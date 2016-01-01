Вопросы и ответы

«Почему курение считается грехом, ведь в Библии об этом ничего не сказано?»

«Я стараюсь жить праведно, избегая греховных привычек. Не курю, не пью, не употребляю наркотиков, никого не убил, в сердце верю в Бога. Но никак не могу понять, для чего нужно было страдать Христу. Неужели меня Бог не оправдает по моим делам?»

«Мне хочется стать верующим, но я прекрасно понимаю, что своими силами не смогу побороть все свои грехи. Лукавить не хочу. Оттого к Богу прийти до сих пор не могу. Как мне быть?»

Действительно, в Библии нет упоминания о табакокурении. И понятно почему. Ведь книги Нового Завета были написаны около 2000 лет назад. В то время табакокурение еще не являлось «любимым занятием» жителей Земли. Но в Библии много раз упоминается о таком грехе, как непотребство.Что же это за грех? Непотребство – это все, что не нужно, не потребно для человеческой жизни и что наносит вред человеку и окружающим.Бог наделил людей естественными потребностями – спать, есть, дышать и т.д. Но у человека нет естественной потребности – курить. Человек не нуждается в этом.Курение наносит зачастую непоправимый вред человеку и окружающим. Медицина свидетельствует, что никотиновая зависимость приводит ко многим тяжелым заболеваниям. При этом страдают и окружающие люди, вдыхающие табачный дым. А что говорить о курящей беременной женщине, которая своего еще не родившегося ребенка травит табачным ядом! Разве может это быть угодно Богу? Нет! Но это только одна отрицательная сторона табакокурения.Что же происходит с человеком, когда он берет в руки сигарету? А вот что: вдруг гордо приподнимается голова, начинают манерно вести себя руки, все человеческое существо начинает что-то значить в своих глазах и изо всех сил всем своим видом старается убедить в своей значимости окружающих. (Особенно это заметно на женщинах.) А происходит это с людьми не из-за влияния на человеческий организм табачного дыма. В момент курения человек испытывает духовное воздействие извне. И это воздействие, конечно же, исходит от врага душ человеческих, дьявола. А его цель – убить и погубить человека, увести его от Бога, заставить делать то, что противно Богу. Всякая гордость, тщеславие противны Господу!Сигарета негласно стала своего рода символом независимости, вседозволенности, свободы. А все это противоречит Слову Божьему. Священное Писание учит, что мы можем быть независимы, можем делать все, что нам захочется, но однажды каждый из нас даст отчет за свою жизнь перед Богом.Курение еще убивает и массу времени (да и денег)! Сегодня некоторые работодатели стараются принимать на работу некурящих людей, потому что курящий работник треть своего рабочего дня тратит на перекур. Человек, бросивший курить, долгое время не знает, чем занять появившееся у него свободное время, из-за этого люди испытывают даже депрессивные состояния. Писание учит нас:Бог даровал нам жизнь не для того, чтобы мы бесцельно прожигали ее, делая неугодное в Его очах. Но чтобы мы жили для Него, помня, что от того, как мы живем на земле, будет зависеть, где мы будем проводить вечность.Да, и еще. Мы начали наш разговор с того, что назвали курение никотиновой зависимостью. И это правильно. Многие люди пытаются бросить курить и не могут. Бог не хочет, чтобы человек находился в такой зависимости. Он и сегодня желает освобождать людей от всякого рабства греха. Но для этого сам человек должен перестать оправдывать свой грех, признать себя грешником и попросить Бога о помощи.Вы говорите, что стараетесь жить праведно. Но Писание говорит, что все люди согрешили и лишены славы Божьей, что нет праведного ни одного, что лукаво сердце человека и крайне испорчено. Другие места Писания свидетельствуют нам, что делами не оправдается перед Богом никакая плоть и что наша самоправедность в глазах Божьих, как запачканная одежда. Человек может говорить, что он праведный, просто не видя себя, не зная Священного Писания и своего сердца. Но если этот человек начнет читать Слово Божие, обратится к Богу, будет наблюдать за собой, то вскоре возопиет: «Господи, я человек грешный, помилуй меня!» Но есть великая радость для каждого из нас, ведь Слово Божие утверждает, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешными, и не желает смерти грешника. Поэтому Он открыл на земле один единственный путь, который ведет человека в вечную жизнь и к оправданию пред Богом. Этот путь – Христос. Почему так?