Избери путь
Все мы рождаемся в огромном городе человеческих возможностей. Куда мы пойдём? Если изберём кривые переулки греха, то встретим там рестораны разврата, магазины лжи и библиотеки болезней. А на проспектах истины, чистоты и святости нас ждут площади истинной свободы, фонтаны Божьих благословений и кварталы покоя. Господь зовёт нас на правильный путь!
Если ты бредёшь по улице гордости или по проспекту надмения, часто останавливаешься у прилавков с грехом, то вблизи - тупик отчаяния! Но Бог предлагает нам остановиться и через телефон молитвы узнать дорогу к улице покаяния, выйти к площади Библии, пойти по проспектам чистоты и святости. С башни Откровения видно прекрасное Будущее!
Нет, я не верю, всё равно не верю,
Не верю в то, что ты останешься за дверью,
Что сердце у тебя гранита крепче,
Что без Христа тебе живётся легче,
Что для тебя дороже правды ложь,
Что руку друга ты с презреньем оттолкнёшь.
Нет, я не верю, всё равно не верю,
Что счастлив ты, что ты во всём уверен,
Что совесть у тебя, как снег, чиста,
Что не нужна тебе любовь Христа,
Что ты сумеешь жизнь свою прожить,
Не научившись верить и любить.
Нет, я не верю, всё равно не верю,
Что ты для жизни во Христе потерян,
Что ты погибнешь, в сердце заглушив
Последний, нежный Господа призыв.
Остановись в толпе многоголосой!
Остановись, ведь это очень просто!
Остановись в толпе тысячерукой,
Объятой злобой, похотью и скукой!
Остановись скорее, где б ты не был!
Над головой за облаками - небо.
Христос зовёт! Ну как же ты не слышишь?
Иди к Нему. Он Сам навстречу вышел!
(М. Когтянц - Беловол)