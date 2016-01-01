Неописуемый
Астроном Бредфорд A. Смит однажды писал: “...Вселенная дразнит нас своими загадками. Когда она началась? Как она закончится? Какие законы природы управляли ее созданием?.. И благодаря тому, что мы верим в способность понять ответы, понять, что Вселенная может иметь смысл, мы создаем еще более внушительные инструменты для исследования ее секретов”.
Но вселенная всегда имела смысл. И еще до того, как человек заглянул в оптический телескоп Кека или смог рассмотреть изображения, полученные с помощью космического телескопа Хаббла, эта вселенная повторяла свое настойчивое и постоянное послание: Творец существует! Все люди, включая атеистов и гностиков, слышат это послание. “Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им” (Рим. 1:19). Когда Павел впервые писал эти слова, он обращался не к верующим евреям. Он обращался к циничным, неверующим язычникам. Каким точным и простым языком он пишет! Он не начал свое письмо пятью доказательствами существования Бога. Он просто сказал, что существует один Сильный, Божественный Творец, и вы знаете об этом. “Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны” (Рим. 1:20). Это то, как Бог являет Себя нашему высоко технологическому обществу. Он дает Себя познать через Свое творение, как и делал это с самого начала. Как неразумно заглядывать в глубины вселенной и настойчиво утверждать, что она (и мы) возникла просто так. Что бы вы подумали о туристе, который, впервые увидев Гору Рашмор (национальный памятник США, который находится в Южной Дакоте; гора известна тем, что в её гранитной горной породе высечен гигантский барельеф высотой 18,6 метра, который является скульптурными портретами четырех президентов США), сказал: “Какое необычное природное образование горной породы. И оно так хорошо вписывается в окружающую его среду. Порода фактически эродировала для того, чтобы походить на четырех наиболее известных президентов”. Такая мысль никогда и никому не пришла бы в голову, потому что это абсурд!
“Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он (Бог) поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его” (Пс. 18:2-7). Все это творение Божие создано и призвано к тому, чтобы изо дня в день, из ночи в ночь говорить нам, людям, что Бог Велик, Неописуем, Всемогущ, что нет ничего, что было бы Ему не под силу, нет ничего, что могло бы сравниться с Ним! Это небо, как огромный плакат над нашей головой, который каждый день и каждую ночь напоминает нам о Величии и Могуществе нашего Создателя.
Мы, люди, порой даже и не подозреваем, насколько велика вселенная. Мы называем ту ее часть, которая нам доступна, “известная вселенная”, но у нас нет достаточно большого телескопа, чтобы увидеть, что же находится там, дальше. И каждый раз, когда мы изобретаем телескоп мощнее, мы вновь поражаемся тому, что вселенная оказывается больше, чем мы о ней думали. Наша же Земля находится в маленьком местечке вселенной в галактике Млечный путь. Бескрайний космос настолько велик, что мы вынуждены использовать термин “световой год”, чтобы по нему “перемещаться”. Световой год - это расстояние, которое свет преодолевает за 1 год. Если мы знаем, что свет летит со скоростью 300 000 км в сек. (к примеру, за секунду свет может пролететь 6 раз вокруг Земли), то за год он проходит расстояние 9,46 триллиона км. Это величина, которой мы вынуждены пользоваться, когда измеряем Божью вселенную. В ней не имеют значение ни сантиметр, ни километр. Нам необходима “линейка” длиной в 9,46 триллиона км, чтобы что-то измерять во вселенной. Наша галактика Млечный путь состоит из миллиардов звезд, но в известной нам вселенной существует сотни миллиардов галактик. Если бы мы стали считать звезды со скоростью 1 звезда в секунду, то нам понадобилось бы 2 500 лет только для того, чтобы подсчитать звезды только в галактике Млечный путь.
“Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает” (Ис. 40:25-26). У Бога каждая звезда находится на своем месте, и Он знает ее по имени. Мы должны правильно представлять себе, Кто наш Господь. Он не нашего размера. Его мозг не как у нас. Он думает не как мы. Он мыслит более глобальными масштабами. И Он больше самого большого, что мы видели в своей жизни. И небеса говорят нам об этом! Но небеса на самом деле говорят нам еще и о том, что мы с вами очень, очень, очень маленькие!
