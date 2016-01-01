Бог всё держит в Своей власти!

Экономический беспорядок

Банкротство главных корпораций

Новая всемирная денежная система





Возрастание беспокойства и увеличение числа демонстраций и общественных волнений



Общественные волнения, демонстрации, грабежи и беспорядки 60-х годов вошли в историю, которая, однако, ещё не закончилась, поскольку я увидел приближение следующей такой волны…

Ограничения материальной помощи и безработица, вызванная сокращением многих производств, приведёт к резкому снижению материального уровня среди этих слоёв населения…



Выход из кризиса



…Возможно, что частичное восстановление будет, но вообще в мировой экономике хаос будет продолжаться. Во все последующие годы мир будет в страхе и неуверенности перед будущим. Никогда в истории больше не будет полного доверия экономике. Каждое небольшое оживление будет влечь за собой период разорения и банкротства, так как, увидев однажды полный экономический хаос, люди больше не смогут освободиться от чувства страха. Люди будут продавать, покупать, строить, жениться и разводиться - но это будет период ложного спокойствия. Библия говорит о том, что именно в такое время и явится на облаках Иисус Христос забрать свою Церковь.





Остерегайтесь - сбережения не помогут



Теперь не время копить деньги, потому что они не смогут быть реальной поддержкой. Вполне возможно наступление такого времени, когда банки не смогут выплатить накопленные людьми сбережения, даже если они застрахованны правительством…

Не покупай ничего, в чём ты непосредственно не нуждаешься. Остерегайся долгов, при малейшей возможности продай или обменяй всё, в чём ты не нуждаешься. Несмотря ни на какие трудности, выплати свои долги насколько возможно и доведи свои ежедневные потребности до минимума. Сократи свой бюджет, остерегайся кредитов, сейчас эти долги будут чрезвычайно опасны… Ни в коем случае не обманывай Господа, храни свои счета в хорошем балансе с Небом, ибо от этого зависит твоё будущее!.. Давай, и тебе будет дано! Эту весть я получил для передачи всем истинно верующим: «Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперёд, и наказываются» (Прит. 27:12)».



Обращение к верующим



Дорогие друзья, послушайте, что Дух Святой сказал мне. Всего шесть маленьких слов, но таких могущественных, что они пробудили во мне славную новую надежду и веру. Вот эти шесть слов: “Бог всё держит в Своей власти!” Это правда – всё находится под Его контролем… Всё, что мы видим сегодня сбывающимся, было ясно предсказано в Божьем Слове… Дитя Божье, тебе не надо больше страшиться разбушевавшейся стихии или кризиса. Бог остался властелином стихий. Он призывает, наказывает, предупреждает всех Своих детей обратить внимание на знамения. Но среди всего этого для верующих есть место убежища. Библия говорит: “Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их” (Пс. 33:8). Если ты веришь Богу, ты можешь любой катастрофе посмотреть в лицо и сказать: “Мой Бог говорит к этой вселенной и Его сила доказана. Я буду спокойно стоять и видеть спасение Господне!” Даже сатана находится под контролем. Как и с Иовом, Бог может разрешить ему коснуться материальных и физических вещей вокруг тебя, но он не сможет украсть твою веру в Бога... Библия говорит: “Противостаньте дьяволу и он убежит от вас” (Иак. 4:7)

Даже если депрессия и упадок придут вместе с безработицей и страхом, даже если наступят инфляция и загрязнение атмосферы, даже если будут войны и человечество будет на краю катастрофы - пусть христиане помнят, что всё находится во власти Всемогущего Бога!.. Он не обещал своим детям оберегать их от всех страданий. Он не обещал нас беречь от того часа, когда приходит нужда. Мы не имеем обещания о мире на земле, спокойствии, безопасности или постоянном финансовом благосостоянии. Нам обещаны мир и безопасность души и ума… Бог хотел бы видеть, чтобы мы все дошли до такого внутреннего состояния, чтобы, как и апостол Павел, могли сказать: “Имея пропитание и одежду, будем довольны тем” (1Тим. 6:8).

