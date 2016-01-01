Жить без Бога нельзя на земле!

Жить без Бога нельзя на земле!

       ...Мне недавно довелось, сидя в машине в ожидании своих пассажиров, наблюдать за прохожими на улице. Мы такие разные! Вот пожилой мужчина в помятой одежде вышел из магазина и, убрав свой кошелёк в сумку, стоит и о чём-то размышляет. Ему, похоже, некуда торопиться, и он, как и я, разглядывает идущих мимо. Вот женщина катит перед собой по тротуару коляску с малышом и озабоченно рассказывает что-то по мобильному телефону. Ветер дует ей навстречу, и ей приходится повернуть коляску другой стороной, чтобы не продуло ребёнка. Вот несколько молодых парней громко смеются и что-то оживлённо обсуждают между собой. Разговор так увлекает их, что они не обращают внимания на других.
       Это - мы. Похожие и, одновременно, не похожие друг на друга. Одинокие и семейные, беззаботные и обременённые, здоровые и не очень, богатые и бедные - мы. Тогда, в машине, я задумался - вот если бы была возможность собрать всех нас и сказать всем и каждому что-нибудь такое нужное, доброе, тёплое, чтобы каждый остановился от такой приятной неожиданности! Вспоминается стихотворение-пожелание Любови Васениной «Сердцу юному». Думаю, оно может быть адресовано не только молодым, но и людям любого возраста.


Сердцу юному чего пожелать?
Я желаю одного: Бога знать!
Жить без Господа нельзя на земле.
Даже если каждый день стол и хлеб.
Даже если для себя купишь дом.
Даже если этот дом - золотой.
Даже если больше всех ты богат.
Даже если преуспел во сто крат.
Даже если не болел никогда.
Даже если обошла нищета.
Даже если - сто друзей, сто подруг.
Даже если - заскучать недосуг.
Даже если все мечты - под рукой.
Даже если полюбил, дорогой!
Даже если мир вокруг расцветёт!
О, без Господа душа - пропадёт!
Остановишься чуть-чуть - всё не так!
И роскошный надоел особняк.
Сундуки добром набил? Что с того?
Разбежались все друзья... Ни-ко-го!
И любовь, она ушла. А куда?
Не оставила следа красота.
Отказались расцветать вдруг цветы.
Кто-то счастье разыскал, но - не ты!
И растаяла мечта, словно сон...
Стук в окно. И сердцу - боль, плач и стон.
Солнце гаснет, и не мил тёплый хлеб...
Жить без Господа - нельзя на земле.
Только Бог даёт покой и любовь.
Всё прекрасное дарит - только Бог!
Сердцу юному чего пожелать?
Я желаю одного: Бога знать!
             Л. Васенина


Д. Малков

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ВЫПУСК 42 2010\2