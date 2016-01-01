Начальник одной тюрьмы и его подчиненные однажды обратились к губернатору с просьбой помиловать 5 арестантов, поведение которых в течение ближайших 6 месяцев окажется наилучшим. Губернатор согласился, но только с условием, что об этом никто не будет знать до самого дня помилования. По истечении 6 месяцев все арестанты (а их было несколько сотен человек) были собраны. Присутствовало все начальство. Когда было сказано, что пятерым из заключенных даровано помилование, но имена их еще не были названы, то в огромном зале наступила мертвая тишина. Каждому хотелось услышать свое имя в числе помилованных. Легко понять, что случилось, когда были названы имена. Помилованных объяла радость, от которой они даже заплакали. Но их число было небольшое. Зато сердца всех остальных нескольких сотен арестантов не испытывали радости помилования, так как им не простили их преступлений. Таково человеческое помилование и прощение. Но насколько же лучше Божье прощение! Бог милует всех, обращающихся к Нему с покаянием...