Твое место в Церкви

Твое место в Церкви


            Сегодня многие люди считают себя верующими, но не желают становиться членами Церкви, посещать богослужения, а если и посещают, то, к примеру, один раз в год, на какой-нибудь праздник. Это Богу не угодно.

            Такое отношение людей к Церкви говорит, как правило, о том, что на самом деле человек не имеет веры в Бога. Настоящий христианин всем своим существом стремится в собрание Божьего народа. В Псалтыре есть такие слова: «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим - к ним все желание мое» (Пс. 15:3); «Возрадовался я, когда сказали мне: «пойдем в дом Господень» (Пс. 121:1). Вот таким должно быть отношение человека к Церкви, к народу Божьему!

            О Церкви очень много сказано в Библии. Церковь - это собрание людей, искупленных Кровью Христа, ради которых Христос, оставив славу Небес, пришел на землю и принял мученическую смерть. Это необычное общество на земле, Церковь создана Самим Богом: «Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мтф. 16:18). На пятидесятый день после воскресения Христа была рождена Церковь. Об этом вы можете прочитать в Деяниях святых Апостолов в главе 2-ой.

            О Церкви также сказано, что Сам Бог обитает в ней (то есть среди Своего народа) и заботится о ней.

            Господь дал через своих Апостолов наставления и указания, какой должен быть уклад и порядок в Церкви. Это все записано в Посланиях Апостолов. Бог желает, чтобы Его дети - то есть верующие люди - регулярно собирались вместе для того, чтобы служить Ему: прославлять Бога в песнопениях, возносить хвалу Ему, просить в молитвах Его о различных нуждах, назидаться Словом Божьим (слушать проповедь), поддерживать друг друга, заботиться друг о друге. Как прекрасно, когда народ Божий в едином духе, едиными устами возносит молитвы и моления Своему Богу, славит Его и величает! Богу это приятно. А как приятно самим верующим, собравшись вместе, в молитве переживать присутствие Божие, общение с Ним!

            В Библии Церковь сравнивается с телом: Бог «...поставил Его (Христа) выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его» (Еф. 1:22-23); «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос… Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?.. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы - тело Христово, а порознь - члены» (1 Кор. 12:12-27). «И Он (Бог) поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:11-13). Эти слова говорят о том, что каждый человек, ставший членом Церкви (принявший водное крещение), становится частью Тела Христа. И он уже не живет сам по себе, но занимает свое, определенное место, отведенное именно ему Богом в Церкви.

            Другое место Священного Писания говорит следующее: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга» (Евр. 10:25).

            Не оставлять собрания, то есть посещать регулярно богослужения в Церкви, - важно, но это еще не все. Необходимо верующим людям еще и иметь общение друг с другом, наставлять друг друга. «...Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Иоан. 1:7). Когда мы имеем общение друг с другом, то многому учимся: учимся любить, смиряться, терпеть, заботиться о ближнем и т.д. Мы признаемся в проступках своих друг перед другом, и Кровь Христа омывает нас от грехов. Мы часто не видим за собой каких-то ошибок, неправильных поступков, а со стороны становится виднее. Конечно, не всегда легко принимать обличения, где-то ошибаться на глазах других людей, просить прощения. Но именно в этом есть воля Божия! И всякий человек, который желает, чтобы его сердце очистилось и омылось, старается жить именно так пред Лицом Божьим. Вообще человеку, который не посещает собрания, не имеет общение с братьями и сестрами во Христе, практически невозможно сохранить веру, устоять против греха (не имеются в виду те случаи, когда человек по каким-либо серьезным причинам не имеет возможности посещать служения). Поэтому, если вы верующий человек, наши пожелания к вам: посещайте богослужения в Церкви, станьте ее членом, любите свою Церковь, имейте общение с братьями и сестрами во Христе, стремитесь в собрание народа Божьего. Да благословит вас Господь!

 

 

 

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ВЫПУСК 33 2007\2