Будущее кажется устрашающим. Но Давид говорит в Псалмах: “Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной» (Пс.22:4) Будущее тоже находится в Божьей власти, значит, нам не надо страшиться. У Бога всё это запланировано. Он знает точное время, когда возвратится Христос. Последняя великая скорбь, суды и Армагеддонская битва расписаны на Его календаре… Бог желает, чтобы мы продолжали трудиться до возвращения Христа. Это просто значит, что мы должны трудиться так, будто конец никогда не придёт, а жить так, будто конец придёт завтра… Бог продолжает считать волосы на наших головах. Он считает даже птичку, которая падает на землю. Он продолжает слышать прошения наши, даже до того, как мы просим. Продолжает отвечать нам даже до того, как призовём Его Имя. Он продолжает подавать в изобилии больше, чем мы могли попросить или подумать. Чего же нам тогда страшиться?.. Все находится в Его власти!»





Общественные волнения, демонстрации, грабежи и беспорядки 60-х годов вошли в историю, которая, однако, ещё не закончилась, поскольку я увидел приближение следующей такой волны…Ограничения материальной помощи и безработица, вызванная сокращением многих производств, приведёт к резкому снижению материального уровня среди этих слоёв населения……Возможно, что частичное восстановление будет, но вообще в мировой экономике хаос будет продолжаться. Во все последующие годы мир будет в страхе и неуверенности перед будущим. Никогда в истории больше не будет полного доверия экономике. Каждое небольшое оживление будет влечь за собой период разорения и банкротства, так как, увидев однажды полный экономический хаос, люди больше не смогут освободиться от чувства страха. Люди будут продавать, покупать, строить, жениться и разводиться - но это будет период ложного спокойствия. Библия говорит о том, что именно в такое время и явится на облаках Иисус Христос забрать свою Церковь.Теперь не время копить деньги, потому что они не смогут быть реальной поддержкой. Вполне возможно наступление такого времени, когда банки не смогут выплатить накопленные людьми сбережения, даже если они застрахованны правительством…Не покупай ничего, в чём ты непосредственно не нуждаешься. Остерегайся долгов, при малейшей возможности продай или обменяй всё, в чём ты не нуждаешься. Несмотря ни на какие трудности, выплати свои долги насколько возможно и доведи свои ежедневные потребности до минимума. Сократи свой бюджет, остерегайся кредитов, сейчас эти долги будут чрезвычайно опасны… Ни в коем случае не обманывай Господа, храни свои счета в хорошем балансе с Небом, ибо от этого зависит твоё будущее!.. Давай, и тебе будет дано! Эту весть я получил для передачи всем истинно верующим:Дорогие друзья, послушайте, что Дух Святой сказал мне. Всего шесть маленьких слов, но таких могущественных, что они пробудили во мне славную новую надежду и веру. Вот эти шесть слов: “Бог всё держит в Своей власти!” Это правда – всё находится под Его контролем… Всё, что мы видим сегодня сбывающимся, было ясно предсказано в Божьем Слове… Дитя Божье, тебе не надо больше страшиться разбушевавшейся стихии или кризиса. Бог остался властелином стихий. Он призывает, наказывает, предупреждает всех Своих детей обратить внимание на знамения. Но среди всего этого для верующих есть место убежища. Библия говорит:Если ты веришь Богу, ты можешь любой катастрофе посмотреть в лицо и сказать: “Мой Бог говорит к этой вселенной и Его сила доказана. Я буду спокойно стоять и видеть спасение Господне!” Даже сатана находится под контролем. Как и с Иовом, Бог может разрешить ему коснуться материальных и физических вещей вокруг тебя, но он не сможет украсть твою веру в Бога... Библия говорит:Даже если депрессия и упадок придут вместе с безработицей и страхом, даже если наступят инфляция и загрязнение атмосферы, даже если будут войны и человечество будет на краю катастрофы - пусть христиане помнят, что всё находится во власти Всемогущего Бога!.. Он не обещал своим детям оберегать их от всех страданий. Он не обещал нас беречь от того часа, когда приходит нужда. Мы не имеем обещания о мире на земле, спокойствии, безопасности или постоянном финансовом благосостоянии. Нам обещаны мир и безопасность души и ума… Бог хотел бы видеть, чтобы мы все дошли до такого внутреннего состояния, чтобы, как и апостол Павел, могли сказать:Будущее кажется устрашающим. Но Давид говорит в Псалмах:Будущее тоже находится в Божьей власти, значит, нам не надо страшиться. У Бога всё это запланировано. Он знает точное время, когда возвратится Христос. Последняя великая скорбь, суды и Армагеддонская битва расписаны на Его календаре… Бог желает, чтобы мы продолжали трудиться до возвращения Христа. Это просто значит, что мы должны трудиться так, будто конец никогда не придёт, а жить так, будто конец придёт завтра… Бог продолжает считать волосы на наших головах. Он считает даже птичку, которая падает на землю. Он продолжает слышать прошения наши, даже до того, как мы просим. Продолжает отвечать нам даже до того, как призовём Его Имя. Он продолжает подавать в изобилии больше, чем мы могли попросить или подумать. Чего же нам тогда страшиться?.. Все находится в Его власти!»

