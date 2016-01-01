Время благоприятное

Время благоприятное

       Какое положение человека следует считать самым безнадежным и страшным? Один мудрец ответил: «Когда человек вступает в старость без всяких средств к существованию». Другой сказал: «Когда человека отягчают неизлечимые недуги». Третий ответил: «Я не знаю более страшного и трагичного положения, как то, когда человек забыл, что он смертный и в этой забывчивости встречает смерть, не подготовившись к встрече с Богом». Слова последнего неоспоримо верны. В Библии сказано: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Матф.16:26). Поэтому так важно для каждого человека вовремя примириться с Богом.
       «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко» (Ис. 55:6). Это призыв пророка Исайи. Он указывает на время, определенное Богом, когда грешник может и должен найти Его. Призыв говорит: «Ищите Господа, обращайтесь к нему в молитве немедленно, сразу же, как только услышите Его небесный зов».
       Апостол Павел в послании к Коринфской церкви приводит также слова ветхозаветного пророка: «Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6:2). Время благоприятное - это то время, когда вы слышите или читаете приглашение Божие к примирению, ибо только этим временем вы и располагаете. Другое - не в вашей власти...


             Ищите Бога,
             Ищите слезно,
             Ищите, люди,
             Пока не поздно;

             И днем и ночью,
             В мороз и весны,
             Ищите Бога,
             Пока не поздно.

             Ищите всюду,
             Ищите каждый -
             И вы найдете
             Его однажды.

             И будет радость
             Превыше неба...
             Но так ищите,
             Как ищут хлеба!

                              И. Абрамов

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ВЫПУСК 38 2009\1