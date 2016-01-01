Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их
Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти.
Подарил Он мне спасенье и прощает все грехи.
Подарил Он мне спасенье и прощает все грехи.
16 января 2011 года христиане веры евангельской г. Пензы и Пензенской области прощалась со своим дорогим и горячо любимым священнослужителем, старшим пресвитером Владимиром Парфеновичем Шкляр. 14 января в 18.45 перестало биться его сердце, он перешел к Господу. Последние минуты своей жизни он был в общении со своей женой Тамарой Петровной, которая говорила ему о Божьей любви, о том, что Бог приготовил небесные обители для всех возлюбивших явление Его. Он только кивал головой в знак согласия, сидя в кресле. Последними его словами были: "Да будет воля Твоя..." Затем она стала молиться, и во время молитвы он перешел в вечность, на 76-м году жизни. Перешел к Тому, Которому неизменно служил на протяжении более чем полвека. В это время христиане Церкви г. Пензы совершали Вечерю Господню, и когда объявили о его кончине, многие заплакали. Его жизнь стала настоящим примером для всех, кто знал Владимира Парфеновича лично.
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На церемонии прощания собрались близкие родственники: жена, дети, внуки, а также Церковь г. Пензы и Пензенской области, гости из Церквей других регионов, чтобы почтить память всеми уважаемого и любимого человека. О нем, его жизни и служении Богу было сказано много теплых слов священнослужителями Пензенской области, с которыми он вместе трудился на протяжении многих лет, а также епископом из г. Саранска Виктором Табачковым и старшим пресвитером Геннадием Трубенковым, епископом из г. Тамбова Сергеем Поповым, старшим пресвитером из г. Чебоксар Андреем Никитиным. Многие священнослужители не смогли приехать, но выразили свои соболезнования по телефону: епископ Алексей Трещев (г. Волгоград), старшие пресвитеры - Павел Никифоров (г. Саратов) и Павел Матюхов (г. Саранск), пресвитеры - Михаил Чистоклетов (г. Москва) и Федор Матлаш (г. Новочебоксарск). Была зачитана телеграмма из Московской Церкви и письма, пришедшие из Церквей ХВЕ других областей, содержащие слова соболезнования. Очень многие из присутствующих плакали. Ведь поистине Церковь скорбит, переживая весьма большую утрату!
Епископы ОЦХВЕ России: Федотов И.П., Мурашкин В.Г., Козитский С.С., Калугин А.И. - выразили свои соболезнования родственникам и Церкви г. Пензы следующими словами: «…Руководство ОЦХВЕ России имело в лице Владимира Парфёновича давнего и верного сотрудника на ниве Божьей. Пример его жизни и верности Господу могут быть для многих молодых служителей образцом для подражания постоянству в добром деле и как пастора церкви, и как отца семейства, вырастившего шестерых детей. К нему применим образ такого работника в винограднике Божьем, который перенес все тяготы и зной длинного дня, сохранившего веру и образовавшего вокруг себя благословенное течение и служение. О его жизни говорят два места Писания, и оба о венце: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть... Будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10). «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак.1:12). Пусть добрый пример его жизни будет жить в благодарных сердцах и после него! Мы не опередим его, он уже опередил нас. Как сказал Апостол Павел: «Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами» (1Фесс.4:15-17)».
А вот, какие теплые слова сказали о Владимире Парфеновиче его дети: «Так много хочется сказать о жизни нашего любимого папочки! Глядя на прошлое время хотелось бы, чтобы оно ещё раз повторилось. Чтобы взять больше жизненного примера от каждого прожитого им дня. Хотя он рос с детства без отца, не имел отцовского примера, Господь дал ему мудрости, как воспитывать нас 6-х детей в любви Божьей. Он всегда находил свободное время, чтобы оказать каждому из нас внимание, приобщал к труду. Сам всегда работал на производстве и трудился в Церкви, подавая нам хороший жизненный пример. Папа заботился и отдавал для нас всё, воспитывал нас в страхе Господнем, молился с нами каждый вечер, молился за каждого из нас, называя по имени. Он всегда был любящим, добрым, отзывчивым, много милующим отцом. Он очень любил Бога и открыл для нас, детей, любовь и веру в Бога, он был для нас большим примером как священнослужитель, так и отец. Хотелось бы вспомнить слова апостола Павла, который сказал: «…Подражайте мне, как я Христу» (1Кор.4:16) . Папа жил по Писанию и его слова никогда не расходились с делом, и нам, детям, легко сказать: «Мы хотим подражать папе, как он подражал Христу!» Приезжая к нам в гости, он всегда находил, чем помочь нам, не мог сидеть без дела как физически, так и духовно, молясь, постясь и наставляя нас с любовью. Мы очень, очень любим нашего папочку! Мы благодарны Богу за то, что он нам дал наших любящих чудесных родителей, которые своей жизнью показали нам дорогу к нашему Господу и Спасителю».
