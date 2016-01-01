Проверь сам себя!

· Какое было бы духовное состояние Церкви, если бы все поступали как я?· Какая была бы внутренняя любовь в Церкви, если бы все любили как я?· Сколько посетителей было бы в собрании днём и вечером, если бы все посещали собрания как я?· Какая была бы молитвенная жизнь в Церкви, если бы все молились как я?· Какой бы был сбор для дела Божья, если бы все жертвовали как я?· Сколько труда сделалось бы в Церкви, если бы все трудились как я?· Какое уважение имела бы Церковь в мире, если бы все члены жили как я?· Как чувствовал бы себя священнослужитель в своем труде, если бы все относились к нему как я?· Как благодушествовали бы гости в нашем собрании, если бы все относились к ним как я?