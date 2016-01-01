Божественность Господа Иисуса Христа

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Шкляр В.В.



Библиография:

«Христианское богословие», М. Эриксон.

«Систематическое богословие», У. Грудем.

«Библейские доктрины», У. Мензис, С. Хортон.

Доказательства Божественности Христа присутствуют в Новом Завете в большом количестве. Мы сталкиваемся с удивительными утверждениями Самого Христа о Себе, которые были бы неуместными, если бы они высказывались кем-то меньшим, чем Бог. Например, Иисус говорил, что пошлет "Ангелов Своих" (Мф. 13:41); в других местах о них говорится, как об "Ангелах Божиих" (Лк. 12:8-9; 15:10).Однако еще более существенными выглядят те особые прерогативы, на которые претендует Иисус. В частности, Его притязание на право прощать грехи послужило причиной обвинения Его в богохульстве. Когда четверо друзей спустили расслабленного (парализованного) через отверстие в крыше дома, где был Иисус, то Иисус отреагировал на это не замечаниями о его физическом состоянии или о его нужде в исцелении. Его первыми словами были: "Чадо! прощаются тебе грехи твои" (Мк. 2:5). Реакция книжников указывает на то, какое значение они придали словам Иисуса: "Что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?" (Мк. 2:7). Здесь Иисус имел прекрасную возможность прояснить ситуацию, поправив книжников, если они на самом деле неправильно поняли смысл Его слов. Однако Он этого не сделал. Его ответ в высшей степени поучителен: "Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? сказать ли расслабленному: "прощаются тебе грехи"? или сказать: "встань, возьми свою постель и ходи"? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, - говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой" (Мк. 2:8-11).Иисус претендовал также на обладание другими особыми прерогативами. В Мф. 25:31-46 Он говорит о суде над миром. Он сядет на престоле славы Своей и отделит овец от козлов. Ему принадлежит власть оценивать духовное состояние каждого человека и определять его участь в вечности. Апостол Павел пишет также об "Иисусе Христе, Который будет судить живых и мертвых" (2 Тим. 4:1). Несомненно, это власть, которая принадлежит только Богу.Словами и делами, прямо и косвенно, Иисус также утверждает Свою власть над жизнью и смертью. В Пс. 118 псалмопевец много раз говорит о том, что именно Бог дает и сохраняет жизнь. В Ин. 5:21 Иисус утверждает, что Он Сам обладает этой властью: "Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет". Быть может, самое категорическое утверждение мы находим в Его словах Марфе: "Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет" (Ин. 11:25).Власть, на которую претендовал Иисус и которую Он осуществлял, ясно видна также на примере вопроса о субботе. Святость субботы была установлена Богом (Исх. 20:8-11). Лишь Бог мог отменить или изменить это предписание. Посмотрите, однако, что произошло, когда ученики Иисуса в субботу начали срывать колосья на поле, а фарисеи стали протестовать против нарушения предписаний о субботе. Иисус заявил: "Суббота для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы" (Мк. 2:27-28). Он явно выразил этим претензию на право изменять статус субботы - право, которое может принадлежать лишь Тому, Кто фактически равен Богу.Мы видим, что Иисус претендует также на особые, исключительные отношения с Отцом. Яснее всего это выражается в словах Иисуса, приведенных в Евангелии от Иоанна. Иисус, например, утверждает, что Он и Отец - одно (Ин. 10:30) и что видеть и знать Его – значит, видеть и знать Отца (Ин. 14:7-9). В Ин. 8:58 утверждается предсуществование: "Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь". Обратите внимание на то, что вместо слов "Я был" Он говорит: "Я есмь". Что Иисус имеет здесь в виду? Руководители иудеев сразу же поняли, что Его слова не были бессмыслицей, когда Он сказал: «Я есмь». Он повторил слова Самого Бога, Который назвал Себя Моисею так: «Я ЕСМЬ СУЩИЙ» (Исх. 3:14). Иисус сказал о Себе: «Я ЕСМЬ» - это то наименование, которым Бог обозначает Себя, как ВЕЧНОСУЩЕСТВУЮЩЕГО, как Бога, являющегося источником собственного существования, Который всегда был и всегда будет. Когда иудеи услышали это необычное, яркое и торжественное заявление, они поняли, что Иисус утверждает, что Он – Бог. «Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма…» (Иоан.8:59).Несомненно, это указывает на то, что они считали Его виновным в богохульстве, так как побивание камнями предписывалось в качестве наказания за богохульство (Лев. 24:16). Если бы они пытались забить Его камнями только из-за того, что Он привел их в ярость Своими нелестными отзывами о них, то в глазах закона они были бы повинны в покушении на убийство.Божественность Христа в Новом Завете подтверждается и применением слова «Господь» к Христу в прямом ветхозаветном смысле, т. е. где «Господь» означает Яхве, Са¬мого Бога. Такое употребление слова «Господь» бросается в глаза в речи анге¬ла, обращающегося к пастухам в Вифлееме: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:11). Хотя эти слова хорошо нам знакомы из рождественских историй, мы должны осо¬знавать, насколько удивительным было для иудея I в. услышать, что родив¬шийся ребенок был «Христом» (или «Мессией»), и более того, что Тот, Кто был Мессией, был также «Господом», — т. е. Самим Господом Богом! Удиви¬тельная сила ангельской вести, которой пастухи едва смогли поверить, фак¬тически заключалась в следующем: «Сегодня в Вифлееме родился младенец, Который является вашим Спасителем и вашим Мессией, а также Самим Бо¬гом!» Неудивительно, что «…все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи" (Лук. 2:18).Во время ареста Христа обвинители привели Его к первосвященнику. По словам Иоанна, они обвиняли Его в том, что Он "…сделал Себя Сыном Божиим" (Ин. 19:7). Матфей сообщает, что первосвященник сказал Ему на суде: "Заклинаю Тебя Богом живым", скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?" (Мф. 26:63). Иисус на это ответил: "Ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных". Это наиболее ясное и определенное провозглашение Его Божественности, какое только можно найти в Евангелиях. Иисус имел идеальную возможность исправить любое недоразумение. Он этого не сделал. Он мог избежать казни простым отрицанием того, что Он - Сын Божий, но Он не поступил так. Или Он хотел умереть, хотя бы и по ложному обвинению? Нет! Он не отрицал потому, что выдвинутое против Него обвинение было верным. Показательна реакция на Его слова иудеев. Когда первосвященник сказал: "Он богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! Как вам кажется?" - они сказали в ответ: "Повинен смерти…" (Мф. 26:65-66). Преступление заключалось в том, что Иисус претендовал на право, которым обладает только Бог. Здесь мы видим, что Иисус молчаливым согласием фактически утверждает Свое равенство с Отцом.Иисус не только не оспаривал обвинения в Своих притязаниях на Божественность, Он также соглашался, когда Божественность Ему приписывали ученики. Самым очевидным примером служит Его реакция на слова Фомы: "Господь мой и Бог мой!" (Ин. 20:28). Здесь у Него была также прекрасная возможность исправить любое неправильное понимание, если бы оно имело место, но Иисус этого не сделал.Воскресение Христа должно было служить доказательством, что Сам Бог поддержал Иисуса в Его предпасхальных деяниях. Для иудеев притязания Иисуса на власть, Его попытки поставить Себя на место Бога были богохульством. Если же Он воскрес из мертвых, то Его воскресил именно Бог Израиля, Бог, Которого, как предполагалось, Он оскорбил. Поэтому иудеи должны были бы считать воскресение Божьим подтверждением того, что Иисус действительно был Тем, Кем Себя объявлял.