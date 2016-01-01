Лицо

Лицо

       Внешняя красота и привлекательность человека всегда притягивала взоры окружающих. Ну а в наше время внешность стала просто эталоном жизни. Лицо. Вот что ценится сегодня большинством. Красивые люди в наши дни пользуются большим, если можно так сказать, спросом. С ними охотнее дружат, общаются. Красивым легче найти спутника жизни и даже работу! Поэтому весь мир сегодня занят своим «лицом». Лица холят, лелеют, «утягивают», украшают… Ну чтоб, как говорится, перед другими в грязь лицом не ударить. Но задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как смотрит на нас Бог?



                 Ему на фронте оторвало
                 Осколком бомбы все лицо...
                 И что вчера было началом,
                 Сегодня сделалось концом.

                 Вчера он жил еще надеждой,
                 Что скоро стихнет лютый бой,
                 Он к сыну и супруге нежной
                 Вернется радостный домой,

                 Но вместо этого - больница.
                 В полусознанье видит он
                 Лишь озабоченные лица
                 Врачей и слышит чей-то стон.

                 Не раз ужасное увечье
                 Увидеть в зеркале хотел,
                 Но врач к нему был человечным
                 И зеркала убрать велел.

                 Врач повелел и очень строго,
                 Но он однажды все ж взглянул...
                 И если бы не верил в Бога,
                 На жизнь свою бы посягнул!

                 То, что лицом благообразным
                 Недавно было, молодым,
                 Кровавой массой, безобразной
                 Предстало в зеркале пред ним.

                 Плелися мысли паутиной,
                 Шептал на ухо сатана:
                 «О, как теперь ты встретишь сына?
                 Как примет все это жена?»

                 А Бог вливал надежду, силу,
                 Жена при встрече - обняла...
                 Любовь отчаянье затмила,
                 Любовь от гибели спасла.

                 И он через свое увечье
                 Простую истину познал:
                 Не в лицах прелесть человечья,
                 Не лица - жизни идеал.

                 И если мы душой красивы,
                 Смиренны, кротки и чисты,
                 Не лицемерны и не лживы,
                 Земной не любим суеты,

                 То перед Богом мы являем
                 Души прекрасное лицо.
                 Он только на него взирает,
                 Его украсит Он венцом.

                 Из сей истории правдивой
                 Я извлекла один урок:
                 Хочу пред Богом быть красивой
                 Душой, которой чужд порок.
Вера Кушнир



       Он создал всех нас, таких разных! Белокожих и чернокожих, светловолосых и огненно рыжих, худых и полных, красивых и не очень. Как же Он оценивает нас? По тому ли принципу, что и люди? И как Он желает, чтобы мы смотрели друг на друга, что больше ценили в окружающих? О чем заботились более в своей жизни? О лице ли?
       Однажды Бог сказал Своему пророку: «…Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7). А потом, спустя много лет, когда пришла полнота времени, Бог-Отец послал Сына Своего на землю, чтобы Сын спас людей от грехов их. И вот Он родился, вырос и вышел на служение людям, и Писание свидетельствует о Нем: «…нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему… Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни… Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:2,4,5). Бог-Отец послал на землю Сына Своего и дал Ему человеческую плоть. Что же привлекало людей, которые ходили за Христом, к Нему? Его забота о людях и огромная Божия любовь к ним!!!
       Бог, обращаясь к нам со страниц Священного Писания, говорит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Пр. 4:23). Для Господа самым ценным является сердце человеческое, потому что изнутри, из сердца исходит все самое важное: мысли, слова, поступки. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (Лук. 6:45).
       Кто-то может порадоваться: «Слава Тебе, Господи! Хоть Ты смотришь на сердце!» Но не спешите радоваться, а лучше задумайтесь: «А что же Он там, в вашем сердце, видит?!» Доброе ли?
       Поэтому давайте будем более заботиться о внутреннем нашем человеке, которому предстоит предстать перед Лицо Божье, а не о внешнем, который из праха взят и в прах возвратится. Давайте будем просить Бога сделать нас прекрасными внутренне, чтобы каждым своим поступком нам являть любовь, радуя Господа, и заслуживать одобрение людей. Как и Иисус, который «преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лук. 2:52). Давайте и друг на друга будем смотреть глазами Бога и ценить в ближних своих более внутреннее, а не внешнее. Тогда совсем не важно будет, красивы ли мы лицом или просты, а, может, даже и совсем непривлекательны. Красота нашего сердца будет видна всем вокруг... и Богу, у Которого нет лицеприятия!


И. Мартынова

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ВЫПУСК 33 2007\2