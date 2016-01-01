Проверь сам себя!

Проверь сам себя!


· Какое было бы духовное состояние Церкви, если бы все поступали как я?

· Какая была бы внутренняя любовь в Церкви, если бы все любили как я?

· Сколько посетителей было бы в собрании днём и вечером, если бы все посещали собрания как я?

· Какая была бы молитвенная жизнь в Церкви, если бы все молились как я?

· Какой бы был сбор для дела Божья, если бы все жертвовали как я?

· Сколько труда сделалось бы в Церкви, если бы все трудились как я?

· Какое уважение имела бы Церковь в мире, если бы все члены жили как я?

· Как чувствовал бы себя священнослужитель в своем труде, если бы все относились к нему как я?

· Как благодушествовали бы гости в нашем собрании, если бы все относились к ним как я?

· Мир видит Церковь Божью такою, какою мы её представляем!

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 33 2007\2