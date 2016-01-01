Маяк

Маяк

            На морском берегу в очень опасном месте, среди скал и громадных подводных камней стоял маяк, свет которого спасал многих попавших в шторм от гибели. Когда темнело, живущий там сторож зажигал на маяке огонь и следил за ним во время его горения.

            Но вот в одну бурную ночь сильным ветром загасило пламя маяка. Сторож это тотчас же заметил, но поленился зажечь его снова, так как утро было уже близко. Как раз в это время вблизи скал находилось в большой опасности одно маленькое судно. Моряки, застигнутые бурей, напрягали последние силы, чтобы только достигнуть берега. Но так как на маяке не было света, то их судно налетело на скалу, разбилось, и все они погибли!

            Когда настало утро, ночной сторож, идя вдоль берега к своему маяку, наткнулся на какое-то тело, выброшенное водою. К своему ужасу он узнал в нем своего сына, бывшего где-то далеко на промысле и возвращавшегося домой! В числе других погибших он сделался жертвою небольшой небрежности своего отца-сторожа, не исполнившего добросовестно своего долга.

            Мы, христиане, призваны быть своего рода маяками, которым Господь доверил и повелел светить и помогать окружающим нас людям, и от нашей любви и верности своему долгу зависит многое. Христос сказал в своей нагорной проповеди: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф. 5:6).

 

 

 

 

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ВЫПУСК 31 2006\3