Два заблуждения

Два заблуждения

       Существует два заблуждения, и оба имеют роковые последствия. Первое - думать, что милостивый Господь, Бог любви и милосердия, помилует, простит и спасет всех людей без исключения, независимо от того, как они жили на земле, даже если они не покаются. Другими словами: никто не погибнет. Так думают люди, которые абсолютно не знают, что говорит о нашем спасении Библия.
       Другое заблуждение заключается в том, что человека, погрязшего в грехах и преступлениях, Бог уже не может простить. Тяжесть грехов выше прощения. Эти люди то ли не знают, то ли забывают о том, что первым грешником, которого искупил Христос Своею кровью, был разбойник!
       Бог свят и потому не безразличен к греху. Бог справедлив - Он должен осудить грешника справедливым судом. Бог есть любовь - Он прощает и спасает виновных, если они раскаиваются в своих грехах, потому что Христос приобрел для нас вечное искупление. Умерший за грехи наши, Христос воскрес для оправдания нашего.


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ВЫПУСК 38 2009\1