Путь, ведущий к Богу
Христос сказал о Себе: «Я есмь Путь, Истина и Жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Да, расстояние между Богом и человеком не измеряется километрами. Его нельзя пролететь в космической ракете. Это - расстояние, которое существует между светом и тьмой, между добром и злом, между жизнью и смертью. Библия говорит нам о том, что наш Бог велик и свят, что Он Один имеет бессмертие, что Он Всеведущ, Всемогущ и «обитает в неприступном свете», а человек мал, ограничен во всем и грешен. И несмотря на все это, Бог близок к каждому из нас. Ему не безразлична жизнь любого человека, и Он вникает в дела сынов человеческих. В Библии сказано: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет.., Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем...» (Деян.17:24-28). Господь желает и сегодня помогать, спасать и миловать людей. Для этого Сам Он проложил на земле один единственный путь, который ведет к Нему. Этот Путь - Иисус Христос. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:16). «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа (Иисуса Христа), подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деян.17:30-31).