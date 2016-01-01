Неописуемый

Астроном Бредфорд A. Смит однажды писал:Но вселенная всегда имела смысл. И еще до того, как человек заглянул в оптический телескоп Кека или смог рассмотреть изображения, полученные с помощью космического телескопа Хаббла, эта вселенная повторяла свое настойчивое и постоянное послание: Творец существует! Все люди, включая атеистов и гностиков, слышат это послание.Когда Павел впервые писал эти слова, он обращался не к верующим евреям. Он обращался к циничным, неверующим язычникам. Каким точным и простым языком он пишет! Он не начал свое письмо пятью доказательствами существования Бога. Он просто сказал, что существует один Сильный, Божественный Творец, и вы знаете об этом.Это то, как Бог являет Себя нашему высоко технологическому обществу. Он дает Себя познать через Свое творение, как и делал это с самого начала. Как неразумно заглядывать в глубины вселенной и настойчиво утверждать, что она (и мы) возникла просто так. Что бы вы подумали о туристе, который, впервые увидев Гору Рашмор (национальный памятник США, который находится в Южной Дакоте; гора известна тем, что в её гранитной горной породе высечен гигантский барельеф высотой 18,6 метра, который является скульптурными портретами четырех президентов США), сказал: “Какое необычное природное образование горной породы. И оно так хорошо вписывается в окружающую его среду. Порода фактически эродировала для того, чтобы походить на четырех наиболее известных президентов”. Такая мысль никогда и никому не пришла бы в голову, потому что это абсурд!Все это творение Божие создано и призвано к тому, чтобы изо дня в день, из ночи в ночь говорить нам, людям, что Бог Велик, Неописуем, Всемогущ, что нет ничего, что было бы Ему не под силу, нет ничего, что могло бы сравниться с Ним! Это небо, как огромный плакат над нашей головой, который каждый день и каждую ночь напоминает нам о Величии и Могуществе нашего Создателя.Мы, люди, порой даже и не подозреваем, насколько велика вселенная. Мы называем ту ее часть, которая нам доступна, “известная вселенная”, но у нас нет достаточно большого телескопа, чтобы увидеть, что же находится там, дальше. И каждый раз, когда мы изобретаем телескоп мощнее, мы вновь поражаемся тому, что вселенная оказывается больше, чем мы о ней думали. Наша же Земля находится в маленьком местечке вселенной в галактике Млечный путь. Бескрайний космос настолько велик, что мы вынуждены использовать термин “световой год”, чтобы по нему “перемещаться”. Световой год - это расстояние, которое свет преодолевает за 1 год. Если мы знаем, что свет летит со скоростью 300 000 км в сек. (к примеру, за секунду свет может пролететь 6 раз вокруг Земли), то за год он проходит расстояние 9,46 триллиона км. Это величина, которой мы вынуждены пользоваться, когда измеряем Божью вселенную. В ней не имеют значение ни сантиметр, ни километр. Нам необходима “линейка” длиной в 9,46 триллиона км, чтобы что-то измерять во вселенной. Наша галактика Млечный путь состоит из миллиардов звезд, но в известной нам вселенной существует сотни миллиардов галактик. Если бы мы стали считать звезды со скоростью 1 звезда в секунду, то нам понадобилось бы 2 500 лет только для того, чтобы подсчитать звезды только в галактике Млечный путь.У Бога каждая звезда находится на своем месте, и Он знает ее по имени. Мы должны правильно представлять себе, Кто наш Господь. Он не нашего размера. Его мозг не как у нас. Он думает не как мы. Он мыслит более глобальными масштабами. И Он больше самого большого, что мы видели в своей жизни. И небеса говорят нам об этом! Но небеса на самом деле говорят нам еще и о том, что мы с вами очень, очень, очень маленькие!Диаметр нашей галактики примерно 100 000 световых лет. Для того чтобы переместиться с одного ее края к другому, вам потребуется лететь со скоростью 300 000 км в сек 100 000 световых лет. Наша планета находится не в центре нашей галактики. Мы и не захотели бы жить в центре, потому что жить там небезопасно. Мы живем ближе к окраине галактики, в спокойном местечке. Если соотнести нашу солнечную систему и галактику Млечный путь, то это будет соотношение монеты и континента Северной Америки. Мы не так уж велики даже в собственной галактике.Солнце находится в 148 миллионах км от нас. Свет от Солнца до нашей Земли пролетает за 8 минут. Солнце в 100 раз больше нашей Земли. Если бы Земля была мячом для гольфа, то Солнце было бы 5 метров в диаметре. В него можно поместить 960 000 планет Земля. Но во вселенной есть и другие звезды, по сравнению с которыми наше Солнце выглядит не таким уж и большим. Есть звезда, которая называется Бетельгейзе. Она находится на расстоянии 427 световых лет от нас. Это 427 умноженное на 9,46 триллиона км. Она в 2 раза больше не Солнца, а орбиты Земли вокруг Солнца. Если бы земля была мячом для гольфа, то Бетельгейзе была бы высотой шести небоскребов (каждый высотой в 381 метр), поставленных один на другой. Можно поместить 262 триллиона Земель внутрь Бетельгейзе. Есть звезда, которая называется Мю Цефея. Она находится в 3000 световых лет от нас. Если бы Земля была мячом для гольфа, то Мю Цефея была величиной в два моста Золотые ворота (длина моста 2740 метров). В эту звезду можно поместить 2,7 квадриллиона (1 квадриллион = 1000 триллионов) таких планет, как наша Земля. (Для сравнения, миллион секунд - это 12 дней, миллиард секунд - это 31 год и 7 месяцев, триллион секунд - это 29 700 лет, но квадриллион секунд - 30 миллионов 800 тысяч лет!) Но и это не самая большая звезда во вселенной. Канис Майор - это звезда из созвездия Большого Пса, размеры которой превосходят все человеческие представления. Если бы Земля была мячом для гольфа, то Канис Майор была величиной с гору Эверест (почти 9 км над уровнем моря). Можно поместить 7 квадриллионов Земель в Канис Майор. Теперь вы представляете, Каков наш Бог и каковы мы? Грех уменьшает представления о Боге в нашем разуме, а нас раздувает до неимоверных масштабов в наших глазах. Но простой взгляд на нашу вселенную - и мы понимаем, Кто сотворил все это и кто мы с вами! Но несмотря на то, что мы маленькие, хрупкие, ненадежные, мы отмечены величием, потому что мы сотворены по образу и подобию Самого Бога!Когда смотришь на снимок нашей планеты, то там можно разглядеть моря, океаны, материки, но совершенно не видно стран, их границ, городов, не видно людей, огромной нужды, которая существует в мире, мы не видим бедности, войн, боли, не видим ничьего особняка или машины, не видим человеческой славы. Когда сопоставляешь все это, то начинаешь понимать, что мы действительно не такие уж и большие, как нам кажется порой и что Тот, Кто все это создал, должен быть, наверное, невообразимых размеров! Псалмопевец сказал:Точно так же, как Бог знает каждую звезду безграничной вселенной по имени, Он знает поименно каждого из нас, знает нас так, как мы не знаем сами себя, Он вникает в наши дела и даже знает, сколько у каждого из нас волос на голове. Бог знает и любит каждого человека. Библия говорит, чтоОн отдал за нас самое дорогое, что у Него было, и желает, чтобы мы доверили Ему свои жизни. Библия говорит:Этот Неописуемый, Непостижимый, Чудный Бог приготовил для нас вечность в Его присутствии! А примем ли мы Его дар - зависит от нас...