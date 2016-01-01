Письмо страждущему

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По состоянию здоровья я уже 9 лет не выхожу из дома, так как из-за поражённых артритом суставов могу только шоркать ногами, как пингвин, по ровной плоскости и только дома, да и к тому же короткое время. Я уже 7 лет, как верующий человек, и столько же молю Бога об исцелении. А страдаю я этим недугом уже 34 года, то есть с детства. Вы, наверное, знаете, как надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. И часто моё состояние колебалось между надеждой и отчаянием. Псалмы 142 (6-11 стихи) и 114 - это первое, что я выучила, как только стала изучать Писание.И чем больше я ожидала от Бога милости, тем больше ощущала потребность в духовной пище. Стала искать ответы на волнующие меня вопросы. Да, я приняла Господа в свою жизнь, покаялась во всех грехах (и сейчас каюсь, когда согрешаю обычно в слове или эмоциях), научилась прощать, и постепенно моя болезнь из быстро прогрессирующего течения перешла в медленно прогрессирующее. А вот чуда исцеления, как хотелось бы многим приходящим к Богу, не произошло. Такая же почти бессонная ночь и такое же тяжёлое утро, когда нужно заставлять себя подняться по своим нуждам, но лежишь до последнего, оттягивая как можно дольше момент преодоления боли при подъеме и отгоняя от себя такой навязчивый вопрос:Зато появилась внутренняя сила переносить всю тяжесть этого состояния, непонятно откуда появившаяся способность радоваться, невзирая на боль, и огромная надежда и вера в то, что у Бога всё под контролем и нужно набраться терпения и укреплять свою веру, зная, чтоЯ долго пыталась разобраться, почему не получаю исцеление. И вот в прошлом году ко мне пришло сильное побуждение познать Бога, как можно больше. Знаете, Господь благоволит к ищущим Его. И у меня появилась возможность учиться на заочных библейских курсах. И чем больше я вникала в Слово, тем больше жаждала ещё более познать Господа в Его силе и любви. Мне стали открываться те истины, которые давали ясное понимание в тех вопросах, ответы на которые я так упорно и долго искала. И по ходу обучения я вдруг заметила, что мне совсем не хочется и некогда зацикливаться на своей болезни. Что мне всё больше и больше хочется просто находиться в Божьем присутствии, без всяких претензий, жалоб и ропота. Я научилась видеть позитив и на своё состояние уже стала смотреть, как на соревнование с препятствиями. Каждый день - доза тренировки. Преодолел - значит, победил! Я записала себе в компьютер песни прославления и поклонения, выбрала любимые и, надев наушники, пою их со слезами и когда мне плохо, и когда более менее, и тогда, когда просто душе вдруг захочется петь, что никогда не происходило ранее, до примирения с Богом. И Господь касается моего сердца, я ощущаю, как Он любит меня, и что я Его дочь, а Он мой Отец. В Книге пророка Исайи 41:10 Господь говорит:Я понимаю сейчас, что Богу всегда было необходимо моё сердце, ибоБогу нужна наша вера, испытанная и закалённая.Если выдержим, не сдадимся и не ослабеем в своей вере, то получим награду, получим одобрение и помощь от Господа. Господь испытывает сердца наши, закаляет и переплавляет,Я поняла, что для каждого из нас у Бога есть Свой план, но чтобы исполнить волю Божью для своей жизни, мы должны быть подготовлены и вооружены всем тем духовным арсеналом, который Господь дал нам в пользование.Бог может исцелить вас и сегодня, в любую минуту Он может явить вам Своё чудо. Но где вы будете завтра? Исцелившись, куда пойдёте? Не затянет ли вас этот мир опять в свои сети? Не забудете ли вы Того, Кто явил вам Свою милость? Сумеете ли вы сохранить своё спасение и не оступиться? Если не сумеете, то тогда вам будет ещё хуже, чем прежде.И, в конце концов, не тело наше вознесётся на небеса, а наш дух. Его укрепляйте, сердце своё очищайте, Богу воздавайте хвалу, и, возможно, однажды вы обнаружите, что в вашем теле совсем нет боли, болезнь ушла и нет её больше. Я в это искренне верю и не оставляю упования своего,Сейчас я прохожу ещё одно испытание. Дело в том, что я живу с сыном (19 лет) и мамой (79 лет). Так вот, моя мама недавно упала на кухне. В итоге - перелом шейки бедра. Теперь ей нельзя двигаться, пока не срастётся, и забота о ней легла на меня и сына. Но так как я сама не в лучшей форме, то можете себе представить, чего мне это стоит. Благо, что сын рядом и что он помогает по мере своих возможностей. Но он ведь мужчина, и не обо всём его можно попросить, но он молодец, всё равно справляется. Хоть и не просто ему, ведь два инвалида на его плечах. Но наша сила в Господе. Слава Ему и хвала!!!