Как пишет христианский журнал«Вся история рода человеческого свидетельствует, что времена благоденствия не пробуждают народы к праведности. В годы покоя и процветания многие люди удаляются от Господа, не испытывая желания обращаться к Нему, поклоняться и благодарить Его. Но когда обрушиваются штормы, ураганы, землетрясения, войны, эпидемии, тогда пробуждается внимание живущих на Земле к Богу, приходит осознание их собственного ничтожества и бессилия.В 2002 году в нашей газете мы печатали несколько глав из книги известного американского служителя Дэвида Вилкерсона. В этой книге он описал откровение о пяти бедствиях, грядущих на землю. Это откровение он получил в 1973 году во время молитвы к Богу. Уже в 90-е годы оно было известно многим христианам и в России. А сегодня мы стали свидетелями исполнения той его части, где говорится о мировом кризисе. Еще несколько лет назад мало кто мог себе представить, что мировой кризис вообще возможен. Теперь это стало реальностью, потрясающей весь мир. В своей книге Вилкерсон пишет:«Мы стоим перед началом экономического кризиса. В моём видении это было самой ясной его частью…Приближается не просто депрессия, но экономический спад такого масштаба, что он коснётся жизни почти каждого работающего в Америке и по всему миру. Страны, в руках которых находится большая часть западной валюты, также окажутся в весьма затруднительном положении... Несомненно, предстоят годы неурожая, влекущие за собой денежные затруднения и безысходность. Как скоро это будет, не вполне ясно, но это уже недалеко. Выдающиеся экономисты мира не смогут объяснить причину такого спада, и из-за этого будет расти страх перед всемирным кризисом. Падению будет предшествовать кратковременное экономическое оживление.Я думаю, что мы увидим банкротство крупнейших и популярнейших корпораций нашей страны. Я вижу страшные трудности, возникшие в кредитных корпорациях. Многие люди будут не в состоянии погасить свои большие долги главным кредитным обществам, и это вызовет хаос в их делах. Обанкротятся тысячи мелких предприятий… Денежные трудности вызовут страх и неуверенность… Те, у кого есть деньги, будут стремиться их сохранить и сберечь…Автомобильная индустрия будет сильно потрясена. Производители транспорта для отдыха получат сильный удар. Склады будут забиты продукцией, но продажа её упадёт до минимума. Сильно сократится торговля хозяйственными товарами, перспектива мрачна почти для всех отраслей промышленности. Развал и разорение, начавшись с отдельных отраслей, охватят затем почти всю промышленность.Для урегулирования денежного курса попытаются перейти на единую денежную систему. И хотя будет казаться, что курс доллара становится стабильным, это будет на самом деле не так, поскольку вскоре его ожидает большое падение, а затем наступит новый сильный кризис, захватывающий финансовую систему всего мира. И пройдут годы, пока американский доллар вновь войдёт в доверие… Всемирная денежная система сможет возникнуть в отдалённом будущем, всемирная кредитная система будет введена вскоре и послужит основанием для будущей всемирной денежной торговой системы.Будь готов к этому, когда услышишь о контроле торговых договоров основными международными комитетами. Для международной торговли будут выработаны точные инструкции, и мировой рынок будет контролироваться самыми крупными державами.Одним словом, вскоре мы будем свидетелями осуществления Всемирной торговли, контролируемой супер-секретарём, наделённым чрезвычайными полномочиями и выбранным всеми участвующими в Международной торговле государствами.