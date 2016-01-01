«Межи мои прошли по прекрасным местам»

Я родился в 1949 году в семье русских немцев в сибирском городе Прокопьевске Кемеровской области. Вспоминая свое раннее детство, помню одну незабываемую картину: я проснулся ночью в своей детской кроватке от дружного шепота стоящих на коленях родных и удивлённо спросил их тоже шепотом:- Что вы такое делаете?- Мы молимся Богу, - объяснила бабушка. - Он создал весь мир, все видимое и невидимое. Создал и учит нас правильно жить. Все видит и слышит. И помогает нам, когда мы Его просим об этом. Только о том, что мы молимся, чужим людям говорить не следует, потому что среди них есть недобрые, которые говорят, что Бога нет, и запрещают молиться. Ты всегда молись, внучек.И я тоже молился, повторяя за взрослыми наполненные искренней верой слова. Бог отвечал на простые детские молитвы, и я с детства считал себя христианином.Когда я подрос, то узнал, что мои родные - лютеране. Первые уроки Библии я получил от дедушки, который часто её читал всем вслух по вечерам. Гравюры, которыми была наполнена старинная Библия, прекрасно дополняли эти интересные чтения, делая впечатления от услышанного ещё более глубокими и незабываемыми. Но самое главное, что осталось с той поры в моем сердце и сознании, - это понимание огромной ценности Библии и необходимости верить написанному в ней, поскольку она является Книгой, данной людям Самим Богом, то есть Словом Божьим. Наверное, именно с того времени Библия стала для меня величайшей драгоценностью, а любовь к Слову Божьему - важнейшим Божьим откровением.Конечно, настоящее влияние Библии на свою жизнь я пережил значительно позже, после своего действительного обращения ко Христу. Но некоторые духовные ценности, сохранившие свое значение во все последующие годы, были вложены в сердце Богом уже тогда, во время вечерних бесед с дедушкой и бабушкой о Боге, о значении веры в жизни человека, во время совместного чтения Слова Божьего. Это были первые искры желания посвятить свою жизнь для славы Бога, первые детские шаги почитания всего, что с Ним и Его именем связано.Хотя я в те годы еще не пережил обращения, но все же старался держаться определенных христианских принципов, как я их тогда понимал, не разглашая при этом мотивов своих поступков. Я не стал вступать в комсомол, понимая, что не могу идти против совести - даже формально, для вида стать членом молодежной организации, отрицающей существование Бога. Увлекшись математикой, я обычно не посещал ни праздничных вечеров, ни школьных торжеств, готовясь поступать в Московский университет. Школу я закончил с золотой медалью.Молитвенную поддержку своей семьи я чувствовал и ценил всегда. Особенно ценным был в этом отношении духовный и молитвенный опыт моей бабушки. Ее уроки, как возлагать все жизненные заботы на Господа и встречать трудности на коленях в молитве, а без нее вообще не начинать никакого дела, были просто бесценны.По ее наставлению, когда я брал билет на экзамене, молился перед тем, как заглянуть в него. И всегда ощущал Божью помощь, временами решающую. Так я, с периферии, без репетиторов, без каких бы то ни было связей, и к тому же не комсомолец, выдержал непростой конкурс и в 1967 году стал студентом механико-математического факультета самого престижного в СССР Московского государственного университета (МГУ).Учиться было трудно. Уровень преподавания был очень высоким, материал сложным. Все было совершенно непривычным и в неожиданно большом объеме. Но я продолжал надеяться на помощь Всевышнего и старался искать близости с Ним. Стал больше молиться, вспоминал и пел псалмы, которые слышал дома от родителей, бабушки и дедушки. Но всё равно постепенно, почти незаметно, стал удаляться от Бога. Вольности студенческой жизни и соблазны этого мира через различные проявления гордости и обольстительных похотей все ближе толкали меня к той зловещей черте, за которой уже начинается настоящее беззаконие и безбожие.Родители заметили это и, когда я приезжал на каникулы, старались помочь мне увещеваниями. К сожалению, это не сильно помогало. Однажды они мне сказали:- В тебе пропало что-то, что мы ценили.Я был уверен, что это неправда, однако в душе возникла какая-то борьба, и однажды в молитве я спросил Бога:- Господи, если это все же правда, то что я мог потерять?Ответ пришел незамедлительно - реально услышал слова:- Ты потерял веру.Я был потрясен этим ответом. Взял бабушкину Библию и начал ее читать, ища у Бога помощи, совета и обретения потерянной веры. И Бог начал открывать истину, но я еще не мог вместить ее. Началась тяжелая и доселе неизвестная духовная борьба.