Диаметр нашей галактики примерно 100 000 световых лет. Для того чтобы переместиться с одного ее края к другому, вам потребуется лететь со скоростью 300 000 км в сек 100 000 световых лет. Наша планета находится не в центре нашей галактики. Мы и не захотели бы жить в центре, потому что жить там небезопасно. Мы живем ближе к окраине галактики, в спокойном местечке. Если соотнести нашу солнечную систему и галактику Млечный путь, то это будет соотношение монеты и континента Северной Америки. Мы не так уж велики даже в собственной галактике.
Солнце находится в 148 миллионах км от нас. Свет от Солнца до нашей Земли пролетает за 8 минут. Солнце в 100 раз больше нашей Земли. Если бы Земля была мячом для гольфа, то Солнце было бы 5 метров в диаметре. В него можно поместить 960 000 планет Земля. Но во вселенной есть и другие звезды, по сравнению с которыми наше Солнце выглядит не таким уж и большим. Есть звезда, которая называется Бетельгейзе. Она находится на расстоянии 427 световых лет от нас. Это 427 умноженное на 9,46 триллиона км. Она в 2 раза больше не Солнца, а орбиты Земли вокруг Солнца. Если бы земля была мячом для гольфа, то Бетельгейзе была бы высотой шести небоскребов (каждый высотой в 381 метр), поставленных один на другой. Можно поместить 262 триллиона Земель внутрь Бетельгейзе. Есть звезда, которая называется Мю Цефея. Она находится в 3000 световых лет от нас. Если бы Земля была мячом для гольфа, то Мю Цефея была величиной в два моста Золотые ворота (длина моста 2740 метров). В эту звезду можно поместить 2,7 квадриллиона (1 квадриллион = 1000 триллионов) таких планет, как наша Земля. (Для сравнения, миллион секунд - это 12 дней, миллиард секунд - это 31 год и 7 месяцев, триллион секунд - это 29 700 лет, но квадриллион секунд - 30 миллионов 800 тысяч лет!) Но и это не самая большая звезда во вселенной. Канис Майор - это звезда из созвездия Большого Пса, размеры которой превосходят все человеческие представления. Если бы Земля была мячом для гольфа, то Канис Майор была величиной с гору Эверест (почти 9 км над уровнем моря). Можно поместить 7 квадриллионов Земель в Канис Майор. Теперь вы представляете, Каков наш Бог и каковы мы? Грех уменьшает представления о Боге в нашем разуме, а нас раздувает до неимоверных масштабов в наших глазах. Но простой взгляд на нашу вселенную - и мы понимаем, Кто сотворил все это и кто мы с вами! Но несмотря на то, что мы маленькие, хрупкие, ненадежные, мы отмечены величием, потому что мы сотворены по образу и подобию Самого Бога!
Когда смотришь на снимок нашей планеты, то там можно разглядеть моря, океаны, материки, но совершенно не видно стран, их границ, городов, не видно людей, огромной нужды, которая существует в мире, мы не видим бедности, войн, боли, не видим ничьего особняка или машины, не видим человеческой славы. Когда сопоставляешь все это, то начинаешь понимать, что мы действительно не такие уж и большие, как нам кажется порой и что Тот, Кто все это создал, должен быть, наверное, невообразимых размеров! Псалмопевец сказал: “Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов (пальцев), на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?” (Пс. 8:4-5). Точно так же, как Бог знает каждую звезду безграничной вселенной по имени, Он знает поименно каждого из нас, знает нас так, как мы не знаем сами себя, Он вникает в наши дела и даже знает, сколько у каждого из нас волос на голове. Бог знает и любит каждого человека. Библия говорит, что “...так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него” (Иоан. 3:16-17). Он отдал за нас самое дорогое, что у Него было, и желает, чтобы мы доверили Ему свои жизни. Библия говорит: “...Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его” (1Кор. 2:9). Этот Неописуемый, Непостижимый, Чудный Бог приготовил для нас вечность в Его присутствии! А примем ли мы Его дар - зависит от нас...