Как я могу попасть в рай?

Как я могу попасть в рай?


       Молодой мужчина спрашивает священнослужителя:
       - Я бы хотел узнать, как я могу попасть в рай?
       - Прежде всего, я должен задать Вам вопрос: Вы - грешник?
       - Ну, нет, что Вы, я - порядочный человек!
       - Так значит, Вы - безгрешный?
       - Ну не совсем чтобы безгрешный, но я сделал больше добра, чем зла.
       - Значит, вы все-таки грешник!
       - А что же я должен быть святым что ли?
       - Да, конечно...
       - Но что же мне тогда делать?
       - Во-первых, Вы должны признать, что Вы - грешник!
       - Я не греш...
       - Извините, тогда я ничем не могу Вам помочь...
       - Подождите! Ну, если меня сравнивать с теми, с кем я работаю, то я все-таки не плохой человек!
       - Бог не будет сравнивать Вас с другими, Он будет сравнивать Вас с Собой.
       - Быть того не может!
       - Извините, до свиданья!
       - Ну подождите! Ладно, допустим, я не совершенен, тогда что?
       - Тогда Вы должны просить Христа простить Вас за то, что Вы - грешник.
       - Не то чтобы я такой уж плохой!
       - Спасибо, что пришли, до свиданья!
       - По-подождите! Ну, хорошо, если я все-таки попрошу Христа, что потом?
       - Вы должны принять Его, как своего личного Спасителя, так как Он уже понес на Себе наказание за Ваш грех.
-       - А что дальше?
       Он простит Вас и дарует Вам спасение от ада и жизнь вечную в раю!!!

       “Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых” (Деян. 17:30-31).





Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 42 2010\2