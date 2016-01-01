Хочешь ли ты перемен?

Хочешь ли ты перемен?


       Наверное, нет ни одного человека на земле, который не хотел бы, чтобы в его жизни, или в жизни его близких, произошли хорошие перемены. Конечно, под словом «хорошие» можно подразумевать разное: кто-то думает, что материальное благополучие может изменить его жизнь в лучшую сторону, или проживание в другой стране могло бы внести в его судьбу хорошие изменения. Не о таких переменах мне хотелось сегодня говорить с тобой, дорогой читатель. Ведь в первую очередь каждому человеку необходимо изменение его сердца. Именно таких перемен в твоей жизни желает Бог. Он хочет, чтобы ты изменился. И совершить это над человеком способен только Он! Господь говорит: «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Иез.36:25-27). Бог возлюбил нас, грешников, и желает прощать нас и изменять наши сердца. Возможно, ты, дорогой читатель, уже слышал, что Сын Божий Иисус Христос однажды пришел в этот мир, умер за нас и в третий день воскрес, чтобы спасти меня и тебя от погибели, чтобы оправдать, простить, чтобы прийти в твою жизнь и произвести в тебе хорошие перемены. Это реально происходит и сегодня в жизни многих людей, которые обращаются к Богу за помощью, которые приходят к Богу с покаянием и посвящают Ему свою жизнь.
       Я говорю тебе об этом с такой уверенностью, потому что и со мной произошли эти чудесные перемены. В прошлом я был преступником, и жизнь моя была разбита грехами. Я услышал о Господе в лагере строгого режима. Услышал, что Он может изменять сердца людей, и обратился к Нему за помощью. Я отбывал 15-летний срок за преступление, но Иисус Христос не отверг меня. Он принял мою молитву покаяния, услышал мое желание о добрых переменах в моей жизни, ответил на мою просьбу и приглашение войти в мою жизнь. Он не оставит и тебя, потому что сказал: «...приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан.6:37); и еще: «...воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер.33:3). С тех пор прошло более 18 лет, и Он никогда меня не подводил, не оставлял, Он всегда со мною и со всеми, кто искренне однажды обратился к Нему за помощью. В Нем твердая надежда для всякого человека, кто уверовал в Него. Потому что Христос вчера и сегодня и во веки веков Тот же.
       Если ты, дорогой читатель, зависим от греха: от табака, алкоголя, наркотиков, блуда и тому подобного, - знай, что есть Тот, Кто способен освободить тебя от этих греховных уз раз и навсегда! Знай, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы призвать не праведников, а грешников к покаянию и чтобы отдать Свою жизнь за грешников, за погибающих, за тех, от которых порой отказываются даже близкие люди. Ты нужен Богу! Воззови к Нему в молитве твоей, и Он обязательно ответит на твою нужду и произведет в тебе добрые перемены, даст тебе будущность и надежду!
       Быть может, ты, дорогой читатель, оказался бездомным и тебе тяжело это твое положение, и ты хотел бы изменить в лучшую сторону что-то в своей жизни, но не видишь выхода. Не отчаивайся, хотя ты и в отчаянных обстоятельствах. Воззови к Господу! Он и только Он силен спасти тебя и вывести тебя из твоих бед.
       Может быть, ты, дорогой читатель, находишься сейчас в таком положении, что чувствуешь, как врата ада раскрылись, чтобы принять тебя, или ты чувствуешь, как смерть приступила к тебе. Воззови к Богу! Вспомни об Иисусе Христе Сыне Божьем. Он твой Спаситель! Он на небе рядом со Своим Отцом, чтобы ходатайствовать за тебя, за меня, за других. Он имеет ключи ада и смерти! И Он силен закрыть перед тобой двери ада. Он силен положить запрет смерти, чтобы она тебя не взяла. Поверь в любовь Бога-Отца и Сына Его Иисуса Христа, доверься Ему и последуй за Ним. Он произведет в тебе великие, хорошие перемены. Он прикоснется к тебе и изменит тебя, и утешит, и поможет!

По материалам проповеди Игоря Хлевного, г. Заречный




       Вы можете принять Христа верой прямо сейчас, обратившись к Нему в молитве. Молитва - это разговор с Богом. Господу важны простые слова, исходящие из глубины сердца.

Молитва может звучать примерно так:


       Господь Иисус, я признаю себя грешником. Прости меня за все грехи, которые я сделал. Измени мою жизнь, потому что я больше не хочу так жить. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты любишь меня. Благодарю Тебя, что Ты оставил Небо и пришел на землю, чтобы умереть и за мои грехи. Я принимаю Тебя всем своим сердцем: Ты - мой Господь и Спаситель! Возьми мою жизнь в Свои руки и благослови её. Я нуждаюсь в Тебе, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.


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ВЫПУСК 38 2009\1