными наказания, и получим от Бога прощение и очищение грехов, чтобы и нам иметь в своей жизни Свет Божий.