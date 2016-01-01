Детская страничка

Детская страничка

Привет девчонки и мальчишки!


       Дорогие ребята, везде, где бы мы ни находились, нам встречаются новые, незнакомые люди. И так часто случается, что с кем-то, кто нам нравится, мы спешим знакомиться и дружить, а кто-то остается незамеченным и непринятым нами.
       Такие наши поступки очень огорчают Господа. Ведь Он желает, чтобы мы старались любить всех одинаково и относились к другим так, как хотим, чтобы к нам относились окружающие нас люди. Оглянитесь вокруг себя, может быть, вы заметите кого-то, кто находится сейчас в стороне и остается непринятым, ненужным. Представьте, как бы вы чувствовали себя, если бы оказались на месте этого человека… Протяните к нему свою руку - наверняка, он нуждается в вашем внимании и дружбе!




Самая главная краса!

       Давным-давно (а может, и не очень давно) жил-был лесник, мужик крепкий, серьёзный, с сердцем жалостливым и честным. И жена была ему под стать - и красавица, и умница, и рукодельница.
       Сыновей у них не было, но сердце радовала доченька-лапушка Настёна; лелеяли они её и нежили, но баловать не баловали, в строгости, да почтении к Богу воспитывали. Вот и росла Настёна послушной да доброй девочкой.
       Одно только огорчало родителей: глаза у девчушки были разными - один послушный, а другой всё норовит за первым подглянуть… Оттого и взгляд у нее был косоньким. Из-за этого непослушного глазика и случилась у неё печаль.
       Подросла Настёна, семь годков ей исполнилось. И решили родители дочку учиться отдать. От родного дома до школы полдня протопаешь, потому, как ни горько было расставаться, пришлось Настёну к женщине одной в деревне пристроить. Женщина добрая оказалась, обещалась и кормить, и поить, и за девчонкой приглядывать.
Самая главная краса!        Вот пришло время идти в школу. Настёна на учебу первый раз отправилась. А там детей - видимо-невидимо! Как пташки щебечут, веселятся. Повеселела и Настёна, понравилась ей школа. И учительница добрая и ласковая оказалась, старалась и слово доброе сказать, и в тетрадку лишний раз заглянуть. Да недолго радость с Настёной дружила, пришло время и печали прийти.
       Подошла Настёна как-то к девочкам, поиграть. Те на смех её подняли: "Куда тебе с нами играть, уродина!" Не плакала Настя, но лицом осунулась… Ни хозяйке, ни отцу с матерью при встрече ничего не сказала, огорчать не хотела. Да разве материнское сердце обманешь?
       - Помнишь ли, ластонька моя, чему я тебя учила? Как спать ложиться, помолись Богу, чтоб охрану тебе приставил; как встанешь утром, поблагодари, что ещё день жизни дал тебе, да проси день предстоящий благословить. А ещё, как кто обидит тебя или затоскуешь ты, проси Бога утешить тебя, проси научить любить обидчика и не платить злом за зло. Проси помощи у Господа! Тогда горе твоё станет маленьким, а радость большой.
       - Хорошо, матушка! - тихо сказала Настя.
       Пошла Настёна на следующий день в школу. Идёт, а душа обратно тянет, глазки покраснели, вот-вот слезой зальются. Тут вспомнила Настёна мамин наказ и прошептала: "Боже, Ты добрый, не оставь меня, пошли мне подружку хорошую, чтобы любила она меня за доброту, а не за красоту!" Только помолилась, как слышит:
       - Ты пошто, дева, ото всех сторонишься-то? Пошто к подружкам не идёшь?
       Старушечка древняя, волосы седые, как облачко… Платочек беленький на голове; тоненькая, махонькая, как из воздуха, а глаза добрые, синие, как небо!
       - Не любят они меня, гонят. Говорят, уродина я косая… - прошептала Настя.
       - Так они не знают просто, что красота-то Богом всем поровну дана, у всех она есть. И у тебя она есть! Только у всех она по-разному показывает себя. Эвон у той кудри какие: в кудрях краса. А вот у этой смех какой, слышь, заливается: краса, значит, в смехе. А вон та, чёрненькая: в лице у неё краса. А у тебя самая главная краса в душе, в сердечке! Ты полюбуйся на чужую красу - и тебе самой красы прибавится. И тебя будут любить, к сердцу твоему льнуть будут. Ступай к ним. Гляди на всех, как картинки глядишь, - без зла, без обиды.
       Повела старушка Настёну к девочкам. Девочки, как старушку увидали, играть перестали, слушают.
       - Я вам, деточки, вашу потерю нашла и вам привела. Вы подружку свою боле не теряйте! Глазки у неё слабеньки, так и вовсе ей одной нельзя! А сердечко доброе, красивое. Берегите её, вы ведь тоже добрые. А что глазик косой, так и дождик косой, а без него трава не растёт! И солнышко, бывает, косо смотрит, а с ним радость! И косы плетут косо, а хорошо выходит. Берегите друг дружку и вам хорошо будет!
       Стали после старушкиных слов девочки Настёну к себе звать. И сразу всем хорошо и весело стало! Сразу все увидели, какое у Настёны сердце доброе, да ласковое, да отзывчивое. Полюбилась детям Настёнина краса сердечная.
       Обернулась Настенька поблагодарить старушку добрую, а её уж и след простыл. И теперь только она молитву свою вспомнила, да поняла, что это Господь помог ей в беде её сердечной!
       С тех пор Настёну никто не обижал. И хорошо им, подружкам, вместе было, и радостно, и весело. А всё потому, что самая главная краса у человека не в лице, не в глазах и не в волосах, а в сердце кроется, там, где Бог живёт, там, где Он Свою красоту наводит.

По мотивам статьи Н.В. Жутиковой
"Урок мира и доброты". (В сокращении.)







Сказочка про вору!



       Был у одной Вороны сыночек Вора. Он не был похож на своих сверстников. Ведь всем на удивление вместо обычных черных перьев у него росли белые.



       Вся лесная ребятня тыкала на него пальцем и смеялась. «Не хотите дружить - и не надо! - говорил вороненок. - Мне и одному не плохо». А сам все равно огорчался.



       Но, несмотря на все это, Вора всегда стремился делать всем добро.



       Сердечную доброту вороненка заметила мудрая Сова: «Молодец, Вора! Будь всегда таким, и ты обязательно приобретешь себе друзей!»



       Однажды жарким днем, когда звери обычно собирались у речки отдохнуть, мышонок Пи прогуливался вдоль берега. Вдруг он поскользнулся на мокром камне и упал прямо в воду...



       Мышонок барахтался и звал на помощь. И тут подоспел вороненок Вора. Он быстро схватил Пи и вытащил из воды на берег.



       По всему лесу пронеслась молва, что Вора спас мышонка. Тогда все звери увидели в нем искреннюю доброту и самоотверженность и стали хвалить его. Вскоре у Воры появилось много хороших друзей.




Детскую страничку подготовили Юля Филина, Саша и Толя Франк

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ВЫПУСК 33 2007\2