Кто поможет нашей молодежи?

______________________________________________________

Видите ли, мы живем с вами во времена бедствия, которое охватило сегодня молодых людей, как никогда раньше! Оно заключается в том, что мы слишком отдалились от Бога и, как следствие, перестали отличать добро от зла. Результат - наши дети, наше будущее находятся в страшной опасности.Люди говорят: “У нас сейчас другие взгляды по вопросу половых отношений!” Но одно остается неизменным: грех является явью! И если я грешу, то это отягощает мою совесть, уродует меня, разрушает мою жизнь, а не созидает. Бедствие возникает тогда, когда перестают распознавать: что, собственно, добро, а что - зло.Тысячи книг и кинофильмов пропагандируют так называемую “свободную любовь”. Многие люди сегодня уже считают это в порядке вещей: ведь все так живут! Но разве это верно? Кто же поможет нам разобраться, добро это или зло?Чтобы правильно ответить на этот вопрос, следует сначала поставить другой вопрос: кто же, собственно, определяет, что - добро, а что - зло? Видите ли, мы подошли к очень важному моменту. Если есть живой Бог, Который является Владыкой мира, то Он должен сказать, что добро, а что зло! И раз Он существует, то Его воля распространяется и на эту область жизни человека. Вы можете отстранить Бога от своей жизни, но учтите, что можете так и умереть грешником, не успев покаяться. Мы не можем в 20 лет сказать, что пока поживем немного без Бога, а потом, когда состаримся, станем благочестивыми. Так не получится! “Ищите Господа, пока можно найти Его”, - сказано в Библии, но не когда вам выгодно. Вы можете отстранить Его от своей жизни, вы можете сказать: “У нас другие моральные устои!” Но я гарантирую, что вам придется перед Богом дать отчет за свою жизнь! “Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу” (Рим. 14:12). Какое великое облегчение, когда вдруг ты понимаешь, что именно Бог определяет: что добро и что зло. В Своем Слове - в Библии - Он нам об этом говорит ясно и определенно.Некоторые люди удивленно спрашивают: “Разве в Библии говорится о половых отношениях?” Да, Бог дает весьма ясные указания о том, что добро и что зло и в этой области человеческих отношений!Библия ясно говорит: “И сотворил Бог человека,.. мужчину и женщину сотворил их” (Быт. 1:27). И Бог создал нас вместе с нашей сексуальной потребностью! Это не запретная область. Бог сотворил мужчин и женщин. Мы Его творение. Но Бог дал указание, чтобы мужчина и женщина вступали в брак. Поэтому интимные отношения возможны только между мужем и женой. Бог оградил эти отношения посредством брака. Брак - это не общественный контракт, но установление Бога. “...И сказал Бог: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает” (Матф. 19:5-6). “...Во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим” (1Кор. 7:2-5). “Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог” (Евр. 13:4). Бог установил брак, как союз верности!Но многие молодые люди говорят: “Я вовсе не думаю еще о женитьбе. Могу ли я тогда делать, что хочу?” Нет, потому что Бог желает, чтобы молодежь была непорочной! Конечно, в настоящее время это звучит смешно, но думаете, Бог следует моде? Видите ли, в Библии имеется замечательная история. Она повествует об одном молодом человеке по имени Исаак. Однажды отец посылает своего слугу, чтобы он привел для его сына жену. И этой жене сын уже верен, хотя ее вовсе еще не знает. Вы, молодые люди, которые не думаете еще о женитьбе, можете быть уверены в том, что Бог усмотрит вам в нужное время необходимую девушку. И этой девушке вы должны уже сейчас сохранить верность. Или, наоборот. Вы, девушки, сохраните верность тому, которого вы еще вовсе не знаете. Это и есть та мысль Библии. Бог желает, чтобы молодежь была непорочной.Итак, добрачные половые отношения - грех, за который вам придется предстать пред лицом Святого Бога!Но как быть, если это бедствие уже вошло в вашу жизнь?В Библии мы можем прочесть чудесный, потрясающий рассказ. Иисус, Сын Бога Живого, находится в окружении людей. Вдруг происходит волнение, все расступаются. Толпа людей - священники, простолюдины - ведут женщину. Они подводят ее к Иисусу и говорят: “Иисус! Эту женщину мы застали в прелюбодеянии. Побить ли ее камнями, как сказано в Божьем Законе?” Иисус ответил на это: “Тот из вас, кто без греха (в мыслях, словах, поступках) пусть первым бросит в нее камень”. Через некоторое время площадь оказалась пустой, осталась только женщина. В Библии сказано: “Они ушли, обличаемые своей совестью”.Этим людям следовало сделать наоборот. Им следовало сказать: “Господь Иисус! Нас нужно поставить рядом с этой женщиной. Ты не осудил ее, помоги и нам!” В сексуальном бедствии нашего времени нет никакого другого помощника, кроме Иисуса. Это истинно так, потому что тысячи, миллионы человек уже воспользовались Его помощью. Он является руководством в практической жизни многих людей. Каждый из них не раз убеждался, Какого Спасителя имеет, а именно, в двух отношениях.Во-первых, Иисус прощает грех.Ни священники, ни даже ангелы не могут вам прощать ваши грехи. Первая грязная мысль и каждое падение, бесспорно, являются грехом. Вы идете со своим грехом на суд Божий, и если не признаете Иисуса своим Господом и не признаете свои грехи, вы не получите прощения. Иисус - единственный, Кто может наш грех простить.Обратитесь в молитве к Иисусу и скажите: “Теперь я все грехи моей юности складываю пред Тобою. Все мои порочные привычки я исповедую Тебе и ничего не хочу утаить. Прости меня за мои грехи и помоги мне начать новую жизнь!”Во-вторых, Иисус освобождает от греха.Бывают такие грехи у людей, от которых они сами освободиться никак не могут. Но в Библии написано: “Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете” (Иоан. 8:36). Призовите Иисуса! Он освободит вас от оков греха и неправды! Многие люди стали свидетелями того, как рвутся смертные цепи греха там, где призывают на помощь Бога.Подведем итог всему вышесказанному. Рассматривая проблемы сексуального бедствия, становится ясно, что и молодые люди сегодня, как никогда, нуждаются в Спасителе и Освободителе. Каждый может убедиться, что Иисус дарит чудную и совершенно реальную свободу! У Него есть, что сказать сегодня к молодежи, и Он желает дать каждому из вас прекрасное будущее, если только вы захотите чистоты и святости, скажете “нет” греху и обратитесь к Нему за помощью. Да благословит вас Господь!