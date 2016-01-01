Диспут с воинствующим безбожником
Предлагаем вашему вниманию отрывки из книги “Откуда произошла вера в Бога”, написанной в 1920 году Федором Ефимовичем Мельниковым под псевдонимом С. Лавров. Многие читатели старшего поколения могли встречать её в рукописных вариантах или перепечатанную, как говорят, «самиздатом».
Надеемся, что мудрые высказывания главного действующего лица книги, кроткого и добросердечного деревенского мужика Демьяна Лукича, который противостоит матерым воинствующим безбожникам, не оставят никого из читателей равнодушным и помогут еще более утвердиться в той мысли, что вселенная и все, что ее наполняет, созданы Богом-Творцом.
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«…В деревне Покровской усиленно работала коммунистическая ячейка: она организовала местных крестьян, собирала митинги, вела дело просвещения и тому подобное. В последнее время она повела борьбу с религией, стараясь внушить населению, что религия - темное суеверие, которого могут держаться только темные, безграмотные люди. Для чтения докладов на устраиваемых ячейкой собраниях и вечерах приглашались ораторы и агитаторы из ближайшего города.
Перед праздником Рождества Христова на церковных воротах появился огромный плакат, на котором большими красными буквами было написано, что 25 декабря старого стиля в местной школе состоится доклад приезжающего в деревню агитатора Матюнина на тему "Откуда произошла вера в Бога", а после доклада последует беседа по этому вопросу.
В трех верстах от деревни жил на пасеке всей деревне известный мужичок Демьян Лукич Кислый. Он был еще крепкий, нестарый человек. От природы он был весьма любознательным: сам выучился читать, писать и считать. Книжек разных он прочитал немало и слыл среди своих товарищей за человека знающего. Он решил идти на беседу не с целью опровергать безбожников, а лишь ради любопытства; он интересовался послушать умных и ученых людей. Что скажут эти безбожники?
На собрание он пришел, когда там было полно уже народу. Демьяна Лукича пропустили к переднему столу, около которого стояла кафедра для докладчика. Как докладчик, так и его товарищи были еще совсем молодыми людьми. Все с любопытством ждали прений о вере. Для докладчика Матюнина было безразлично, кто выступит перед ним. Несмотря на свои молодые годы, он уже успел завоевать себе среди товарищей славу опытного докладчика и ловкого оратора. Он начал свой доклад уверенно, с оттенком бахвальства и самомнения.
Доклад был обычного содержания. Матюнин доказывал, что первобытные люди создали религию под влиянием страха. Они приходили в ужас от таких явлений природы, как гром, молния, буря, землетрясения, и думали, что их творит какая-то невидимая сила. "Вот откуда произошла религия, - воскликнул докладчик, - из страха первобытных людей, из непонимания природы и ее законов. По страху и невежеству люди сами выдумали богов". Матюнин точно рисовался своими знаниями. Он хотел ошеломить слушателей своей ученостью.
После доклада он спросил – есть ли у кого вопросы? Демьян Лукич поднял руку. Матюнин пригласил его вперёд.
- Много ты, милый человек, - обратился Лукич к докладчику, - порассказал нам о разных народах и об их вере. Послушали мы тебя с удовольствием. Но только ты это ни к чему сказал, что Бога выдумали эти народы. Бог вечен и существовал еще до сотворения мира.
- Вы откуда это знаете? - перебил его Матюнин, обращаясь к нему с изысканной вежливостью, не обижаясь на него за такое обращение на "ты".
- Вот у меня на пасеке есть пчелки... Так вот, эти пчелки удивительную мудрость проявляют: строят себе такие правильные да красивые ячейки (соты), каких нам ни за что не сделать. Я где-то читал в книгах, что пчела может пристыдить своей работой даже ученого архитектора - так мудро она строит свои клеточки. А еще мудрее она собирает и кладет мед. Этого уж не могут сделать все ученые люди всего света. Вот вы, дорогие мои, - обратился Демьян Лукич не к одному только докладчику, а ко всем товарищам, окружавшим Матюнина, - разъясните мне: откуда взялась у пчел такая мудрость? Кто их научил делать такие мудрые дела?
Матюнин сейчас же ответил:
- Нужно знать, что пчелы обладают так называемым инстинктом. Инстинкт и заставляет их делать эти, как вы выражаетесь, мудрые дела. И у человека есть такой же инстинкт. Вот, например, на вас кто-нибудь неожиданно набросился - вы сразу же поднимаете руки и даете отпор. Это вы сделаете не думая, не рассуждая, а сразу, как будто сами собой руки поднялись. Это заставила их делать особая сила, которая и называется инстинктом. Вот и пчелы работают также по инстинкту, не понимая и не соображая, но с пользой для себя. Поняли теперь, в чем тут дело? - обратился докладчик к Демьяну Лукичу.
- Я-то понял, что ты разъяснил, но ты-то вот не понял, что я спрашивал. Пускай пчелы действовали по инстинкту. Это так. Но откуда же у них явилась мудрость так делать? Кто научил их этому? Кто и когда дал им эту мудрость? Вот о чем я спрашиваю. Понял ли ты теперь? - в свою очередь спросил он докладчика.
