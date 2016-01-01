Зло - это просто отсутствие Бога

Однажды один профессор в университете спросил у своих студентов: «Все, что существует, создано Богом?» Один студент смело ответил: «Да, создано Богом». «Бог создал все?» - спросил профессор. «Да, сэр!» - ответил студент. Профессор продолжил: «Если Бог создал все, значит, Бог создал зло, раз оно существует. И согласно тому принципу, что наши дела определяют нас самих, значит, Бог есть зло». Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень доволен собой. Он еще раз доказал, что вера в Бога - это миф. Еще один студент поднял руку и сказал: «Могу я задать вам вопрос, профессор?» «Конечно!» - ответил тот. Студент поднялся и спросил: «Профессор, холод существует?» «Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно?» - последовал ответ. Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек ответил: «На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что мы считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Человека или предмет можно изучить с точки зрения, имеет ли он или передает энергию. Абсолютный ноль (-460 градусов по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и неспособной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали слово «холод» для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла». Студент продолжил: «Профессор, темнота существует?» Профессор ответил: «Конечно, существует». Студент сказал: «Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать, насколько темным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света там находится. Не так ли? «Темнота» - это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света». В конце концов, молодой человек спросил профессора: «Сэр, зло существует?» На этот раз неуверенно, профессор ответил: «Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день. Жестокость между людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются проявлением зла». На это студент ответил: «На самом деле, сэр, зло - это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод. Бог не создавал зла. Зло - это не вера или любовь, которые существуют, как свет и тепло. Зло - это результат отсутствия в сердце человека Божественной любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде темноты, которая наступает, когда нет света». Профессор сел. Имя молодого студента было - Альберт Эйнштейн.