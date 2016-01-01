Разъяснение грехов
БЛУД – внебрачное сожительство, незаконные половые связи. «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни БЛУДНИКИ, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:9-10).
СПИРИТИЗМ – вызывание духов мертвых. «…Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ДУХОВ, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это…» (Втор.18:10-12).
ЗЛОРЕЧИЕ – злая, язвительная речь о ком-нибудь или чем-нибудь: «…ни ЗЛОРЕЧИВЫЕ, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:10).