Библия учит нас: «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13:7). А каким останется в нашей памяти, в памяти простых членов Церкви, наш старший священнослужитель? Наверное, не ошибемся, если скажем, что для большинства из нас он был, как родной отец. К нему можно было обратиться с любым вопросом чуть ли ни в любое время суток, и он всегда выслушивал, давал совет, молился за наши проблемы. Мы не боялись доверять ему свое самое сокровенное. Мы открывали пред ним свои проступки и согрешения, и знали, что он не осудит, поступит с нами милостиво, поможет найти выход из тяжелой ситуации, будет ходатайствовать пред Богом за нас в молитве. Мы всегда чувствовали его любовь к нам.
Владимир Парфенович был очень скромным и простым человеком. Эти его качества привлекали к нему людей. Хотя, пожалуй, не к нему, а к Господу, Которому он служил и Которого прославлял своей жизнью, являясь настоящим письмом Христовым, всеми читаемым и узнаваемым. В первом послании Фессалоникийцам апостол Павел о себе и о других апостолах пишет следующее: «…Мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу» (Фесс.2:7-12) . Таким был и наш дорогой Владимир Парфенович! Он, священнослужитель, которому Бог дал власть в Церкви, был как слуга среди нас. Во всякое время: в мороз, в дождь, в зной – он ехал туда, где в нем нуждались. Сколько наших неверующих родственников, перед своей кончиной захотевших исповедаться и примириться с Богом, благодаря его служению обрели спасение и жизнь вечную! И порой, когда ему предлагали заказать такси, чтобы быстро и без особых затруднений добраться до места встречи, он говорил: «Не надо. Пока еще в силах! Доеду на автобусе». Он принимал активное участие и в строительстве Пензенского молитвенного дома. Наверное, многие помнят, как он в спецодежде на стремянке под самым потолком занимался электропроводкой.Нельзя не сказать и о том, как Бог действовал через этого человека: по его молитвам люди получали и крещение Духом Святым, и исцеление, и освобождение от бесов. Незадолго до своего отшествия Владимир Парфенович дал напутствие народу Божьему, увещевая, чтобы ни при каких обстоятельствах не покидать Церковь. «Уйти из Церкви, значит, уйти из Царствия Божьего!» - сказал он. Даже накануне своей кончины у себя дома он еще принимал исповедание, имел беседу с членами Церкви. Последние три года Владимир Парфенович был серьезно болен, но, не смотря на это, стойко переносил все страдания по плоти, почти всегда присутствовал на воскресных богослужениях. Он был для нас настоящим примером мужества и веры!
Он родился 28 августа 1935 года в с. Чебура Кемеровской области в семье верующих. Отец и мать посещали Церковь евангельских христиан. В 1938 году отца за веру в Бога посадили в тюрьму. Ему дали срок - 10 лет. Обратно он не вернулся (впоследствии был реабилитирован). Семья была большая: шесть детей, и все тогда были еще маленькие. Они остались без кормильца в очень голодное и страшное время. Но Бог всех их сохранил от, казалось бы, неминуемой смерти.
