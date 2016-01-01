... И дал им сердце новое



На Украине в г. Запорожье состоялась христианская конференция. Это была не совсем обычная конференция. На ней собрались люди, уверовавшие в местах лишения свободы.





У Бога нет лицеприятия, Он любит всех людей одинаково. Поэтому Он сегодня спасает и призывает и тех, кто находится в местах лишения свободы за совершенные преступления. Поэтому сегодня Слово Божие проповедуется и в тюрьмах, чтобы и для преступников мог воссиять Свет спасения.

Господь Иисус Христос умер и за их грехи и желает, чтобы они покаялись, ступили на путь праведности и веровали в Него. Cлава Богу за то, что так и происходит! Это ли не чудесный поворот в жизни преступников?! От тьмы - к Свету! От греха - к святости! А Христос совершает в их жизни то, что когда-то было Богом сказано через пророков: «И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце плотяное. Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Кн. Иезек. 36:26-27). Поэтому когда Бог начинает менять жизни преступников, отбывающих наказание в лагерях и тюрьмах за преступления, это видят и другие осужденные, и начальники тюрем. Начальствующие лагерей порой с удивлением спрашивают у проповедников, приезжающих туда для проведения бого-служений: «Что вы такое делаете с заключенными?» Такие вопросы они задают, потому что видят перемены, происходящие в этих людях, которых ранее никто не мог исправить даже мерами наказания. Но ни один проповедник не может изменить преступника, потому что это подвластно только нашему Господу Иисусу Христу, Которого они проповедуют заключенным. Воистину невозможное человекам возможно Богу! Слава Иисусу, честь и хвала!

Пишу так, потому что и сам я в прошлом преступник, отсидевший 15 лет в тюрьме за свои преступления, неисправимый грешник, однажды услышавший Благую весть о том, что Иисус Христос умер за мои грехи и желает дать мне прощение. И однажды я обратился к Нему в молитве за прощением и спасением, чтобы Он сделал меня таким человеком, каким Он хочет меня видеть. И Бог услышал меня и простил грехи мои, чтобы я имел новую жизнь во Имя Его и имел в своей жизни плод - святость - во Имя Его! И через это Он прославляется в нас. Слава Богу!

Когда я приехал на конференцию, то увидел там и тех людей, с кем сидел когда-то в тюрьме, и которые так же, как и я, покаялись там в своих грехах и приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Прошло с тех пор лет пятнадцать, и эти люди, пройдя через все эти годы, сохранили веру и остались верными Иисусу. Мое сердце от этого возрадовалось! Также я увидел там много новых людей, ранее мне незнакомых. Это бывшие преступники, а теперь - святые, возлюбленные дети Божьи! И это было свидетельством чудных дел Божьих! Эти люди выходили и рассказывали, как Бог дивным образом изменил их жизни.



Один из них Владимир Баканов . В прошлом он имел пять судимостей. Ему не было еще и 16 лет, когда он был осужден за грабеж и разбойное нападение - избил сотрудника милиции, и был отправлен в колонию для несовершеннолетних. Владимир был дерзким, никого не боялся, мог среди бела дня подойти к сотруднику милиции и отобрать, как говорится голыми руками, оружие. Вот такой у него был воинствующий, дерзкий дух. И это вело Владимира к погибели его души. Начиная с 16 лет в его жизни было пять народных судов, которые приговаривали его к различным срокам лишения свободы. Он отсидел в общей сложности около 20 лет. Никто из людей мира этого не мог изменить Владимира в лучшую сторону. Но в 1990 году в колонию строгого режима села М.-Токмачка Запорожской области приехали Христиане Веры Евангельской проповедовать Слово Божье. Среди тех людей, которые пришли в клуб колонии для того, чтобы послушать, о чем будут говорить проповедники, был и Владимир Баканов. И когда после евангелизационного служения был призыв к покаянию и принятию Иисуса Христа как личного Спасителя, Володя в числе других людей вышел для покаяния перед всеми. Он принял Господа нашего Иисуса Христа. И то, что не могли сделать люди с Володей, начал делать Иисус. В ответ на веру Владимира, его послушание и покорность Богу Иисус Христос переменил его сердце и всю его жизнь. И уже больше нет дерзкого, грозного преступника Владимира Баканова! Но есть новый человек, рожденный от Слова Божьего, которому Бог обещает жизнь вечную. И не только ему, но и всем верующим в Иисуса Христа Сына Божия! Брат Владимир Баканов находится в вере и послушании Иисусу Христу уже немало лет. Бог даровал ему жену-помощницу. Они вместе служат Господу, являясь членами поместной Церкви в г. Запорожье.

На этой конференции, организованной для братьев и сестер, уверовавших в тюрьмах, я рад был видеть и Виталия Нагорного . Это бывший преступник, имеющий несколько судимостей. Он также в начале 90-х г.г., находясь в колонии строго режима, услышал Слово Божье и покаялся в своих грехах перед Господом Иисусом Христом и принял Его всем своим сердцем. Прошли годы... И вот я вижу его на конференции, и он - дитя Божие! Он сохранил в своем сердце веру в Господа. Виталий освободился из лагеря уже христианином. Бог дал ему жену-христианку, и она родила ему за эти годы одиннадцать детей. Слава Господу! Виталий заботится о своей большой семье, трудясь своими руками.



Александр Курипко , которого я давно знал, также бывший преступник, который имел несколько судимостей, был зависим от наркотиков и погибал в своих грехах. Он уверовал в Иисуса Христа в колонии и стал Его учеником. Бог освободил его от наркотической зависимости, изменил его сердце. С тех пор он идет за Господом. У него тоже большая семья: жена-христианка и шестеро детей. Александр также трудится своими руками, обеспечивая свою семью. А в свободное время служит Господу, посещая различные колонии и проповедуя там Слово Божие.

Хочется рассказать вам еще об одном человеке - Алексее Журбе . Он находится на пожизненном заключении в г. Соль-Илецке Оренбургской области за совершенное тяжкое преступление. Отбывая пожизненное заключение, Алексей Журба познакомился через переписку с верующей сестрой Олей Панченко из Краснодарского края. Оля - инвалид детства. Будучи верующим человеком, она смело свидетельствует об Иисусе другим людям, в частности и заключенным. Оля рассказала об Иисусе Христе Алексею. Он покаялся и принял Господа Иисуса своим Спасителем. В местах лишения свободы он стал свободен от тяжести и власти греха, потому что его простил Господь Иисус и освободил от греха! Алексей принял водное крещение, Бог крестил его Духом Святым. Вашему вниманию предлагаю его стихотворение.





Простите



Простите, кого ненавидел.

Простите, кого оскорбил.

Простите, кого я обидел.

Простите, кого я избил.



Мне стыдно и больно пред вами.

И в сердце я тяжесть ношу,

Что злыми своими делами

Я боль причинил. Но прошу... -



Простите мои преступленья,

Прошу вас, простите за все:

За грубость, жестокость, глумленье,

За все причиненное зло.





Видя так много моих братьев и сестер во Христе, которых Бог призвал из тюрем, лагерей, которых Он возлюбил еще тогда, когда они были преступниками, я все больше и больше удивляюсь и восторгаюсь любовью Божией ко всем людям. Воистину Господь не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию! Жизни этих людей изменил Иисус Христос. Если бы не Его любовь, то, быть может, кого-то из этих людей сегодня не было бы уже в живых. Но они когда-то откликнулись на призыв Божий и сегодня свидетельствуют, что новая жизнь, которую даровал им Христос, - самое прекрасное, что может быть на земле!

