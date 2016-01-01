Избери путь

Избери путь


       Все мы рождаемся в огромном городе человеческих возможностей. Куда мы пойдём? Если изберём кривые переулки греха, то встретим там рестораны разврата, магазины лжи и библиотеки болезней. А на проспектах истины, чистоты и святости нас ждут площади истинной свободы, фонтаны Божьих благословений и кварталы покоя. Господь зовёт нас на правильный путь!
       Если ты бредёшь по улице гордости или по проспекту надмения, часто останавливаешься у прилавков с грехом, то вблизи - тупик отчаяния! Но Бог предлагает нам остановиться и через телефон молитвы узнать дорогу к улице покаяния, выйти к площади Библии, пойти по проспектам чистоты и святости. С башни Откровения видно прекрасное Будущее!



             Нет, я не верю, всё равно не верю,
             Не верю в то, что ты останешься за дверью,
             Что сердце у тебя гранита крепче,
             Что без Христа тебе живётся легче,

             Что для тебя дороже правды ложь,
             Что руку друга ты с презреньем оттолкнёшь.
             Нет, я не верю, всё равно не верю,
             Что счастлив ты, что ты во всём уверен,

             Что совесть у тебя, как снег, чиста,
             Что не нужна тебе любовь Христа,
             Что ты сумеешь жизнь свою прожить,
             Не научившись верить и любить.

             Нет, я не верю, всё равно не верю,
             Что ты для жизни во Христе потерян,
             Что ты погибнешь, в сердце заглушив
             Последний, нежный Господа призыв.

             Остановись в толпе многоголосой!
             Остановись, ведь это очень просто!
             Остановись в толпе тысячерукой,
             Объятой злобой, похотью и скукой!

             Остановись скорее, где б ты не был!
             Над головой за облаками - небо.
             Христос зовёт! Ну как же ты не слышишь?
             Иди к Нему. Он Сам навстречу вышел!
(М. Когтянц - Беловол)




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ВЫПУСК 33 2007\2