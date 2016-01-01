Путь, ведущий к Богу

Христос сказал о Себе:. Да, расстояние между Богом и человеком не измеряется километрами. Его нельзя пролететь в космической ракете. Это - расстояние, которое существует между светом и тьмой, между добром и злом, между жизнью и смертью. Библия говорит нам о том, что наш Бог велик и свят, что Он Один имеет бессмертие, что Он Всеведущ, Всемогущ и, а человек мал, ограничен во всем и грешен. И несмотря на все это, Бог близок к каждому из нас. Ему не безразлична жизнь любого человека, и Он вникает в дела сынов человеческих. В Библии сказано:. Господь желает и сегодня помогать, спасать и миловать людей. Для этого Сам Он проложил на земле один единственный путь, который ведет к Нему. Этот Путь - Иисус Христос.