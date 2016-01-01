Разъяснение грехов

- сильный страх в опасных обстоятельствах, приводящий к измене Богу, к отречению, к неверности. Является следствием недостатка веры в Бога или следствием греха в жизни человека. Недаром, когда Христос укорял Своих учеников в боязливости, то назвал их маловерными:- ненависть к еврейскому народу. Даже некоторые верующие люди ненавидят еврейский народ, оправдывая свою ненависть тем фактом, что они распяли Христа. Но смерть Христа на кресте была предсказана пророками еще за много лет до распятия, и это было Богом допущено и предназначено для того, чтобы сегодня люди из всех народов могли иметь спасение. А евреи были, есть и будут Богом избранным народом. В Бытие в 12 главе 3 стихом Бог обещал Аврааму, прародителю евреев, следующее:Поэтому если мы будем любить и благословлять израильский народ, то и мы получим благословение, и наоборот. К тому же, Христос учит нас любить даже врагов своих.Более полную информацию по этому вопросу вы можете найти в 11 главе Послания Апостола Павла к Римлянам, где он пишет об израильском народе.- стремление к личной выгоде, к наживе.