Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

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Прежде всего, следует отметить, что мы рассматриваем только те НЛО, которые являются феноменом внеземного (нечеловеческого) происхождения, так как часто то, что люди называют НЛО, является либо природным явлением (атмосферные аномалии, шаровые молнии и т.п.), либо объектом земного происхождения (метеозонды, военная или гражданская авиатехника и т.п.). В остальных случаях, чтобы понять суть НЛО, давайте проанализируем их действия и последствия этих действий. В ряде случаев НЛО ведут себя очень агрессивно, и без всякой для себя нужды портят и уничтожают самолеты, машины, что часто приводит к гибели людей. Зарегистрированы случаи, когда при попытках контакта НЛО просто убивает людей; правда, есть случаи и физических исцелений после подобных контактов. Многочисленны случаи физического и психического насилия НЛОнавтов над землянами, применение гипноза, унижение человеческого достоинства. Как правило, при контактах у людей первоначально возникает чувство сильного страха, ужаса, испытывается сильное нервное потрясение. Часто от «гуманоидов» исходит сияние, общение происходит посредством телепатии. О себе они говорят крайне неконкретно, мотивом своих посещений выставляют заботу о людях, любовь к человечеству, хотя действия их крайне абсурдны и часто свидетельствуют об ином. НЛО почти всегда присутствуют там, где проливается кровь (например, на полях сражений во время войн). Кто же они тогда такие? В Библии нет и намека на существование иных внеземных цивилизаций. С точки зрения Писания НЛОнавты являются, скорее всего, бесами, которые хотят обольстить человека и отвернуть его от веры в Бога. Поэтому те люди, которые имели или поддерживают с ними контакт, нуждаются в покаянии перед Богом и получении спасения, иначе они попадут в ад. В случаях с исчезновением людей из-за НЛО, бесы просто переносят их тела в безлюдные места и бросают их там. Нет ни одного случая контактов НЛОнавтов с рожденными свыше христианами.Когда апостол Павел советовал Тимофею пить вино - он говорил о том, чтобы он пил не одну воду, а употреблял НЕМНОГО вина «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов» (1Тим.5:23). Следовательно, обычным было именно употребление воды, и Павел советовал ради больного желудка Тимофея употреблять немного вина в качестве лекарства. Речь не шла об использовании вина ради ощущения опьянения. Сегодня у нас более развита медицина, чем тогда и есть различные лекарства. По сути своей, все употребление вина сегодня сводится к тому, чтобы получить удовольствие от эффекта опьянения и при этом успокоить себя тем, что Библия это одобряет и получить одобрение Церкви. Вот почему, исследовав особенности употребления вина во времена, описанные в Библии, и в наше время, учитывая то, что в Библии ясно говорится о том, что упиваться вином - грех, и пьяницы Царства Божьего не наследуют, Церковь Христиан Веры Евангельской стоит на позиции, что сегодня христианам не должно употреблять алкогольные напитки, в том числе и вино. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» (Еф.5:18), «...ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:10).Апостол Павел в Послании к Римлянам (гл. 3) говорит о том, что Бог понятным образом открывает Себя людям. То есть, если человек хочет обратиться к Богу, он может это сделать. И вопрос здесь в добровольности выбора без всякого нажима. Если бы Бог проявил Себя во всей полноте Своей славы, то ни один человек не остался бы жив, так как наша греховная натура не смогла бы устоять в присутствии абсолютной святости Бога. С другой стороны, это уже не был бы свободный выбор без всякого нажима. Это, как иногда бывает в жизни, когда человека останавливает грабитель, направляет на него пистолет и просит отдать деньги. Смотря в дуло пистолета, человек делает выбор - отдает свой кошелек. Но можно ли это назвать свободным выбором? А что касается чудес и особых знамений, демонстрирующих силу Божью, то это уже было в истории человечества. Посмотрите Ветхий Завет и историю шествия евреев из Египта в Ханаан. Бог разделил для них воды Красного моря, Он сопровождал их видимым образом в столпе облачном и огненном, Он говорил к ним, давая заповеди так, что все были в страхе и просили, чтобы Бог обращался к ним лучше через Моисея, Бог давал им манну в пустыне. А теперь посмотрите, сколько из них при всех этих могущественных и не вызывающих сомнения проявлений силы Бога полностью доверились Ему и вошли в обетованную землю? Иисус Навин и Халев. Все остальные проявили неверие. Иисус Христос рассказывал историю о богаче и Лазаре. (Лук. 16:19-31). Богач, будучи в аду, просил отправить к его неверующим братьям, еще живущим на земле, кого-нибудь, кто воскрес бы из мертвых. Он был уверен, что они тогда бы поверили. Но Иисус, Который знал всю натуру человека, сказал прямо: «Не поверят, даже если воскреснет кто-либо из мертвых». Да даже вся деятельность Христа на земле, все те чудеса, которые Он сотворил, не повлияли на сердца людей, не хотевших поверить Ему. Адам с Евой в Эдемском саду напрямую общались с Богом, но не послушались Его. Каина Бог лично предупредил о грехе, но тот отверг Бога. Примеры можно продолжить... И в наши дни Бог немало совершает чудес, о которых вы, быть может, просто не слышали. Все, что нужно для спасения и понимания необходимости обратиться к Богу, Он сделал. Мы имеем Его Слово Библию, мы видим Его мудрость в устройстве Вселенной, мы имеем свободную волю. Выбор остается за нами!