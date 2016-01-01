Христианские стихи
Христианские стихи
А бывает и раньше намного
Умирают близкие наши…
В ад идут по широкой дороге,
Понапрасну жизнь растерявши.
Это просто какой-то кошмар!
Я зажата со всех сторон!
Словно в боксе: удар, удар…
Папа, дядя и брат — погребён.
Словно в клетке, словно в плену,
От бессмысленных этих смертей.
Почему? Почему? Почему
Пьянство манит и губит людей?
Если кто-то ещё живой
Среди тех, в чьих руках стакан,
Брось его, умоляю, вон!
К Богу (слышишь?) приди ты сам!
Приползи, даже в пьяном бреду,
Прошепчи, закричи, провопи:
«О, Господь! Больше так не могу!
Ты спаси меня, Боже, спаси!»
Он спасёт вас от адских мук,
От греха свободу вам даст.
Разорвите же замкнутый круг,
О, придите же к Богу сейчас!
М. Данькина, г. Заречный
Слово может дать жизнь,
Словом можно и ранить,
Можно даже убить,
Можно к Богу направить.
Слово может лечить,
Слово может калечить,
Слово может давить
Тяжким грузом на плечи.
Слово может поднять,
Поддержать и исправить.
Может в грязь затоптать,
Может сильно ударить.
Слово может отнять,
Может силы прибавить.
Может в топь завести
Иль на камень поставить.
Слово может зажечь,
Слово пламень угасит.
Словом можно увлечь,
Хорошо приукрасив.
Слово может кормить,
Без него можно жаждать
Иль, как аспидов яд,
Отравить может даже.
Слово может судить,
Приговаривать к смерти,
И способно оно
Оправдать нас, поверьте!
Слово, будто ярлык,
Может так прилепиться.
Можно дочиста Словом,
Как в бане, отмыться.
Словом можно дышать,
Слово может обидеть.
Слово может мешать
Свет спасенья увидеть.
Слово, будто глоток,
Так желанно в день знойный!
Может литься поток
Скверных слов непристойных.
Ты уста открывай, чтоб с любовью Христовой
Изрекали они мудрость Божьего Слова.
А гнилые слова удалите подальше,
Чтобы не было в сердце греховной фальши.
Е. Дьячкова, г. Пенза
Что ты скажешь Ему,
Когда Он тебя встретит
За чертою земной суеты?
Что в смятенье Ему
Твое сердце ответит
В миг, когда удивлен будешь ты?
Что ты скажешь Ему,
Когда Он тебя спросит
Не словами – лишь взглядом одним?
Куда денешься ты,
Если совесть подкосит? –
Устоишь ли тогда перед Ним?
Что ты скажешь Ему,
Когда Он тебе скажет,
Что стучал в твое сердце и ждал;
И напомнит те дни,
И моменты укажет,
Что Его ты, как сор, отметал.
Что ты скажешь,
Когда пред тобой Он откроет
Твои тайные мысли, дела?
Кто тебя
От себя самого же укроет? –
Не найдешь ты такого угла!
Много разных вещей
Поняла я на свете, -
Одного лишь никак не пойму:
Что ты скажешь Ему,
Когда Он тебя встретит?
Что ответить ты сможешь Ему?!
Л. Романова, г. Пенза
Случайно, люди, я на свет родился
И свою маму мамою назвал.
Случайно, пока рос, болел, учился,
И вот я вырос и мужчиной стал.
Три раза я во время обученья
От смерти был совсем на волосок,
И я решил, что это, без сомненья,
Беспрецедентный случай мне помог.
Случайно меня в армию забрали,
Случайно там болезнь себе нашел,
Негодным к службе как-то вдруг признали,
И вскоре я из армии пришел.
По случаю я с девушкой встречался
И в будущем назвал ее женой,
По жизни шел и для семьи старался,
Жена повсюду шла всегда со мной.
Недугом тяжким заболев случайно,
Я много дней в больнице проводил
И много передумал дум печальных:
Видать, случайно в мир я приходил.
Однажды в санатории Армении
Здоровье поддержать свое хотел,
За две недели до землетрясения
Едва домой случайно улетел.
По воле случая с женой пришли мы к Богу,
Случайно милость Божию нашли,
Случайно Дух Святой открыл дорогу
К спасению израненной души.
Болезнь стенокардия напряженья,
Микроинфаркт на сердце – все прошло.
Наверно, это тоже, без сомненья,
Случайно исцеление пришло.
Случайно я покаялся пред Богом,
Случайно дал пред Господом обет,
Решил идти за Ним Его дорогой,
Где зла, обмана, крови вовсе нет.
Все как-то волей случая, случайно.
Не много ли случайностей вокруг?!
Быть может, все же Бог, а не случайность
Хранит нас всех от пагубы, мой друг?!
По воле Божьей человек родится,
По воле Божьей на земле живет,
Чтоб жизнью в полной мере насладиться;
Но час пришел… - и к Господу идет.
Хоть вольно, хоть невольно каждый будет
Держать перед Владыкою ответ.
Тогда он вмиг всю спесь свою забудет -
Случайностей вообще у Бога нет.
Подумай, друг мой, о своей дороге:
Не случай, а Господь тебя хранит!
Иди скорее под защиту Бога,
И Бог тебе спасенье подарит!
Е. Медведев, г. Пенза
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