Бог - Справедливый Судья, и никогда грех и беззаконие не прощались без пролития крови, без жертвы, без наказания. Все мы за свои дела и помыслы достойны смерти и мучений. И сами очиститься от грехов мы никак не можем. Но чтобы спасти и оправдать нас, грешников, Бог отдал самое дорогое, что у Него было. Сына Своего Иисуса Христа. Он стал искуплением нашим, Он уничижился перед Своим творением, принял от Своего творения лютую, позорную смерть и взял на Себя грех всего мира. Это была великая жертва. Иисус Христос – Бог, но, идя на крест, Он платил слишком высокую цену! Он был в человеческой плоти, которая, как плоть каждого из нас, чувствовала боль, он имел такую же душу, как и мы, которая томилась в ожидании смерти, но Он был безгрешен! В Гефсиманском Саду Он просил Своего Отца, говоря:Представьте себе, что Христос терпел насмешки и издевательства грешных людей, которые кричали Ему, уже висящему на кресте, истерзанному и избитому:В тот момент Он мог призвать легионы Ангелов, которые стерли бы с лица земли всех Его мучителей… Но Он этого не сделал! Потому что терпел все это ради нас, ради нашего прощения, для того чтобы люди поняли, как сильно Бог возлюбил их!В Евангелии от Иоанна в 16 главе Христос говорит Своим ученикам, что после Своей смерти и воскресения пошлет в мир Утешителя, Духа Святого:Есть только один грех, который является самым главным, основным, все остальные грехи - лишь последствие этого. Этот грех – неверие в Сына Божия, непринятие Его жертвы. Другое место Писания утверждает:Христос Сам о Себе сказал:Бог-Отец заплатил за нас весьма большую цену – жизнь Сына Своего, поэтому Он спросит с каждой души, пренебрегшей кровью Иисуса Христа! А кровь Христа имеет великую силу на земле смывать любой грех с человека, который приходит с покаянием к Богу, который принимает Его жертву и подчиняет Ему свою жизнь.Однажды Христос сказал такие слова:Невозможно человеку освободиться от греха самостоятельно. Необходимо прийти к Господу со всеми грехами, которые у вас есть, признать себя грешником, захотеть оставить грех и принять жертву Христа! Только благодаря тому, что Иисус умер за нас, мы можем иметь оправдание перед Богом.С этого начинается христианская вера и христианская жизнь. Ну а что же дальше? А дальше Сам Господь выйдет к вам навстречу, станет вашим Врачом.В Книге пророка Иезекииля записаны такие слова Бога:Бог сказал, что Сам исправит сердце человека, приходящего к Нему, стремящегося исполнить Его волю.Господь Бог наш знает каждого из нас совершенно: знает наши мысли, наши дела, наши проблемы. И наше бессилие порой перед грехом тоже знает. И испорченность наших сердец тоже известна Ему! Поэтому стать верующим человеком означает отдать свою жизнь в руки Бога, подчиниться Ему, посмотреть в небо и сказать: «Я отдаю свою жизнь Тебе. Я буду стараться делать все, на что хватит моих сил, а в остальном, я верю, что Ты мне поможешь!»Однажды ученики Христа спросили Его:Человеку самому невозможно освободиться от власти греха. Даже, казалось бы, «пустяковое» раздражение в одиночку не побороть. Но слава Господу за то, что Он Сам желает заботиться о тех, кто приходит к Нему, принимая Его жертву, и Своей божественной сверхъестественной силой освобождает нас от грехов и дает желание не грешить! Просто Бог меняет сердца и желания, и помыслы людей. Он сотворил наши сердца - и Он меняет их. Дает силы одержать победу над грехом.Это, конечно же, не означает, что нам ничего не приходится предпринимать самим, прилагать усилия, но блажен человек, который приходит к Богу с надеждой на Его силу, на Его поддержку, на Его любовь и милость! Это и есть вера, без которой Богу угодить невозможно!Много чего не может сделать человек, но есть ли что невозможное для Бога? И каждый из людей, который ступает на путь веры, должен возложить упование свое и надежду свою на Господа. А там, где Бог, есть место чуду!Не бойтесь идти вперед за Богом, даже, может, где-то спотыкаясь на своем пути: Господь есть Бог человеколюбивый и многомилостивый. Но бойтесь не откликнуться на призыв Божий, не поверить Ему, отказаться пойти за Ним!