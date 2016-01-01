Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

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Рождество празднуется исходя из солнечного календаря как воспоминание события, связанного с приходом в наш мир Иисуса Христа, принявшего человеческую плоть. Праздник Рождества не имеет конкретной привязки к реальному дню Его рождения и был установлен в 337 г. н.э. папой Римским Юлием I, который утвердил в качестве даты этого праздника 25 декабря, привязав его к началу прибывания дня после зимнего солнцестояния. Эта дата празднуется и по сей день, как праздник Рождества всеми христианами. Но при введении в 1582 г. григорианского календаря часть церквей (например, Русская Православная Церковь) отказалась перейти на использование нового стиля. Таким образом, по старому стилю (юлианскому календарю) 25 декабря приходится на 7 января нового стиля.Что касается праздника Пасхи, то он не имеет привязки к какой-то одной дате, так как празднуется по совершенно другой системе.Начало месяца у евреев было в новолуние, и год у них состоял из лунных месяцев (примерно 29 солнечных дней). Таким образом, он был короче солнечного на 11 суток, поэтому евреи периодически вставляли 13-й месяц. На основании предписаний, изложенных в книге Исход, а также лунно-солнечного календаря, окончательно принятого евреями в эпоху второго храма, еврейская Пасха празднуется 15 числа месяца нисана. Таким образом, у евреев праздник Пасхи является неподвижным и может приходиться на любой день недели. Христиане Пасху связывают уже не с выходом евреев из Египта, а со смертью и воскресением Иисуса Христа. В III веке Александрийской Церковью были выработаны правила, подтвержденные Никейским (325 г.) и Антиохийским соборами и сохранившиеся до нашего времени. А именно: праздновать Пасху после Пасхи еврейской, в первый воскресный день после того полнолуния, которое, будучи вычислено по известным предписаниям, случится в день после весеннего равноденствия или непосредственно после него. При введении в 1582 г. григорианского календаря основные правила для вычисления дня Пасхи остались те же. Но в григорианском календаре не соблюдается правило, что христианская Пасха празднуется после еврейской: иногда она совпадает с еврейской, иногда приходится на лунацию раньше. Кроме этого, расхождение празднования Пасхи между католиками и православными обусловлено и разной формулой подсчета дня полнолуния. Вот почему иногда празднование Пасхи совпадает по дате у православных и католиков (в том числе и подавляющего большинства протестантов), а иногда отличаются почти на месяц.Пирсинг - это непотребство.Зачем вам нужны тату и пирсинги? Из истории пирсинга известно, что это признак рабства, знак чей-то власти над человеком, и татуировка тоже. Так метили рабов, еще и клеймо выжигали.. Обильнейших Вам Божьих благословений! И мудрости!!!Разрешите, я начну отвечать со второго вопроса. Вы совершенно правы, в Новом Завете о сатане (не хочу писать с большой буквы имя противника Бога) говорится сравнительно мало. Значит, христианство взяло свое понятие о сатане из Ветхого Завета, с которым Вы, по-видимому, не слишком хорошо знакомы.Еще в Ветхом Завете говорится, что сатана - это мятежник, падший ангел, враг Бога. Вот как пишут о сатане ветхозаветные пророки, Исаия и Иеремия:А теперь Ваш первый вопрос. Да, Бог Всесилен и Всемогущ! И очень скоро Бог завершит Свой суд над сатаной. Пока это время не пришло, во-первых, потому что Церковь еще не сделала все, что ей нужно сделать на этой земле, а во-вторых, Израиль еще не признал Иисуса Христа своим Мессией. Поэтому пока еще сатана называется “князем мира сего”, а Бог допускает, чтобы он делал то, что Бог ему позволит. Но Бог дает ему свободы в действиях ровно на столько, на сколько считает нужным. Проиллюстрировать это лучше всего на примере Иова, опять же, из Ветхого Завета, когда Бог допустил, чтобы сатана коснулся только имущества, а потом и здоровья Иова, но не более.Но очень скоро такое положение вещей изменится. Церковь будет восхищена с земли. На земле наступят очень тяжелые времена, называемые в Библии “великой скорбью”, а после этого Иисус Христос придет к еврейскому народу, и они наконец-то признают Его, сатана будет скован на тысячу лет царствования Иисуса со Своим народом. Затем сатана будет выпущен на малое время, и состоится последний суд у великого белого престола, и сатана и все его ангелы и все люди, служившие ему, будут навечно брошены в озеро огненное. Так говорит Библия!Пусть Господь обильно благословит Вас и поможет принять единственно правильное решение, определяющее Вашу вечную участь!