Как это часто бывает, помощь пришла от Господа неожиданно. Однажды, слушая по радио музыку, я случайно поймал одну христианскую радиопередачу с Запада. В этой радиопередаче говорили о том, как важно иметь мир с Богом, и тогда мне стали понятны причины моих страданий - у меня не было мира с Богом. Теперь мои искания обрели более определенный характер: как найти этот мир? Читая Библию, я все больше размышлял о жизни, о христианстве, о себе, о Боге. Пытался делиться своими мыслями с родственниками, уверенными, что они имеют самую правильную веру - лютеранство, но ответа на самые сокровенные вопросы души вера отцов дать не могла.Продолжая самостоятельно изучать Библию, я стал понимать, что моя жизнь не соответствует заветам Божьим и очень далека от библейского образца. Это тревожило и угнетало, тем более что я не видел выхода из этого состояния. Неожиданно добавилось еще одно неприятное открытие, сделанное при чтении Евангелия: мне стало понятно, что, хотя я и считал себя христианином, но не только не знал Христа, но и совсем не понимал образа Его действий и жизни. И тогда я начал молиться, чтобы Бог открылся мне.И Господь явил милость Свою! В моей душе продолжалась напряженная духовная борьба уже около четырех месяцев. Но однажды,- это произошло где-то в мае-июне 1970 года,- когда я в уединении молился и размышлял, слушая одновременно одну из прекраснейших кантат И.С. Баха на тему 102-го псалма, то вдруг ощутил необыкновенное Божье присутствие. Вся комната как бы наполнилась Его славой. И я вдруг всем своим существом ощутил Божье величие, славу Иисуса Христа и совершенно непостижимую безграничную любовь Небесного Отца, явленную им в Сыне Своем. И то, что происходило в тот миг, было не просто чувствами, но откровением самой сути Евангелия. Оно как будто ожило, и мне вдруг всё стало понятно: и почему такую странную, на первый взгляд, земную жизнь прожил Иисус Христос, и почему Его жизнь так часто противоречила религиозным взглядам людей того времени, что столь многие Его не понимали, и как, полагаясь на любовь Господа своего, можно верой в Него обрести и желанный мир с Богом, и духовный фундамент для жизни, и прощение грехов. Небесная любовь Отца, принесенная людям Сыном Божьим, которая открылась всей жизнью и деяниями Спасителя нашего и по-другому открыться просто не могла, спасительной силой вошла и в моё сердце.Теперь, обретя желанный мир с Богом, я совсем по-другому и молился, и читал Библию. Часто размышлял о том, какой должна быть истинная вера, и понял, что следовать за Христом в одиночку невозможно и с точки зрения Евангелия - неверно, а потому мне крайне необходимо найти верующих людей, имеющих «подобный духовный опыт» (как я говорил себе тогда). Господь помогал в этом, причем и сверхъестественным образом, вразумляя, например, через сны.В Москве я продолжал поиски верующих. Прогрессивная столичная молодежь тогда искала Бога, в первую очередь, в традиционном православном христианстве. Массы народа съезжались в Новую Деревню под Москвой послушать проповеди известного православного священника Александра Меня, отказавшегося от церковного формализма. В Москве начали возникать кружки по изучению Слова Божьего. Через какое-то время я познакомился с членами одного такого Домашнего православного христианского кружка и стал его посещать. Этот кружок посещали также несколько евангельских христиан из числа уверовавших московских студентов. Вскоре я познакомился с некоторыми из них. Так попал на служения гонимой тогда Церкви христиан веры евангельской и встретился с людьми, которые безгранично любили Бога и Его Слово, которые за Имя Христа шли на страдания в тюрьмы и лагеря, жизнь которых была истинным светом для этого мира. И я выбрал идти нелегким путем с этой исполненной Духом Святым Церковью. Там встретил и свою спутницу жизни. Спустя несколько лет меня рукоположили на дьяконское служение. Как и многим другим нашим братьям, за веру в Бога мне пришлось пройти через судебный процесс. (В то время Ричард уже был многодетным отцом.- Прим. ред.) Но перед самым началом суда умер генеральный секретарь ЦК КПСС, бывший председатель КГБ Ю.В. Андропов (по его инициативе и начались в те годы новые гонения на верующих). Это событие положительно повлияло на ход судебного разбирательства. Ход суда был не таким грубым и беззаконным, как в иные времена, а приговор сравнительно «мягким». Меня приговорили к двум годам лишения свободы, но с отсрочкой исполнения приговора на два года по ст. 46 (прим.) УК СССР. В реальности это означало автоматическую отправку в тюрьму в случае нарушения запрета на посещение собраний верующих. У меня так же была взята подписка о невыезде.Но наступило долгожданное время религиозной свободы в СССР, о котором десятилетиями молилось и мечтало не одно поколение верующих. Время, о котором, утешая Свой преследуемый атеистами народ, многократно предвозвещал в пророчествах и откровениях Господь. Начиная с 1988 года, когда в стране было довольно широко отмечено тысячелетие крещения Руси, провозглашенная новым главой Советского Союза М.С. Горбачевым «перестройка» принесла свободу исповедания любой религии.