Разъяснение грехов

Разъяснение грехов



       БЛУДвнебрачное сожительство, незаконные половые связи. «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни БЛУДНИКИ, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:9-10).


       СПИРИТИЗМвызывание духов мертвых. «…Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ДУХОВ, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это…» (Втор.18:10-12).


       ЗЛОРЕЧИЕзлая, язвительная речь о ком-нибудь или чем-нибудь: «…ни ЗЛОРЕЧИВЫЕ, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:10).





Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 39 2009\2