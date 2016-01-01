Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их

Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти.

Подарил Он мне спасенье и прощает все грехи.

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На церемонии прощания собрались близкие родственники: жена, дети, внуки, а также Церковь г. Пензы и Пензенской области, гости из Церквей других регионов, чтобы почтить память всеми уважаемого и любимого человека. О нем, его жизни и служении Богу было сказано много теплых слов священнослужителями Пензенской области, с которыми он вместе трудился на протяжении многих лет, а также епископом из г. Саранска Виктором Табачковым и старшим пресвитером Геннадием Трубенковым, епископом из г. Тамбова Сергеем Поповым, старшим пресвитером из г. Чебоксар Андреем Никитиным. Многие священнослужители не смогли приехать, но выразили свои соболезнования по телефону: епископ Алексей Трещев (г. Волгоград), старшие пресвитеры - Павел Никифоров (г. Саратов) и Павел Матюхов (г. Саранск), пресвитеры - Михаил Чистоклетов (г. Москва) и Федор Матлаш (г. Новочебоксарск). Была зачитана телеграмма из Московской Церкви и письма, пришедшие из Церквей ХВЕ других областей, содержащие слова соболезнования. Очень многие из присутствующих плакали. Ведь поистине Церковь скорбит, переживая весьма большую утрату!Епископы ОЦХВЕ России: Федотов И.П., Мурашкин В.Г., Козитский С.С., Калугин А.И. - выразили свои соболезнования родственникам и Церкви г. Пензы следующими словами:А вот, какие теплые слова сказали о Владимире Парфеновиче его дети:Библия учит нас:А каким останется в нашей памяти, в памяти простых членов Церкви, наш старший священнослужитель? Наверное, не ошибемся, если скажем, что для большинства из нас он был, как родной отец. К нему можно было обратиться с любым вопросом чуть ли ни в любое время суток, и он всегда выслушивал, давал совет, молился за наши проблемы. Мы не боялись доверять ему свое самое сокровенное. Мы открывали пред ним свои проступки и согрешения, и знали, что он не осудит, поступит с нами милостиво, поможет найти выход из тяжелой ситуации, будет ходатайствовать пред Богом за нас в молитве. Мы всегда чувствовали его любовь к нам.Владимир Парфенович был очень скромным и простым человеком. Эти его качества привлекали к нему людей. Хотя, пожалуй, не к нему, а к Господу, Которому он служил и Которого прославлял своей жизнью, являясь настоящим письмом Христовым, всеми читаемым и узнаваемым. В первом послании Фессалоникийцам апостол Павел о себе и о других апостолах пишет следующее:. Таким был и наш дорогой Владимир Парфенович! Он, священнослужитель, которому Бог дал власть в Церкви, был как слуга среди нас. Во всякое время: в мороз, в дождь, в зной – он ехал туда, где в нем нуждались. Сколько наших неверующих родственников, перед своей кончиной захотевших исповедаться и примириться с Богом, благодаря его служению обрели спасение и жизнь вечную! И порой, когда ему предлагали заказать такси, чтобы быстро и без особых затруднений добраться до места встречи, он говорил: «Не надо. Пока еще в силах! Доеду на автобусе». Он принимал активное участие и в строительстве Пензенского молитвенного дома. Наверное, многие помнят, как он в спецодежде на стремянке под самым потолком занимался электропроводкой.Нельзя не сказать и о том, как Бог действовал через этого человека: по его молитвам люди получали и крещение Духом Святым, и исцеление, и освобождение от бесов. Незадолго до своего отшествия Владимир Парфенович дал напутствие народу Божьему, увещевая, чтобы ни при каких обстоятельствах не покидать Церковь. «Уйти из Церкви, значит, уйти из Царствия Божьего!» - сказал он. Даже накануне своей кончины у себя дома он еще принимал исповедание, имел беседу с членами Церкви. Последние три года Владимир Парфенович был серьезно болен, но, не смотря на это, стойко переносил все страдания по плоти, почти всегда присутствовал на воскресных богослужениях. Он был для нас настоящим примером мужества и веры!Он родился 28 августа 1935 года в с. Чебура Кемеровской области в семье верующих. Отец и мать посещали Церковь евангельских христиан. В 1938 году отца за веру в Бога посадили в тюрьму. Ему дали срок - 10 лет. Обратно он не вернулся (впоследствии был реабилитирован). Семья была большая: шесть детей, и все тогда были еще маленькие. Они остались без кормильца в очень голодное и страшное время. Но Бог всех их сохранил от, казалось бы, неминуемой смерти.Однажды Владимир Парфенович, вспоминая тяжелые годы своего детства, рассказывал Церкви:С 1954 года Владимир Парфенович стал членом Церкви. В 1958 году, вернувшись из армии домой, на одном из богослужений познакомился с верующей девушкой Тамарой. Недолго думая, он сделал ей предложение. Она согласилась, и 6 декабря 1958 года состоялась их свадьба. Время было трудное, многих верующих, особенно священнослужителей, постоянно вызывали в милицию, запрещали проводить собрания, «перевоспитывали», штрафовали, сажали в тюрьмы. Церковь, которую посещали Владимир и Тамара, в то время уже насчитывала около ста человек и, как многие другие, оказалась без священнослужителя. В 1963 г. Владимира рукоположили на дьяконское служение, он стал пастырем Церкви г. Новокузнецк. А в 1969 году Владимир Парфенович был осужден и посажен в тюрьму за Слово Божие и проповедь Евангелия. (В 90-х годах он был реабилитирован из-за отсутствия состава преступления.)Порой мы, нынешнее поколение верующих, до конца не понимаем, что в то время означало – сесть в тюрьму за веру в Бога. И не важно, на какой срок, – ты мог не выйти оттуда уже никогда! Зачастую в тюрьмах верующих людей попросту затравливали, помещали в такие условия, чтобы либо убить, либо сломить волю. К тому же, Тамара Петровна осталась одна с шестью маленькими детьми, без средств к существованию. Старшему было 9 лет, а младшему - около года. Что переживал Владимир Парфенович в это тяжелое для него и его семьи время одному Богу только известно. Но Господь не оставлял их без Своей милости!Вспоминает один из сыновей Владимира Парфеновича, Виктор:После освобождения из тюрьмы Владимир Парфенович с семьей переехал на Украину в Херсонскую область. Они прожили там несколько лет. А в 1977 году по откровению от Бога переехали в Пензу.Владимир Парфенович рассказывал:Бог усмотрел Владимира Парфеновича для большого труда в г. Пензе. Чтобы благодаря его служению уже существующую в то время в нашем городе небольшую общину верующих, насчитывающую не более 15 душ, умножить в несколько десятков раз.Приехав, он сразу включился в труд на ниве Божьей вместе со священнослужителем Евгением Алексеевичем Подмарьковым (отошел к Господу в 2000 году). Они были поистине двумя столпами Божьими, которые многие годы поддерживали, укрепляли и несли на руках молитвы Церковь христиан веры евангельской г. Пензы и Пензенской области.Владимир Парфенович и Тамара Петровна воспитали шестерых детей, у них родилось 25 внуков и 6 правнуков. В общей сложности на сегодняшний день их семейство насчитывает 51-го человека. Два года назад Владимир Парфенович и Тамара Петровна отпраздновали золотую свадьбу.