Твёрдые свидетели

Возьмем, к примеру, человеческую кость. Она является единственным твердым материалом в нашем теле. Кости обладают невероятной прочностью! До сих пор не изобретён материал, так же хорошо отвечающий всем потребностям организма, как костная ткань. Еще в 1867 году было доказано, что расположение клеток в костной ткани образует самую легкую из всех существующих структур, достаточную для поддержания массы тела. Иногда мы оказываем на свои кости огромнейшее давление. Например, при приземлении прыгуна с шестом кость срабатывает, как стальная пружина. В другой раз мы изо всех сил растягиваем свои кости, например, когда поднимаем тяжелые чемоданы, — и кость опять действует, как пружина. Для сравнения: дерево не может перенести даже меньшее усилие натяжения и не выдерживает такое усилие сжатия, которое выдерживает кость. Сталь, обладающая такой же прочностью, в три раза тяжелее кости — тянула бы нас вниз, как непосильная ноша.Кость пустотелая. На открытие использованного при этом архитектурного принципа уменьшения массы людям потребовались тысячелетия! Кроме того, внутри кости размещена как бы «фабрика» по производству красных кровяных шариков, производительность которой — триллион шариков ежедневно.Устройство костной конструкции стопы ноги - удивляет. Она состоит из малюсеньких, напоминающих драгоценные камни, матовых щепочек. В каждой ноге имеется двадцать шесть таких косточек-щепочек. Футболисты во время матча подвергают эти крошечные косточки нагрузке, в общей сложности составляющей тысячу тонн на одну ногу. И эти живучие кости выдерживают такую нагрузку благодаря своей эластичности. Не каждый из нас носится по футбольному полю и бьет по мячу, но все мы в течение жизни проходим расстояние, которое в два с половиной раза больше окружности Земли. Масса нашего тела равномерно распределяется по костным перекрытиям, просто идеальным с архитектурной точки зрения. Они имеют такой же принцип действия, как пружины. Гибкие колени и локти поглощают нагрузку. К сожалению, постепенно мы принуждаем свои ноги принимать форму модной обуви, ковыляем на высоких каблуках, тем самым добровольно лишая себя огромных преимуществ этой удивительно сбалансированной конструкции.Сила кости служит нам верой и правдой, не трубя об этом в фанфары. Мы обращаем на нее внимание, только когда допускаем воздействие грубой силы, превышающее все допустимые нормы, что приводит к перелому кости.Из-за своей твердости и подверженности переломам кость приобрела у нас репутацию помехи в человеческой деятельности. Наши кости не дают нам возможности пролезать в узкие отверстия, не позволяют спать на твердой поверхности. А что мешает прыгунам с трамплина прыгнуть дальше на какие-нибудь двадцать метров или горнолыжнику — овладеть еще несколькими поворотами? Последствия прошлых переломов. Человек, ломавший ногу, катаясь на лыжах, мечтает о более прочных костях. Но более прочные кости были бы толще и тяжелее: они бы еще больше ограничили катание на лыжах или сделали его просто невозможным.Нет, эти 206 удлиненных кусочков кальция, находящихся внутри нашего тела, никоим образом не ограничивают нас. Они дают нам свободу!Мы привыкли, что кости часто символизируют смерть, а вот хирург отлично знает, что это не так: скелет — это живой, постоянно изменяющийся орган. Самое удивительное, что при переломах кость заживает сама!Когда кость ломается, начинается тщательно продуманный процесс. Множество клеток заполняют поврежденное место. Через две недели вокруг него уже образуется оболочка из хрящевой ткани, называемая костной мозолью. Затем в желеобразную массу проникают цементирующие клеточки. Эти клетки — остеобласты, заполнители пустых пространств кости. Постепенно они разрушают костную мозоль и заменяют ее новой костной тканью. Через два-три месяца на месте перелома образуется участок новой кости: он слегка заходит краями на основную кость, напоминая надетые один на другой концы садового шланга. Позже излишки как бы счищаются, и окончательный новый участок кости точно совпадает с оригиналом. Это нормальный процесс заживления кости.Кость, скрытая от наших глаз, не выставляет свою жизнь напоказ сторонним наблюдателям. При достаточном оптическом увеличении можно различить два типа действующих в кости клеток. Мы уже познакомились с одним типом клетки — остеобластами, — клетками-восстановителями, заполняющими собой пустые пространства, прикрепляясь к области перелома и образуя костный кристалл. Но эти клеточки не сидят сложа руки и не ждут, когда где-нибудь что-нибудь случится. Миллиарды таких клеток постоянно трудятся внутри каждого из нас, заменяя отслужившие свой срок кости. У ребёнка каждый год 100% костной ткани заменяется полностью. У взрослого человека каждый год происходит замена примерно 18% костей.Но отжившие кости не очень-то охотно уступают свою территорию. Их нужно взорвать динамитом и затем отсосать пылесосом. Такую работу в организме проделывает команда взрывников — остеокласты. Это крупные клетки, снабженные ядрами в количестве от десяти до тридцати, в зависимости от того, какой объем инструкций они должны получить для выполнения своей щепетильной задачи. Шустрые клеточки прокладывают туннели в костях так же легко, как кроты под землей, оставляя отверстия, которые заполняют новыми волокнами остеобласты. А отчаянные остеокласты, по сути дела, настоящие «камикадзе»: они протискиваются через костный «гранит» с такой силой, что просто сгорают дотла через сорок восемь часов, и их самих уже приходится выносить прочь, как отходы… Клетки-бласты и клетки-класты трудятся в течение всей жизни человека. Бласты больше всего работают в первой половине нашей жизни: постоянно обеспечивают нас новыми костями, размер которых соответствует потребностям растущего организма. Но постепенно класты-разрушители просто-напросто выгоняют усталых бластов с исконных мест обитания. В результате у людей пожилого возраста происходят изменения костной ткани.Все составные части кости скомпонованы в идеальную конструкцию: элементы, несущие основную нагрузку, пересекаются между собой, как опоры стального моста. Если у меня случится травма ноги, например, трещина, то из-за боли мне придется изменить свою походку: шаги станут короче. Вместе с этим поменяется расположение несущих элементов: они будут располагаться уже под другим углом. Это и даст мне возможность передвигаться по-новому! Если я начну прибавлять в весе, то основная, опорная кость ноги — бедренная кость — должна будет искривиться или прогнуться. Чтобы этого не допустить, она становится толще, и со стороны наибольшей нагрузки получает дополнительные «подпорки». Любой вид физической активности — посылает электрические импульсы в кость, это и обеспечивает ее рост.Видя, с какой мудростью и любовью устроено наше тело, невозможно не прославить Великого, Неподражаемого Конструктора, Всемогущего Творца вселенной за Его заботу и милость, обращенную к человеку.