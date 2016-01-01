Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»


       ВОПРОС: Почему Рождество приходится на один и тот же день, а Пасха каждый год на разные дни?

       Ответ: Рождество празднуется исходя из солнечного календаря как воспоминание события, связанного с приходом в наш мир Иисуса Христа, принявшего человеческую плоть. Праздник Рождества не имеет конкретной привязки к реальному дню Его рождения и был установлен в 337 г. н.э. папой Римским Юлием I, который утвердил в качестве даты этого праздника 25 декабря, привязав его к началу прибывания дня после зимнего солнцестояния. Эта дата празднуется и по сей день, как праздник Рождества всеми христианами. Но при введении в 1582 г. григорианского календаря часть церквей (например, Русская Православная Церковь) отказалась перейти на использование нового стиля. Таким образом, по старому стилю (юлианскому календарю) 25 декабря приходится на 7 января нового стиля.
       Что касается праздника Пасхи, то он не имеет привязки к какой-то одной дате, так как празднуется по совершенно другой системе. “Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время: в первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером Пасха Господня; и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу; семь дней ешьте опресноки” (Лев. 23: 4-6). Начало месяца у евреев было в новолуние, и год у них состоял из лунных месяцев (примерно 29 солнечных дней). Таким образом, он был короче солнечного на 11 суток, поэтому евреи периодически вставляли 13-й месяц. На основании предписаний, изложенных в книге Исход, а также лунно-солнечного календаря, окончательно принятого евреями в эпоху второго храма, еврейская Пасха празднуется 15 числа месяца нисана. Таким образом, у евреев праздник Пасхи является неподвижным и может приходиться на любой день недели. Христиане Пасху связывают уже не с выходом евреев из Египта, а со смертью и воскресением Иисуса Христа. В III веке Александрийской Церковью были выработаны правила, подтвержденные Никейским (325 г.) и Антиохийским соборами и сохранившиеся до нашего времени. А именно: праздновать Пасху после Пасхи еврейской, в первый воскресный день после того полнолуния, которое, будучи вычислено по известным предписаниям, случится в день после весеннего равноденствия или непосредственно после него. При введении в 1582 г. григорианского календаря основные правила для вычисления дня Пасхи остались те же. Но в григорианском календаре не соблюдается правило, что христианская Пасха празднуется после еврейской: иногда она совпадает с еврейской, иногда приходится на лунацию раньше. Кроме этого, расхождение празднования Пасхи между католиками и православными обусловлено и разной формулой подсчета дня полнолуния. Вот почему иногда празднование Пасхи совпадает по дате у православных и католиков (в том числе и подавляющего большинства протестантов), а иногда отличаются почти на месяц.




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       ВОПРОС: Меня интересует вопрос о татуировках и пирсинге. В Библии где-нибудь написано о том, что это нельзя делать? И если да, то не могли бы вы указать конкретное место из Писания?..

       Ответ: Пирсинг - это непотребство. “Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство... все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека” (Мар. 7:21-23). Зачем вам нужны тату и пирсинги? Из истории пирсинга известно, что это признак рабства, знак чей-то власти над человеком, и татуировка тоже. Так метили рабов, еще и клеймо выжигали. “...Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, - то пусть господин его приведет его пред богов (пред судей) и поставит его к двери, или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно” (Исх. 21:5-7). “...Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь” (Лев. 19:28). Обильнейших Вам Божьих благословений! И мудрости!!!





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       ВОПРОС: В христианстве Сатана - мятежник, падший ангел, враг Бога, которого Бог лишь терпит. 1. Почему Бог терпит Сатану и все его злодейства, и не обезвреживает его, если тот Ему не нужен? Ведь Бог всесилен. 2. Откуда христианство взяло свое понятие о Сатане, ведь в Новом Завете о нем почти ничего не написано?


       Ответ: Разрешите, я начну отвечать со второго вопроса. Вы совершенно правы, в Новом Завете о сатане (не хочу писать с большой буквы имя противника Бога) говорится сравнительно мало. Значит, христианство взяло свое понятие о сатане из Ветхого Завета, с которым Вы, по-видимому, не слишком хорошо знакомы.
       Еще в Ветхом Завете говорится, что сатана - это мятежник, падший ангел, враг Бога. Вот как пишут о сатане ветхозаветные пророки, Исаия и Иеремия: “Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: “взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней” (Ис. 14:12-15); “... ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием; ... Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои; и Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе; ты сделаешься ужасом, и не будет тебя во веки” (Иез. 28:12-19).
       А теперь Ваш первый вопрос. Да, Бог Всесилен и Всемогущ! И очень скоро Бог завершит Свой суд над сатаной. Пока это время не пришло, во-первых, потому что Церковь еще не сделала все, что ей нужно сделать на этой земле, а во-вторых, Израиль еще не признал Иисуса Христа своим Мессией. Поэтому пока еще сатана называется “князем мира сего”, а Бог допускает, чтобы он делал то, что Бог ему позволит. Но Бог дает ему свободы в действиях ровно на столько, на сколько считает нужным. Проиллюстрировать это лучше всего на примере Иова, опять же, из Ветхого Завета (Иов. 1:6-12; 2:1-6), когда Бог допустил, чтобы сатана коснулся только имущества, а потом и здоровья Иова, но не более.
       Но очень скоро такое положение вещей изменится. Церковь будет восхищена с земли. На земле наступят очень тяжелые времена, называемые в Библии “великой скорбью”, а после этого Иисус Христос придет к еврейскому народу, и они наконец-то признают Его, сатана будет скован на тысячу лет царствования Иисуса со Своим народом. Затем сатана будет выпущен на малое время, и состоится последний суд у великого белого престола, и сатана и все его ангелы и все люди, служившие ему, будут навечно брошены в озеро огненное. Так говорит Библия!
       Пусть Господь обильно благословит Вас и поможет принять единственно правильное решение, определяющее Вашу вечную участь!






По материалам сайта http://www.cxbe.by/

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ВЫПУСК 42 2010\2