Однажды Владимир Парфенович, вспоминая тяжелые годы своего детства, рассказывал Церкви: «…Голодали так, что ели траву и все, чем можно было набить желудок и утолить хоть на время постоянно присутствовавшее чувство голода. В животе непрестанно что-то болело, порой так, что не было сил терпеть эту боль. Ни врачей, ни лекарств, ни денег – не было ничего и никого, к кому можно было бы обратиться за помощью. Только один Бог! В то время, когда у меня сильно болел живот, мне приснился сон. Идет ко мне в образе женщины смерть. Я побежал от нее, а она вдогонку сказала: «Если бы ты побежал в сторону деревни, я бы тебя догнала!» Тогда было не время, поэтому смерть и прошла меня стороной…»
С 1954 года Владимир Парфенович стал членом Церкви. В 1958 году, вернувшись из армии домой, на одном из богослужений познакомился с верующей девушкой Тамарой. Недолго думая, он сделал ей предложение. Она согласилась, и 6 декабря 1958 года состоялась их свадьба. Время было трудное, многих верующих, особенно священнослужителей, постоянно вызывали в милицию, запрещали проводить собрания, «перевоспитывали», штрафовали, сажали в тюрьмы. Церковь, которую посещали Владимир и Тамара, в то время уже насчитывала около ста человек и, как многие другие, оказалась без священнослужителя. В 1963 г. Владимира рукоположили на дьяконское служение, он стал пастырем Церкви г. Новокузнецк. А в 1969 году Владимир Парфенович был осужден и посажен в тюрьму за Слово Божие и проповедь Евангелия. (В 90-х годах он был реабилитирован из-за отсутствия состава преступления.)
Порой мы, нынешнее поколение верующих, до конца не понимаем, что в то время означало – сесть в тюрьму за веру в Бога. И не важно, на какой срок, – ты мог не выйти оттуда уже никогда! Зачастую в тюрьмах верующих людей попросту затравливали, помещали в такие условия, чтобы либо убить, либо сломить волю. К тому же, Тамара Петровна осталась одна с шестью маленькими детьми, без средств к существованию. Старшему было 9 лет, а младшему - около года. Что переживал Владимир Парфенович в это тяжелое для него и его семьи время одному Богу только известно. Но Господь не оставлял их без Своей милости!
Вспоминает один из сыновей Владимира Парфеновича, Виктор: «Никогда не забуду один из множества примеров папиной любви к нам, детям. Его осудили за веру в Бога. Но, даже отбывая срок в тюрьме, он старался хоть как-то проявить свою заботу о нас. Помню, как пришла моя очередь, чтобы поехать с мамой к нему на свидание. Но приехав, мы получили отказ в возможности увидеться с ним, обнять его. Я плакал... Но он, находясь в таком тяжелом положении, все же как-то сумел перебросить через забор на нашу сторону сделанную своими руками очень красивую авторучку. Я никогда не смогу забыть этого…»
После освобождения из тюрьмы Владимир Парфенович с семьей переехал на Украину в Херсонскую область. Они прожили там несколько лет. А в 1977 году по откровению от Бога переехали в Пензу.
Владимир Парфенович рассказывал: «В сердце своем я думал о переезде, но хотел иметь конкретное подтверждение от Бога. Однажды я был в городе Новосибирске в собрании верующих вместе с епископом Виктором Ивановичем Белых. Я попросил братьев и сестер помолиться за меня, но о своей проблеме никому не сказал. И когда мы молились, Бог через одну сестру дал мне ответ, показав ей такое видение: стоит человек, держит лошадь за узду и думает, ехать или не ехать, а ехать надо». Бог усмотрел Владимира Парфеновича для большого труда в г. Пензе. Чтобы благодаря его служению уже существующую в то время в нашем городе небольшую общину верующих, насчитывающую не более 15 душ, умножить в несколько десятков раз.
Приехав, он сразу включился в труд на ниве Божьей вместе со священнослужителем Евгением Алексеевичем Подмарьковым (отошел к Господу в 2000 году). Они были поистине двумя столпами Божьими, которые многие годы поддерживали, укрепляли и несли на руках молитвы Церковь христиан веры евангельской г. Пензы и Пензенской области.
Владимир Парфенович и Тамара Петровна воспитали шестерых детей, у них родилось 25 внуков и 6 правнуков. В общей сложности на сегодняшний день их семейство насчитывает 51-го человека. Два года назад Владимир Парфенович и Тамара Петровна отпраздновали золотую свадьбу.