Гибель Титаника

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Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе,

Хотя б крестом пришлось подняться мне;

Нужно одно лишь мне: ближе, Господь, к Тебе,

Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе!”

К началу 20 века человечество все более и более отступало от живой веры в Бога. Были предприняты массированные попытки подорвать доверие людей к Библии как Слову Божьему. Человек стал рассматриваться как достаточно добрый от природы, а человечество как способное построить Царство Божие на земле своими силами, независимо от Бога. Живая вера в Бога подменялась упованием на человеческий разум и здравый смысл. Протрезвление наступило, когда вместо ожидаемого наступления Царства Божьего грянула Первая мировая война. Она разрушила миф о человеческой доброте и напомнила о человеческой греховности. В Церкви наступившее прозрение ознаменовалось кризисом либерализма и возвращением к ортодоксальному богословию, ставящему веру в Бога и Его Слово в центр христианской жизни.Но прежде, чем грянули выстрелы Первой мировой войны, прозвучала “первая труба” - погиб “Титаник”. Он был чудом технической мысли, красотой и гордостью человеческого гения - и считался совершенным во всех отношениях. Наличие переборок, казалось, гарантировало непотопляемость красавца-лайнера даже при получении пробоины и затоплении отдельных отсеков судна. Имя “Титаник” было у всех на слуху. Хвалили и славили конструкторов, судостроителей, владельцев лайнера. Тем временем, “Титаник” готовился к своему первому рейсу, и люди считали честью совершить на нем историческое плавание. В этой праздничной эйфории звучали и стали популярными такие слова: “Сам Господь Бог не мог бы потопить этот корабль”. Гордыня человеческая и самонадеянность достигли своего апогея.В свете происходившего становится ясным неслучайный характер “цепи случайностей, рокового стечения обстоятельств”, сопровождавших плавание “Титаника”. Так выразился советский писатель С.И. Белкин, фрагмент, из книги которого мы перескажем с небольшим сокращением.Начнем с того, что накануне выхода в рейс “Титаник” едва избежал столкновения с лайнером “Нью-Йорк”. Последний стоял на швартовах, но когда близко от него проходил “Титаник”, вследствие явления присасывания, “Нью-Йорк” сорвался со швартовов и устремился к “Титанику”. Капитан “Титаника” сумел остановить свой лайнер, когда между судами оставалось всего три метра. А ведь если бы произошло столкновение, “Титаник” встал бы на ремонт и роковой айсберг прошел бы своим путем...Второе. Если бы впередсмотрящий заметил айсберг хоть на несколько минут раньше, пароход успел бы уклониться от столкновения; заметь он айсберг чуть позже - всего на несколько секунд, - удар пришелся бы в нос. При этом, конечно, носовая часть корпуса была бы смята в лепешку, имелись бы, наверное, жертвы, но судно бы не утонуло. “Титаник” отвернул от айсберга именно в тот момент, когда столкновение было наиболее страшным, в результате чего и появилась в корпусе парохода 90-метровая рана.Далее, если бы судостроители и судовладельцы не верили столь слепо в непотопляемость “Титаника”, они предусмотрели бы побольше шлюпок, тем более что места для них были отведены. Кроме того, первые шлюпки не отошли бы от борта судна полупустыми.И, наконец. Выключи радист парохода “Калифорниан”, находившегося поблизости от места гибели “Титаника”, свой приемник всего на 15 минут позже, он бы принял сигнал бедствия с “Титаника”, и все пассажиры и члены экипажа были бы спасены. Поистине, даже самые талантливые греческие драматурги не сумели бы придумать столь трагическую по своей безысходности ситуацию: тихая звездная ночь, полнейший штиль на море, три часа идеальных условий для спасения людей и... полторы тысячи жертв.Но есть в истории “Титаника” и другая страница. Читая свидетельства людей, переживших ту трагическую ночь и сохранивших в памяти имена и последние слова погибших, не раз благодаришь Бога за то мужество и упование, на которое Он вдохновил сотни людей, когда пришел их смертный час. Мужчины, женщины, дети, старики и молодежь, католики и протестанты - все покорно готовились принять смерть. На корме десятки людей молились, стоя на коленях на все более наклоняющейся палубе, а между ними ходили два священника и призывали неверующих людей к покаянию и примирению с Богом. Без сомнения, молитвы покаяния были услышаны. “Когда стало ясно, что надежды на спасение нет, музыканты корабельного оркестра собрались вместе, чтобы предотвратить панику. Сначала они играли веселую музыку, когда же настали последние минуты, под небом зазвучала величественная мелодия гимна “Ближе, Господь, к Тебе!”:Твердость и мужество не оставили людей даже тогда, когда “Титаник” ушел под воду - и люди оказались в ледяной воде.Почему трагедия “Титаника” и сегодня служит нам предостережением? Допотопная цивилизация, Вавилонская башня, языческие империи, описанные Даниилом, страшные социальные эксперименты нашего времени, во имя которых были уничтожены десятки миллионов людей и “Титаник”, самый великолепный, мощный, красивый и безопасный корабль, - все это образы богоборческого человечества, пытающегося штурмовать небеса, подчеркнуть свою независимость от Бога, поклониться и воздать хвалу славе человеческой. К сожалению, в соответствии с пророчествами Библии страшные уроки ничему не учат человечество. Про последний период истории, в который мы вступаем, написано:Миф о безопасности “Титаника” привел к смерти 1,5 тысяч людей. Миф о безопасности богоборческого человечества будет стоить куда больших жертв, о чем недвусмысленно повествует книга Откровения Иоанна Богослова.Что же делать нам, современным людям? Прислушаемся к словам Господа Иисуса Христа, сказавшего собравшимся людям о трагически погибших Галилеянах:Люди ужасались обстоятельствам внезапной кончины несчастных, как и мы, живущие в 21 веке, ужасаемся обстоятельствам гибели пассажиров и команды “Титаника” и многому другому, что происходит сегодня в мире. Но Христос ужасался другому. Не все станут жертвами насилия или катастрофы. О чем же скорбел Иисус? О том, что эти люди ушли из жизни во грехах своих, не покаявшись, и не войдут в Царство Божие. Их ждет суд и осуждение на вечные муки, пребывание в вечности без Бога. Что может быть трагичнее и страшнее?Пусть и сегодня память о трагедии “Титаника” заставит задуматься о том, что погибшие тогда не были грешнее других людей, но, по-прежнему, слова Иисуса Христа, искупившего наши грехи на голгофском кресте, звучат с любовью и болью: “Если не покаетесь, все так же погибнете”.