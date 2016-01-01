Лицо
Внешняя красота и привлекательность человека всегда притягивала взоры окружающих. Ну а в наше время внешность стала просто эталоном жизни. Лицо. Вот что ценится сегодня большинством. Красивые люди в наши дни пользуются большим, если можно так сказать, спросом. С ними охотнее дружат, общаются. Красивым легче найти спутника жизни и даже работу! Поэтому весь мир сегодня занят своим «лицом». Лица холят, лелеют, «утягивают», украшают… Ну чтоб, как говорится, перед другими в грязь лицом не ударить. Но задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как смотрит на нас Бог?
Ему на фронте оторвало
Осколком бомбы все лицо...
И что вчера было началом,
Сегодня сделалось концом.
Вчера он жил еще надеждой,
Что скоро стихнет лютый бой,
Он к сыну и супруге нежной
Вернется радостный домой,
Но вместо этого - больница.
В полусознанье видит он
Лишь озабоченные лица
Врачей и слышит чей-то стон.
Не раз ужасное увечье
Увидеть в зеркале хотел,
Но врач к нему был человечным
И зеркала убрать велел.
Врач повелел и очень строго,
Но он однажды все ж взглянул...
И если бы не верил в Бога,
На жизнь свою бы посягнул!
То, что лицом благообразным
Недавно было, молодым,
Кровавой массой, безобразной
Предстало в зеркале пред ним.
Плелися мысли паутиной,
Шептал на ухо сатана:
«О, как теперь ты встретишь сына?
Как примет все это жена?»
А Бог вливал надежду, силу,
Жена при встрече - обняла...
Любовь отчаянье затмила,
Любовь от гибели спасла.
И он через свое увечье
Простую истину познал:
Не в лицах прелесть человечья,
Не лица - жизни идеал.
И если мы душой красивы,
Смиренны, кротки и чисты,
Не лицемерны и не лживы,
Земной не любим суеты,
То перед Богом мы являем
Души прекрасное лицо.
Он только на него взирает,
Его украсит Он венцом.
Из сей истории правдивой
Я извлекла один урок:
Хочу пред Богом быть красивой
Душой, которой чужд порок.
Вера Кушнир
Он создал всех нас, таких разных! Белокожих и чернокожих, светловолосых и огненно рыжих, худых и полных, красивых и не очень. Как же Он оценивает нас? По тому ли принципу, что и люди? И как Он желает, чтобы мы смотрели друг на друга, что больше ценили в окружающих? О чем заботились более в своей жизни? О лице ли?
Однажды Бог сказал Своему пророку: «…Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7). А потом, спустя много лет, когда пришла полнота времени, Бог-Отец послал Сына Своего на землю, чтобы Сын спас людей от грехов их. И вот Он родился, вырос и вышел на служение людям, и Писание свидетельствует о Нем: «…нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему… Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни… Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:2,4,5). Бог-Отец послал на землю Сына Своего и дал Ему человеческую плоть. Что же привлекало людей, которые ходили за Христом, к Нему? Его забота о людях и огромная Божия любовь к ним!!!
Бог, обращаясь к нам со страниц Священного Писания, говорит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Пр. 4:23). Для Господа самым ценным является сердце человеческое, потому что изнутри, из сердца исходит все самое важное: мысли, слова, поступки. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (Лук. 6:45).
Кто-то может порадоваться: «Слава Тебе, Господи! Хоть Ты смотришь на сердце!» Но не спешите радоваться, а лучше задумайтесь: «А что же Он там, в вашем сердце, видит?!» Доброе ли?
Поэтому давайте будем более заботиться о внутреннем нашем человеке, которому предстоит предстать перед Лицо Божье, а не о внешнем, который из праха взят и в прах возвратится. Давайте будем просить Бога сделать нас прекрасными внутренне, чтобы каждым своим поступком нам являть любовь, радуя Господа, и заслуживать одобрение людей. Как и Иисус, который «преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лук. 2:52). Давайте и друг на друга будем смотреть глазами Бога и ценить в ближних своих более внутреннее, а не внешнее. Тогда совсем не важно будет, красивы ли мы лицом или просты, а, может, даже и совсем непривлекательны. Красота нашего сердца будет видна всем вокруг... и Богу, у Которого нет лицеприятия!