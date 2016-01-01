Не живи с диагнозом - живи с Иисусом!

Впервые о смысле жизни я задумалась в 16 лет. В то время я сидела в тюрьме в одиночной камере, мне предстоял большой срок. Я думала: «В чем смысл жизни? Может, эти слова просто кто-то придумал? Может, нет никакого смысла у человеческой жизни?» Я не понимала, почему так получилось в моей судьбе, почему я в 16 лет оказалась в одиночной камере в тюрьме и впереди у меня был такой большой срок и не было будущего. Я задавалась этими и другими подобными вопросами. В это время я пережила первое прикосновение Божье к моему сердцу. Но в моей жизни в тот момент, к сожалению, ничего не изменилось.Вскоре мне предложили попробовать наркотики, и я согласилась. Когда я освобождалась из тюрьмы, то уже была зависима от них. В общей сложности 15 лет я употребляла наркотики. В награду за такую жизнь я получила трофические язвы и тромбофлебит обеих рук и ног, перенесла два микроинсульта, похоронила двоих детей, получила бесплодие. И последнее, что я получила, это была ВИЧ-инфекция. Когда она стала во мне прогрессировать, я поняла, что умираю. Обратилась к врачам. После обследования врачи сказали, что жить мне осталось месяца два... С такими мыслями я поехала домой.Мои родные, узнав обо всем, стали готовиться к моей смерти: купили платье, в котором должны были положить меня в гроб, стали заготавливать продукты, консервировать овощи и т.д. Все мои планы, мечты о будущем были разрушены. Ничего не осталось. Я с ужасом ложилась спать и понимала, что могу уже не проснуться. Пришла весна, и я с тоской смотрела на улицу и думала, что это последняя весна в моей жизни. Вот так я жила, жила в ожидании смерти. Но, слава Господу, что Он по Своей великой милости вмешался в мою жизнь и перевернул ее.Однажды к нам домой пришла верующая женщина, в очень простой одежде, скромная. Простыми словами она стала рассказывать нам о любви Божьей, о Его силе и могуществе. И моя мама уверовала, начала молиться Богу за меня, а также Церковь стала молиться за меня. Через некоторое время я решила пойти на богослужение в Церковь, потому что от мамы узнала, что там есть центр реабилитации для наркоманов, что в этом центре Бог творит чудеса и что пройти реабилитацию можно бесплатно. Это меня заинтересовало. Но я по-прежнему не верила в то, что в моей жизни может произойти какая-то перемена в лучшую сторону. ВИЧ, который был во мне, уже прогрессировал. Я стала периодически терять зрение, слух, речь, у меня отнимались руки. По всему было видно, что жить мне осталось не долго.Когда я впервые переступила порог молитвенного дома, что-то сразу стало происходить со мной. К моему большому удивлению, я увидела там людей, которых раньше знала. Я не понимала, что они здесь делают. Один из моих бывших знакомых вышел с гитарой и стал играть и петь, прославляя Господа. Другого по прошлой жизни я знала, как наркомана с 30-летним стажем. Когда он пропал из виду, все думали, что он умер или сидит в тюрьме. Я была в сильном наркотическом опьянении, поэтому почти не понимала, что говорили в проповеди. Мои глаза закрывались, голова то и дело склонялась набок. Но я все равно пыталась уловить смысл слов. Когда люди стали молиться, я вдруг увидела их такими счастливыми! А я в 32 года уже так настрадалась! Мне хотелось этого счастья, хотелось другой жизни! В это время Бог глубоко коснулся моего сердца. Я вынула из кармана сигареты, протянула их маме и попросила, чтобы она их выкинула. Через несколько минут я попросила маму, чтобы она, когда придет домой, выбросила оставленный там наркотик. Я сказала ей, что хочу быть здесь, с этими людьми. В тот день мне разрешили остаться в центре реабилитации.Присматриваясь к этим верующим людям в центре, я с удивлением поняла, что они всегда говорят правду! Меня еще больше стала привлекать их жизнь. Я не понимала, почему они такие. Но я очень хотела стать такой, как они. Через три дня я с другими реабилитантками пошла из женского отделения центра в мужское. Там меня встретили ребята, как и я, бывшие заключенные, когда-то употреблявшие наркотики. Они спрашивали меня: «Ну как ты? Мы за тебя так переживаем, молимся, постимся, просим Господа о милости к тебе». В это время Бог мне открылся как Бог любви! Я столько лет была ненавидима другими людьми, я столько лет ненавидела сама, и вдруг я поняла, что любима, любима совершенно незнакомыми людьми! Я поняла, что сама могу любить. В тот вечер я впервые склонила свои колени перед Господом, молилась и плакала. Вскоре в молитве я сказала Господу следующее: «Господи, в моей жизни все разрушено, но я желаю посвятить свою жизнь Тебе!» Вот уже 9 лет прошло с тех пор, и я служу Господу. По Его великой милости я храню себя в верности Ему. Господь восстановил мое здоровье, освободил от наркотической зависимости. Бог дал мне чудесного мужа, он служитель нашей поместной Церкви. У нас сегодня пять человек детей. У меня был официальный диагноз - бесплодие. Но Господь дал родить мне трех сыновей. А двоих мы взяли в свою семью на воспитание. Это дети, рожденные в тюрьме, которых бросили их мамы. Я посещаю женские лагеря, а также провожу профилактические беседы с подростками.Хочу обратиться к ВИЧ-инфицированным людям и к больным туберкулезом. Бог исцелил меня от ВИЧа, но не сразу. Какое-то время эта болезнь продолжала оставаться для меня тяжелой проблемой. Однажды я пришла к служителю нашей Церкви и сказала ему, что у меня есть большая проблема - это ВИЧ. Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Причем здесь ВИЧ? Тебя спас Иисус! Тебя простил Бог! Тебе Бог дал иную жизнь! Причем тут ВИЧ?» Дальше он сказал следующие слова: «У меня нет ВИЧ-инфекции. Но я могу сейчас выйти за дверь молитвенного дома, меня собьет машина, и Бог заберет меня. А ты, имея ВИЧ, можешь еще лет 20 прожить и служить Господу. Иди и живи!» После этого разговора я сказала Богу: «Господи, я буду жить для Тебя каждый день, как последний. Помоги мне так жить!» Я думаю, что именно в тот день я получила освобождение от страха перед диагнозом, перед смертью! Это было самой важной победой! Люди, больные СПИДом, не знают, как им дальше жить с этим диагнозом. Но я советую им: «Есть только один выход для вас: примириться с Богом, перестать жить с диагнозом и начать жить с Иисусом, каждый день, посвящая Ему! И Он обязательно поможет!»