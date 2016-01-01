Славлю Тебя, Боже, потому что я дивно устроен!

Кожа

Чем больше мы углубляемся в размышления над чудесным устройством человеческого тела, тем более мы убеждаемся в бытии Высшего Творческого Разума, Который создал человека. Строение человеческого тела - это область постоянных и бесконечных изучений, наблюдений, исследований и анализов. Кто, кроме Бога, мог все предусмотреть и позаботиться о том, чтобы глаз человека омывался день и ночь чистой кристальной слезой? Чтобы нос его был способен обонять и различать множество самых противоречивых запахов, а при дыхании согревать студеный и остужать горячий воздух? Чтобы язык мог служить органом членораздельной речи и центром вкусовых ощущений? Чтобы ухо способно было выдерживать звуки высокой и низкой вибрации? Кто предусмотрел, чтобы такие легко уязвимые и жизненно важные органы тела, как артерии, расположены были бы внутри организма, а вены снаружи? Чтобы весьма чувствительный и нежный мозг помещен был в прочную коробку черепа, а сердце, как главный мотор всего организма, - в надежную грудную клетку? Кто предначертал план такого сложного сплетения множества сложных систем в человеческом организме: пищеварения, кровообращения, нервной, лимфатической и других? Кто этот бесподобный план выполнил и все устроил? Как могло случиться, что конструирование такого разнородного и вместе с тем такого гармоничного организма обошлось без плана, намерения, идеи, цели и даже без участия сознания и, соответствующего данному произведению, разума? Кто создал первого человека, вдохнув в него жизнь и снабдив его способностью передавать эту жизнь другим подобным ему людям?Псалмопевец Давид славит Бога за то, что Он дал ему такой организм:Многострадальный Иов говорит Богу:(Иов 10-я глава).Мы настолько свыклись с нашим телом, что уже не замечаем всех тех чудес, которые творятся в теле ежедневно. Рассмотрим некоторые из них. Сегодня наш разговор пойдет о человеческой коже.Наша кожа может сравниться с пограничной стражей нашего тела. Клетки кожи размещены плотно одна к другой в виде мягкой, шелковидной ткани, которая облекает собою весь наш организм. Кожа тела - это своего рода природная кожаная куртка, поверхность которой изготовлена из очень чувствительной, но также и очень прочной, выносливой ткани, способной выдерживать значительный нажим без боли, царапин или ранения. Если та или иная часть кожи подвергается постоянному надавливанию, то она сама себя защищает, превращаясь в более твердую, грубую, затверделую, бесчувственную и мало уязвимую; как например, мозоли на руках или кожа на пятках.Кожу можно также сравнить со стеной крепости, с помощью которой организм отражает и расправляется с атакующими его микробами. Наше тело всегда окружено бесчисленным количеством бактерий, постоянно готовых при первом прорыве кожи проникнуть в наш организм. Пока такого пролома в стене крепости нет, организм остается непреступной башней для «воинов Микрокосмоса».Кожа - - вернейший показатель состояния нашего здоровья. Краснота кожи свидетельствует о воспалении или повышенной температуре, тогда как бледность кожи говорит об усталости, малокровии и т. п. Кожа имеет в себе дыхательные поры, способные пропускать изнутри пот, но не пропускать внутрь ничего, что могло бы проникнуть извне. Клетки кожи обладают большими запасами кератина, являющегося основным веществом роговых тканей, таких как ногти, волосы и т. п. Именно это вещество способствует коже в деле ее защиты тела от проникновения чрез поры внутрь тела воды, масла, разжиженных кислот, щелочей и других химических жидкостей. Кожа, как тень или зонтик, предохраняет деликатные ткани наших внутренних органов от смертельных для них ультрафиолетовых лучей. Для защиты этих внутренних тканей кожа вынуждена бывает вырабатывать внутри себя особый химический элемент, называемый «меланин», способствующий потемнению кожи, так называемому загару.Кожа это своего рода термостат и термометр нашего тела. Кожа первая воспринимает окружающую нас низкую или высокую температуры, регистрирует и контролирует их, сопротивляясь жаре летом и холоду зимою.Нельзя забывать еще и о том, что кожа - орган наших ощущении, орган чувствующий боль, высокие и низкие степени давления и т. д. Все эти ощущения мы воспринимаем только благодаря тому, что Создатель нашего тела расположил концы нервов, ведающих всеми этими ощущениями в соответствующих местах нашей кожи...