Как я могу попасть в рай?

Молодой мужчина спрашивает священнослужителя:- Прежде всего, я должен задать Вам вопрос: Вы - грешник?- Так значит, Вы - безгрешный?- Значит, вы все-таки грешник!- Да, конечно...- Во-первых, Вы должны признать, что Вы - грешник!- Извините, тогда я ничем не могу Вам помочь...- Бог не будет сравнивать Вас с другими, Он будет сравнивать Вас с Собой.- Извините, до свиданья!- Тогда Вы должны просить Христа простить Вас за то, что Вы - грешник.- Спасибо, что пришли, до свиданья!- Вы должны принять Его, как своего личного Спасителя, так как Он уже понес на Себе наказание за Ваш грех.Он простит Вас и дарует Вам спасение от ада и жизнь вечную в раю!!!