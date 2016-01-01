Не живи с диагнозом - живи с Иисусом!
Ежегодно на Украине в г. Запорожье проходит христианская конференция, на которой собираются наши братья и сестры во Христе, когда-то уверовавшие в местах лишения свободы. У Бога нет лицеприятия, Он любит всех людей одинаково. Поэтому Он хочет спасать и призывать и тех, кто находится в местах лишения свободы за совершенные преступления. По этой причине сегодня Слово Божие проповедуется и в тюрьмах, чтобы и для преступников мог воссиять Свет спасения. В этом году на этом христианском собрании звучали удивительные свидетельства о том, как наш Господь Иисус Христос меняет сердца и судьбы людей, которых никто не мог исправить даже мерами наказания. Предлагаем вашему вниманию свидетельство одной из участниц этой конференции, Лады Шмель из города Буча, бывшей заключенной, много лет употреблявшей наркотики, имевшей диагноз ВИЧ-инфицированной.
Впервые о смысле жизни я задумалась в 16 лет. В то время я сидела в тюрьме в одиночной камере, мне предстоял большой срок. Я думала: «В чем смысл жизни? Может, эти слова просто кто-то придумал? Может, нет никакого смысла у человеческой жизни?» Я не понимала, почему так получилось в моей судьбе, почему я в 16 лет оказалась в одиночной камере в тюрьме и впереди у меня был такой большой срок и не было будущего. Я задавалась этими и другими подобными вопросами. В это время я пережила первое прикосновение Божье к моему сердцу. Но в моей жизни в тот момент, к сожалению, ничего не изменилось.
Вскоре мне предложили попробовать наркотики, и я согласилась. Когда я освобождалась из тюрьмы, то уже была зависима от них. В общей сложности 15 лет я употребляла наркотики. В награду за такую жизнь я получила трофические язвы и тромбофлебит обеих рук и ног, перенесла два микроинсульта, похоронила двоих детей, получила бесплодие. И последнее, что я получила, это была ВИЧ-инфекция. Когда она стала во мне прогрессировать, я поняла, что умираю. Обратилась к врачам. После обследования врачи сказали, что жить мне осталось месяца два... С такими мыслями я поехала домой.
Мои родные, узнав обо всем, стали готовиться к моей смерти: купили платье, в котором должны были положить меня в гроб, стали заготавливать продукты, консервировать овощи и т.д. Все мои планы, мечты о будущем были разрушены. Ничего не осталось. Я с ужасом ложилась спать и понимала, что могу уже не проснуться. Пришла весна, и я с тоской смотрела на улицу и думала, что это последняя весна в моей жизни. Вот так я жила, жила в ожидании смерти. Но, слава Господу, что Он по Своей великой милости вмешался в мою жизнь и перевернул ее.
Однажды к нам домой пришла верующая женщина, в очень простой одежде, скромная. Простыми словами она стала рассказывать нам о любви Божьей, о Его силе и могуществе. И моя мама уверовала, начала молиться Богу за меня, а также Церковь стала молиться за меня. Через некоторое время я решила пойти на богослужение в Церковь, потому что от мамы узнала, что там есть центр реабилитации для наркоманов, что в этом центре Бог творит чудеса и что пройти реабилитацию можно бесплатно. Это меня заинтересовало. Но я по-прежнему не верила в то, что в моей жизни может произойти какая-то перемена в лучшую сторону. ВИЧ, который был во мне, уже прогрессировал. Я стала периодически терять зрение, слух, речь, у меня отнимались руки. По всему было видно, что жить мне осталось не долго.
Когда я впервые переступила порог молитвенного дома, что-то сразу стало происходить со мной. К моему большому удивлению, я увидела там людей, которых раньше знала. Я не понимала, что они здесь делают. Один из моих бывших знакомых вышел с гитарой и стал играть и петь, прославляя Господа. Другого по прошлой жизни я знала, как наркомана с 30-летним стажем. Когда он пропал из виду, все думали, что он умер или сидит в тюрьме. Я была в сильном наркотическом опьянении, поэтому почти не понимала, что говорили в проповеди. Мои глаза закрывались, голова то и дело склонялась набок. Но я все равно пыталась уловить смысл слов. Когда люди стали молиться, я вдруг увидела их такими счастливыми! А я в 32 года уже так настрадалась! Мне хотелось этого счастья, хотелось другой жизни! В это время Бог глубоко коснулся моего сердца. Я вынула из кармана сигареты, протянула их маме и попросила, чтобы она их выкинула. Через несколько минут я попросила маму, чтобы она, когда придет домой, выбросила оставленный там наркотик. Я сказала ей, что хочу быть здесь, с этими людьми. В тот день мне разрешили остаться в центре реабилитации.
Присматриваясь к этим верующим людям в центре, я с удивлением поняла, что они всегда говорят правду! Меня еще больше стала привлекать их жизнь. Я не понимала, почему они такие. Но я очень хотела стать такой, как они. Через три дня я с другими реабилитантками пошла из женского отделения центра в мужское. Там меня встретили ребята, как и я, бывшие заключенные, когда-то употреблявшие наркотики. Они спрашивали меня: «Ну как ты? Мы за тебя так переживаем, молимся, постимся, просим Господа о милости к тебе». В это время Бог мне открылся как Бог любви! Я столько лет была ненавидима другими людьми, я столько лет ненавидела сама, и вдруг я поняла, что любима, любима совершенно незнакомыми людьми! Я поняла, что сама могу любить. В тот вечер я впервые склонила свои колени перед Господом, молилась и плакала. Вскоре в молитве я сказала Господу следующее: «Господи, в моей жизни все разрушено, но я желаю посвятить свою жизнь Тебе!» Вот уже 9 лет прошло с тех пор, и я служу Господу. По Его великой милости я храню себя в верности Ему. Господь восстановил мое здоровье, освободил от наркотической зависимости. Бог дал мне чудесного мужа, он служитель нашей поместной Церкви. У нас сегодня пять человек детей. У меня был официальный диагноз - бесплодие. Но Господь дал родить мне трех сыновей. А двоих мы взяли в свою семью на воспитание. Это дети, рожденные в тюрьме, которых бросили их мамы. Я посещаю женские лагеря, а также провожу профилактические беседы с подростками.
Хочу обратиться к ВИЧ-инфицированным людям и к больным туберкулезом. Бог исцелил меня от ВИЧа, но не сразу. Какое-то время эта болезнь продолжала оставаться для меня тяжелой проблемой. Однажды я пришла к служителю нашей Церкви и сказала ему, что у меня есть большая проблема - это ВИЧ. Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Причем здесь ВИЧ? Тебя спас Иисус! Тебя простил Бог! Тебе Бог дал иную жизнь! Причем тут ВИЧ?» Дальше он сказал следующие слова: «У меня нет ВИЧ-инфекции. Но я могу сейчас выйти за дверь молитвенного дома, меня собьет машина, и Бог заберет меня. А ты, имея ВИЧ, можешь еще лет 20 прожить и служить Господу. Иди и живи!» После этого разговора я сказала Богу: «Господи, я буду жить для Тебя каждый день, как последний. Помоги мне так жить!» Я думаю, что именно в тот день я получила освобождение от страха перед диагнозом, перед смертью! Это было самой важной победой! Люди, больные СПИДом, не знают, как им дальше жить с этим диагнозом. Но я советую им: «Есть только один выход для вас: примириться с Богом, перестать жить с диагнозом и начать жить с Иисусом, каждый день, посвящая Ему! И Он обязательно поможет!»