Письмо страждущему

Письмо страждущему

       Дорогие друзья! Хочу обратиться к тем из вас, кто в данный момент борется с тяжёлым недугом и уже, быть может, готов сдаться, потому что нет результатов, нет сил выносить это состояние и нет ни малейшего представления о том, как жить дальше. Хочу поделиться тем, как мне удаётся справляться с часто атакующим меня унынием и упадническим настроением.

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       По состоянию здоровья я уже 9 лет не выхожу из дома, так как из-за поражённых артритом суставов могу только шоркать ногами, как пингвин, по ровной плоскости и только дома, да и к тому же короткое время. Я уже 7 лет, как верующий человек, и столько же молю Бога об исцелении. А страдаю я этим недугом уже 34 года, то есть с детства. Вы, наверное, знаете, как надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. И часто моё состояние колебалось между надеждой и отчаянием. Псалмы 142 (6-11 стихи) и 114 - это первое, что я выучила, как только стала изучать Писание. “Простираю к Тебе руки мои; душа моя - к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою... Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою” (Пс. 142:6-11). И чем больше я ожидала от Бога милости, тем больше ощущала потребность в духовной пище. Стала искать ответы на волнующие меня вопросы. Да, я приняла Господа в свою жизнь, покаялась во всех грехах (и сейчас каюсь, когда согрешаю обычно в слове или эмоциях), научилась прощать, и постепенно моя болезнь из быстро прогрессирующего течения перешла в медленно прогрессирующее. А вот чуда исцеления, как хотелось бы многим приходящим к Богу, не произошло. Такая же почти бессонная ночь и такое же тяжёлое утро, когда нужно заставлять себя подняться по своим нуждам, но лежишь до последнего, оттягивая как можно дольше момент преодоления боли при подъеме и отгоняя от себя такой навязчивый вопрос: “Ну где же Ты, Боже?” Зато появилась внутренняя сила переносить всю тяжесть этого состояния, непонятно откуда появившаяся способность радоваться, невзирая на боль, и огромная надежда и вера в то, что у Бога всё под контролем и нужно набраться терпения и укреплять свою веру, зная, что “...испытание... веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка” (Иак. 1:3,4).
       Я долго пыталась разобраться, почему не получаю исцеление. И вот в прошлом году ко мне пришло сильное побуждение познать Бога, как можно больше. Знаете, Господь благоволит к ищущим Его. И у меня появилась возможность учиться на заочных библейских курсах. И чем больше я вникала в Слово, тем больше жаждала ещё более познать Господа в Его силе и любви. Мне стали открываться те истины, которые давали ясное понимание в тех вопросах, ответы на которые я так упорно и долго искала. И по ходу обучения я вдруг заметила, что мне совсем не хочется и некогда зацикливаться на своей болезни. Что мне всё больше и больше хочется просто находиться в Божьем присутствии, без всяких претензий, жалоб и ропота. Я научилась видеть позитив и на своё состояние уже стала смотреть, как на соревнование с препятствиями. Каждый день - доза тренировки. Преодолел - значит, победил! Я записала себе в компьютер песни прославления и поклонения, выбрала любимые и, надев наушники, пою их со слезами и когда мне плохо, и когда более менее, и тогда, когда просто душе вдруг захочется петь, что никогда не происходило ранее, до примирения с Богом. И Господь касается моего сердца, я ощущаю, как Он любит меня, и что я Его дочь, а Он мой Отец. В Книге пророка Исайи 41:10 Господь говорит: “Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей”.
       Я понимаю сейчас, что Богу всегда было необходимо моё сердце, ибо “...без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает” (Евр. 11:6). Богу нужна наша вера, испытанная и закалённая. “Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души” (Евр. 10:38-39).
       Если выдержим, не сдадимся и не ослабеем в своей вере, то получим награду, получим одобрение и помощь от Господа. Господь испытывает сердца наши, закаляет и переплавляет, “...дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнём испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, Которого не видев, любите, и Которого до селе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизречённою и преславною, достигая наконец верою вашею спасения душ” (1 Пет. 1:7-9).
       Я поняла, что для каждого из нас у Бога есть Свой план, но чтобы исполнить волю Божью для своей жизни, мы должны быть подготовлены и вооружены всем тем духовным арсеналом, который Господь дал нам в пользование. “Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских... Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие” (Еф. 6:10-17).
       Бог может исцелить вас и сегодня, в любую минуту Он может явить вам Своё чудо. Но где вы будете завтра? Исцелившись, куда пойдёте? Не затянет ли вас этот мир опять в свои сети? Не забудете ли вы Того, Кто явил вам Свою милость? Сумеете ли вы сохранить своё спасение и не оступиться? Если не сумеете, то тогда вам будет ещё хуже, чем прежде. “Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже” (Ион. 5:1 4). И, в конце концов, не тело наше вознесётся на небеса, а наш дух. Его укрепляйте, сердце своё очищайте, Богу воздавайте хвалу, и, возможно, однажды вы обнаружите, что в вашем теле совсем нет боли, болезнь ушла и нет её больше. Я в это искренне верю и не оставляю упования своего, “...которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно нам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное” (Евр. 10:35-36).
       Сейчас я прохожу ещё одно испытание. Дело в том, что я живу с сыном (19 лет) и мамой (79 лет). Так вот, моя мама недавно упала на кухне. В итоге - перелом шейки бедра. Теперь ей нельзя двигаться, пока не срастётся, и забота о ней легла на меня и сына. Но так как я сама не в лучшей форме, то можете себе представить, чего мне это стоит. Благо, что сын рядом и что он помогает по мере своих возможностей. Но он ведь мужчина, и не обо всём его можно попросить, но он молодец, всё равно справляется. Хоть и не просто ему, ведь два инвалида на его плечах. Но наша сила в Господе. Слава Ему и хвала!!!



С любовью к вам Елена Филатова, г. Харьков

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ВЫПУСК 42 2010\2