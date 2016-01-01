Разъяснение грехов
БОЯЗЛИВОСТЬ - сильный страх в опасных обстоятельствах, приводящий к измене Богу, к отречению, к неверности. Является следствием недостатка веры в Бога или следствием греха в жизни человека. Недаром, когда Христос укорял Своих учеников в боязливости, то назвал их маловерными: «И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так БОЯЗЛИВЫ, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина» (Матф.8:24-26).
АНТИСЕМИТИЗМ - ненависть к еврейскому народу. Даже некоторые верующие люди ненавидят еврейский народ, оправдывая свою ненависть тем фактом, что они распяли Христа. Но смерть Христа на кресте была предсказана пророками еще за много лет до распятия, и это было Богом допущено и предназначено для того, чтобы сегодня люди из всех народов могли иметь спасение. А евреи были, есть и будут Богом избранным народом. В Бытие в 12 главе 3 стихом Бог обещал Аврааму, прародителю евреев, следующее: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.12:3). Поэтому если мы будем любить и благословлять израильский народ, то и мы получим благословение, и наоборот. К тому же, Христос учит нас любить даже врагов своих. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» (Матф.5:43-45). Более полную информацию по этому вопросу вы можете найти в 11 главе Послания Апостола Павла к Римлянам, где он пишет об израильском народе.
КОРЫСТОЛЮБИЕ - стремление к личной выгоде, к наживе. «...Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и КОРЫСТОЛЮБИВО: потому что Господь - мститель за все это» (1Фесс.4:6).