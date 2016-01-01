Вера Кушнир

Ему на фронте оторвалоОсколком бомбы все лицо...И что вчера было началом,Сегодня сделалось концом.Вчера он жил еще надеждой,Что скоро стихнет лютый бой,Он к сыну и супруге нежнойВернется радостный домой,Но вместо этого - больница.В полусознанье видит онЛишь озабоченные лицаВрачей и слышит чей-то стон.Не раз ужасное увечьеУвидеть в зеркале хотел,Но врач к нему был человечнымИ зеркала убрать велел.Врач повелел и очень строго,Но он однажды все ж взглянул...И если бы не верил в Бога,На жизнь свою бы посягнул!То, что лицом благообразнымНедавно было, молодым,Кровавой массой, безобразнойПредстало в зеркале пред ним.Плелися мысли паутиной,Шептал на ухо сатана:«О, как теперь ты встретишь сына?Как примет все это жена?»А Бог вливал надежду, силу,Жена при встрече - обняла...Любовь отчаянье затмила,Любовь от гибели спасла.И он через свое увечьеПростую истину познал:Не в лицах прелесть человечья,Не лица - жизни идеал.И если мы душой красивы,Смиренны, кротки и чисты,Не лицемерны и не лживы,Земной не любим суеты,То перед Богом мы являемДуши прекрасное лицо.Он только на него взирает,Его украсит Он венцом.Из сей истории правдивойЯ извлекла один урок:Хочу пред Богом быть красивойДушой, которой чужд порок.Он создал всех нас, таких разных! Белокожих и чернокожих, светловолосых и огненно рыжих, худых и полных, красивых и не очень. Как же Он оценивает нас? По тому ли принципу, что и люди? И как Он желает, чтобы мы смотрели друг на друга, что больше ценили в окружающих? О чем заботились более в своей жизни? О лице ли?Однажды Бог сказал Своему пророку:А потом, спустя много лет, когда пришла полнота времени, Бог-Отец послал Сына Своего на землю, чтобы Сын спас людей от грехов их. И вот Он родился, вырос и вышел на служение людям, и Писание свидетельствует о Нем:Бог-Отец послал на землю Сына Своего и дал Ему человеческую плоть. Что же привлекало людей, которые ходили за Христом, к Нему? Его забота о людях и огромная Божия любовь к ним!!!Бог, обращаясь к нам со страниц Священного Писания, говорит:Для Господа самым ценным является сердце человеческое, потому что изнутри, из сердца исходит все самое важное: мысли, слова, поступки.Кто-то может порадоваться: «Слава Тебе, Господи! Хоть Ты смотришь на сердце!» Но не спешите радоваться, а лучше задумайтесь: «А что же Он там, в вашем сердце, видит?!» Доброе ли?Поэтому давайте будем более заботиться о внутреннем нашем человеке, которому предстоит предстать перед Лицо Божье, а не о внешнем, который из праха взят и в прах возвратится. Давайте будем просить Бога сделать нас прекрасными внутренне, чтобы каждым своим поступком нам являть любовь, радуя Господа, и заслуживать одобрение людей. Как и Иисус, которыйДавайте и друг на друга будем смотреть глазами Бога и ценить в ближних своих более внутреннее, а не внешнее. Тогда совсем не важно будет, красивы ли мы лицом или просты, а, может, даже и совсем непривлекательны. Красота нашего сердца будет видна всем вокруг... и Богу, у Которого нет лицеприятия!