Проверь сам себя!
· Какое было бы духовное состояние Церкви, если бы все поступали как я?
· Какая была бы внутренняя любовь в Церкви, если бы все любили как я?
· Сколько посетителей было бы в собрании днём и вечером, если бы все посещали собрания как я?
· Какая была бы молитвенная жизнь в Церкви, если бы все молились как я?
· Какой бы был сбор для дела Божья, если бы все жертвовали как я?
· Сколько труда сделалось бы в Церкви, если бы все трудились как я?
· Какое уважение имела бы Церковь в мире, если бы все члены жили как я?
· Как чувствовал бы себя священнослужитель в своем труде, если бы все относились к нему как я?
· Как благодушествовали бы гости в нашем собрании, если бы все относились к ним как я?
· Мир видит Церковь Божью такою, какою мы её представляем!