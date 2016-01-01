Как я могу попасть в рай?
Молодой мужчина спрашивает священнослужителя:
- Я бы хотел узнать, как я могу попасть в рай?
- Прежде всего, я должен задать Вам вопрос: Вы - грешник?
- Ну, нет, что Вы, я - порядочный человек!
- Так значит, Вы - безгрешный?
- Ну не совсем чтобы безгрешный, но я сделал больше добра, чем зла.
- Значит, вы все-таки грешник!
- А что же я должен быть святым что ли?
- Да, конечно...
- Но что же мне тогда делать?
- Во-первых, Вы должны признать, что Вы - грешник!
- Я не греш...
- Извините, тогда я ничем не могу Вам помочь...
- Подождите! Ну, если меня сравнивать с теми, с кем я работаю, то я все-таки не плохой человек!
- Бог не будет сравнивать Вас с другими, Он будет сравнивать Вас с Собой.
- Быть того не может!
- Извините, до свиданья!
- Ну подождите! Ладно, допустим, я не совершенен, тогда что?
- Тогда Вы должны просить Христа простить Вас за то, что Вы - грешник.
- Не то чтобы я такой уж плохой!
- Спасибо, что пришли, до свиданья!
- По-подождите! Ну, хорошо, если я все-таки попрошу Христа, что потом?
- Вы должны принять Его, как своего личного Спасителя, так как Он уже понес на Себе наказание за Ваш грех.
- - А что дальше?
Он простит Вас и дарует Вам спасение от ада и жизнь вечную в раю!!!
“Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых” (Деян. 17:30-31).