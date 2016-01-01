Разъяснение некоторых грехов
СОБЛАЗНЫ – все, что способно увести человека с пути веры и послушания, является соблазном (ловушкой), поводом для греха и самим грехом. “Сказал также Иисус ученикам: невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он СОБЛАЗНИЛ одного из малых сих” (Лук. 17:1-2).
ПРИЧИНЕНИЕ ОБИДЫ – это умышленное выражение неуважения к другому человеку оскорбительным для него обращением с ним. “И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами ОБИЖАЕТЕ и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?” (1Кор. 6:7-9).
БЛУД – внебрачное сожительство, незаконные половые связи. «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни БЛУДНИКИ, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:9-10).
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО – бывает двух видов: судебное, когда на кого-то в суде свидетельствуют, доносят или жалуются ложно, и ложное свидетельство, когда на кого-то клевещут заочно или кого-то в лицо порицают несправедливо. Это умышленное действие. “Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями” (Прит. 6:16-19).