Какое положение человека следует считать самым безнадежным и страшным? Один мудрец ответил:. Другой сказал:. Третий ответил:. Слова последнего неоспоримо верны. В Библии сказано:Поэтому так важно для каждого человека вовремя примириться с Богом.Это призыв пророка Исайи. Он указывает на время, определенное Богом, когда грешник может и должен найти Его. Призыв говорит: «Ищите Господа, обращайтесь к нему в молитве немедленно, сразу же, как только услышите Его небесный зов».Апостол Павел в послании к Коринфской церкви приводит также слова ветхозаветного пророка:Время благоприятное - это то время, когда вы слышите или читаете приглашение Божие к примирению, ибо только этим временем вы и располагаете. Другое - не в вашей власти...Ищите Бога,Ищите слезно,Ищите, люди,Пока не поздно;И днем и ночью,В мороз и весны,Ищите Бога,Пока не поздно.Ищите всюду,Ищите каждый -И вы найдетеЕго однажды.И будет радостьПревыше неба...Но так ищите,Как ищут хлеба!