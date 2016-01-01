Господь - хранитель Мой

Господь - хранитель Мой


       В нашей жизни бывают такие случаи, когда мы явно видим, что были вот-вот на волосок от смерти или беды, но каким-то чудесным образом миновали ее. Верующие в такие моменты славят и благодарят Бога, понимая, что это Он Своей могучей рукой сохранил их от несчастья. Но сколько таких ситуаций было сокрыто от нас, когда мы стояли на краю чего-то страшного и даже не подозревали об этом, а Бог вновь и вновь спасал нам жизнь, уберегал, посылал помощь раньше нашего прошения о ней? Только когда мы предстанем пред Господом, откроется, сколько милостей нам было оказано Им на земле!

       Помню, в детстве я был знаком с одним солдатом, он являлся другом моих родственников. Меня очень привлекала его военная форма. Мне казалось, что очень почетно и славно носить такую форму.
       И вот однажды зимой мы с мамой переходили дорогу, шли на остановку. Я увидел, что неподалеку проходит отряд солдат. Мое детское сердце забилось, я подумал, что там может быть мой знакомый. У меня в руках были санки. Обычно мы, мальчишки, сильно разбежавшись, ложились животом на санки и так ехали. До конца не осознавая и не давая себе отчета в том, что я делаю, я разогнался, лег на саночки и поехал прямо через проезжую часть к тем самым солдатам. (Сейчас, будучи отцом, я хорошо понимаю, что в этот момент испытывала моя мама.) Я проехал, лежа на санках, почти всю заснеженную дорогу. Но вдруг остановился на небольшом островке асфальта. В этот момент прямо на меня ехал троллейбус, у которого просто уже не было времени остановиться. Каким чудом он успел затормозить, знает только Бог. Но я помню себя под троллейбусом и рядом с моим лицом его огромное колесо. Прямо впритык! Конечно, мне тогда сильно попало. Постепенно и до моего сознания дошло, что же тогда на самом деле произошло со мной и чем все это могло закончиться.
       С того времени прошло много лет. Я уверовал в Господа Иисуса Христа. Стал семейным человеком. И со мной произошло следующее. Однажды я ремонтировал электрический чайник. Сначала разобрал его и проверил. Понял, что причина в подставке: там расплавились контакты, и их надо было заменить. Стал разбирать подставку. Так увлекся, что не заметил, что из розетки не вынул вилку. В течение нескольких минут я пытался отсоединить расплавившиеся контакты голыми руками, пробовал плоскогубцами, трогал по-разному, тянул - прикасался много раз. Но контакты не поддавались. Я сделал паузу. И вдруг меня осенило, что чайник все это время был подключен к розетке. На моих глазах в этот самый момент произошло сильное короткое замыкание. Конечно, шок у меня был немалый. Я подумал, что все-таки нужно вынуть вилку из розетки. Только протянул руку, чтобы взяться за вилку, как она вдруг вспыхнула и расплавилась. И тут я осознал, что Господь был в тот момент со мной и хранил меня от удара током. Лично для меня это великое чудо. Хочется сказать: «Слава Богу за Его охрану и защиту!»



Алексей Щербаков, г. Пенза

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ВЫПУСК 39 2009\2