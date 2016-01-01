Избери путь

(М. Когтянц - Беловол)

Нет, я не верю, всё равно не верю,Не верю в то, что ты останешься за дверью,Что сердце у тебя гранита крепче,Что без Христа тебе живётся легче,Что для тебя дороже правды ложь,Что руку друга ты с презреньем оттолкнёшь.Нет, я не верю, всё равно не верю,Что счастлив ты, что ты во всём уверен,Что совесть у тебя, как снег, чиста,Что не нужна тебе любовь Христа,Что ты сумеешь жизнь свою прожить,Не научившись верить и любить.Нет, я не верю, всё равно не верю,Что ты для жизни во Христе потерян,Что ты погибнешь, в сердце заглушивПоследний, нежный Господа призыв.Остановись в толпе многоголосой!Остановись, ведь это очень просто!Остановись в толпе тысячерукой,Объятой злобой, похотью и скукой!Остановись скорее, где б ты не был!Над головой за облаками - небо.Христос зовёт! Ну как же ты не слышишь?Иди к Нему. Он Сам навстречу вышел!