Матюнин и теперь ответил гладко, бойко, без запинок, словно готовое читал по книжке:
- Остается объяснить только: откуда взялся у пчел такой мудрый инстинкт? Как создался? Он создался привычкой. Инстинкт - это привычка. Мы, например, привыкли с детства ходить ногами, у каждого есть своя походка, и теперь мы уже не обдумываем, как ступать, нога сама уже это делает по привычке, по инстинкту. Такие вот привычки имеются и у животных. Они выработались многими годами, тысячами лет. Пчелы выработали свои инстинкты в течение долгого времени. Привычка все объясняет.
Его уверенность убеждала и покоряла. Но ее легко разбивали немудреные вопросы простого мужика Демьяна.
- Стало быть, - задал он Матюнину вопрос, - пчелы тысячи лет назад были умнее и ученее даже теперешних архитекторов и всех других ученых людей? А я читал когда-то (у меня ведь пчельник свой, - пояснил он, - я поэтому читал разные книжки по пчеловодству), что пчелы прибавляют к меду 25 процентов воды и немного какого-то противогнилостного вещества. Делают это они для того, чтобы предохранить мед от брожения. Вот ведь они какую еще мудрость знают. Мы вот и писать-то не можем выучиться сами, нас этому учат, да даже и ходить учат нас. Ну а пчел кто научил такой мудрости, которой не могут постичь даже ученые?
- Да я уже ответил на этот вопрос, - с оттенком раздражения сказал Матюнин, - сама природа есть великий учитель жизни: она производит, она учит, она отбор делает. Все она делает.
Подумав с минуту, Демьян Лукич спросил докладчика:
- А что такое природа?
- Природа - все, что мы видим и все, что существует, - ответил докладчик. - Небо и звезды, моря и земля, и растения, и весь животный мир - все это природа.
- Теперь ты вот мне и разъясни, - попросил Лукич, - кто же вот из них, какая именно природа научила пчелок такой великой мудрости, до которой даже весь ученый мир еще не дошел, несмотря на все науки; может, солнце научило или моря? А может, кто из животных? Известно ведь, что и сто дураков не сумеют одного человека сделать умным: умный же и один всех сто дураков может просветить и научить. Какое же умное существо научило пчелок уму-разуму? Легко научить чему-нибудь человека, у которого есть разум и язык. А вот попробуйте корову или лошадь научить читать или писать. Это было бы большим чудом. А еще большее чудо: научить маленьких насекомых - пчелок - делать такие дивные дела, каких не могут делать разумные люди, даже самые ученые из них. Скажите же, наконец, кто же это чудо совершил? Кто этот учитель, который даже неразумных и бессознательных насекомых заставил делать чудные и мудрые дела? Кто? Отвечайте!!!
Матюнин стоял на кафедре, точно ощипанный петух. Куда девались его прежняя прыть и самодовольство, словно ветром их сдуло. Он, как покорная лошадь на поводу, шел уже по следам Демьяна Лукича. А тот вел его все дальше и дальше от безбожия, все ближе и ближе к Богу.
- Вот и мудрость пчелки принуждает нас признать, что ее создал и научил мудрому делу не слепец какой-нибудь и не глупец, а кто-то весьма разумный, всезнающий. Ведь ты только подумай, дорогой мой, какие мудрые вещи знает пчела. Она подбавляет к меду какое-то вещество, которое предохраняет мед от окисления и порчи. Кто же мог научить этому пчелку? Сам ты говоришь, что она делает это бессознательно - значит, чужим умом и чужой волей. Кто же это за нее думает? Да еще как думает! Чтобы подбавлять к меду противогнилостное вещество, нужно не только отыскать его в природе, но нужно знать его свойства. А как пчела могла это узнать? Доктора всю жизнь учатся, чем лечить всякие болезни, и то не могли бы так просто найти это средство. А пчелка не рассуждая, сразу находит его. Вот ведь мудрость какая! Кто же это ей указал - да так указал, что она берет его безошибочно? Очевидно, Тот, Кто знает свойства всех вещей, Кто может и маленькое насекомое, малую ничтожную козявочку, сделать такой мудрой, что делам ее удивляются все ученые, Тот, Кому повинуется вся природа, Кто дал ей силы и законы. Не так ли, милый мой? - снова обратился Демьян Лукич к Матюнину.
- Так кто же это такой? - в свою очередь спросил докладчик.
- Всемогущий Бог, - торжественно, с молитвенным благоговением произнес Демьян Лукич. – Не извинительны вы, ученые люди, - снова заметил Демьян Лукич, обращаясь к председателю и докладчику. - Дикари - люди темные, дикие. Что с них спросишь? А вот как вы, разумные люди, не можете понять, что мудрое создание создано мудрым, а не само явилось? Веру в Бога не дикари выдумали, она существует от начала мира. В душе человеческой она заложена с самого зачатия, как вот в семени дерева все дано: и ствол, и корень, и ветки, и плоды, - так и в человеке, в самом зародыше его, заложены Богом и форма тела, и разум, и чувства, и вера. Но как дерево может вырасти кривым, худосочным, больным, бесплодным - это зависит от почвы, климата, ухода за ним и от многих других обстоятельств, - так и человек может вырасти уродливым, глупым и безверным - это зависит от воспитания и от своей воли. Бог наградил человека разумом и волей, и он может выбирать себе, что ему хочется, - или дурное, или доброе…»