Диспут с воинствующим безбожником

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«…В деревне Покровской усиленно работала коммунистическая ячейка: она организовала местных крестьян, собирала митинги, вела дело просвещения и тому подобное. В последнее время она повела борьбу с религией, стараясь внушить населению, что религия - темное суеверие, которого могут держаться только темные, безграмотные люди. Для чтения докладов на устраиваемых ячейкой собраниях и вечерах приглашались ораторы и агитаторы из ближайшего города.Перед праздником Рождества Христова на церковных воротах появился огромный плакат, на котором большими красными буквами было написано, что 25 декабря старого стиля в местной школе состоится доклад приезжающего в деревню агитатора Матюнина на тему "Откуда произошла вера в Бога", а после доклада последует беседа по этому вопросу.В трех верстах от деревни жил на пасеке всей деревне известный мужичок Демьян Лукич Кислый. Он был еще крепкий, нестарый человек. От природы он был весьма любознательным: сам выучился читать, писать и считать. Книжек разных он прочитал немало и слыл среди своих товарищей за человека знающего. Он решил идти на беседу не с целью опровергать безбожников, а лишь ради любопытства; он интересовался послушать умных и ученых людей. Что скажут эти безбожники?На собрание он пришел, когда там было полно уже народу. Демьяна Лукича пропустили к переднему столу, около которого стояла кафедра для докладчика. Как докладчик, так и его товарищи были еще совсем молодыми людьми. Все с любопытством ждали прений о вере. Для докладчика Матюнина было безразлично, кто выступит перед ним. Несмотря на свои молодые годы, он уже успел завоевать себе среди товарищей славу опытного докладчика и ловкого оратора. Он начал свой доклад уверенно, с оттенком бахвальства и самомнения.Доклад был обычного содержания. Матюнин доказывал, что первобытные люди создали религию под влиянием страха. Они приходили в ужас от таких явлений природы, как гром, молния, буря, землетрясения, и думали, что их творит какая-то невидимая сила. "Вот откуда произошла религия, - воскликнул докладчик, - из страха первобытных людей, из непонимания природы и ее законов. По страху и невежеству люди сами выдумали богов". Матюнин точно рисовался своими знаниями. Он хотел ошеломить слушателей своей ученостью.После доклада он спросил – есть ли у кого вопросы? Демьян Лукич поднял руку. Матюнин пригласил его вперёд.- Много ты, милый человек, - обратился Лукич к докладчику, - порассказал нам о разных народах и об их вере. Послушали мы тебя с удовольствием. Но только ты это ни к чему сказал, что Бога выдумали эти народы. Бог вечен и существовал еще до сотворения мира.- Вы откуда это знаете? - перебил его Матюнин, обращаясь к нему с изысканной вежливостью, не обижаясь на него за такое обращение на "ты".- Вот у меня на пасеке есть пчелки... Так вот, эти пчелки удивительную мудрость проявляют: строят себе такие правильные да красивые ячейки (соты), каких нам ни за что не сделать. Я где-то читал в книгах, что пчела может пристыдить своей работой даже ученого архитектора - так мудро она строит свои клеточки. А еще мудрее она собирает и кладет мед. Этого уж не могут сделать все ученые люди всего света. Вот вы, дорогие мои, - обратился Демьян Лукич не к одному только докладчику, а ко всем товарищам, окружавшим Матюнина, - разъясните мне: откуда взялась у пчел такая мудрость? Кто их научил делать такие мудрые дела?Матюнин сейчас же ответил:- Нужно знать, что пчелы обладают так называемым инстинктом. Инстинкт и заставляет их делать эти, как вы выражаетесь, мудрые дела. И у человека есть такой же инстинкт. Вот, например, на вас кто-нибудь неожиданно набросился - вы сразу же поднимаете руки и даете отпор. Это вы сделаете не думая, не рассуждая, а сразу, как будто сами собой руки поднялись. Это заставила их делать особая сила, которая и называется инстинктом. Вот и пчелы работают также по инстинкту, не понимая и не соображая, но с пользой для себя. Поняли теперь, в чем тут дело? - обратился докладчик к Демьяну Лукичу.- Я-то понял, что ты разъяснил, но ты-то вот не понял, что я спрашивал. Пускай пчелы действовали по инстинкту. Это так. Но откуда же у них явилась мудрость так делать? Кто научил их этому? Кто и когда дал им эту мудрость? Вот о чем я спрашиваю. Понял ли ты теперь? - в свою очередь спросил он докладчика.Матюнин и теперь ответил гладко, бойко, без запинок, словно готовое читал по книжке:- Остается объяснить только: откуда взялся у пчел такой мудрый инстинкт? Как создался? Он создался привычкой. Инстинкт - это привычка. Мы, например, привыкли с детства ходить ногами, у каждого есть своя походка, и теперь мы уже не обдумываем, как ступать, нога сама уже это делает по привычке, по инстинкту. Такие вот привычки имеются и у животных. Они выработались многими годами, тысячами лет. Пчелы выработали свои инстинкты в течение долгого времени. Привычка все объясняет.Его уверенность убеждала и покоряла. Но ее легко разбивали немудреные вопросы простого мужика Демьяна.- Стало быть, - задал он Матюнину вопрос, - пчелы тысячи лет назад были умнее и ученее даже теперешних архитекторов и всех других ученых людей? А я читал когда-то (у меня ведь пчельник свой, - пояснил он, - я поэтому читал разные книжки по пчеловодству), что пчелы прибавляют к меду 25 процентов воды и немного какого-то противогнилостного вещества. Делают это они для того, чтобы предохранить мед от брожения. Вот ведь они какую еще мудрость знают. Мы вот и писать-то не можем выучиться сами, нас этому учат, да даже и ходить учат нас. Ну а пчел кто научил такой мудрости, которой не могут постичь даже ученые?- Да я уже ответил на этот вопрос, - с оттенком раздражения сказал Матюнин, - сама природа есть великий учитель жизни: она производит, она учит, она отбор делает. Все она делает.Подумав с минуту, Демьян Лукич спросил докладчика:- А что такое природа?- Природа - все, что мы видим и все, что существует, - ответил докладчик. - Небо и звезды, моря и земля, и растения, и весь животный мир - все это природа.- Теперь ты вот мне и разъясни, - попросил Лукич, - кто же вот из них, какая именно природа научила пчелок такой великой мудрости, до которой даже весь ученый мир еще не дошел, несмотря на все науки; может, солнце научило или моря? А может, кто из животных? Известно ведь, что и сто дураков не сумеют одного человека сделать умным: умный же и один всех сто дураков может просветить и научить. Какое же умное существо научило пчелок уму-разуму? Легко научить чему-нибудь человека, у которого есть разум и язык. А вот попробуйте корову или лошадь научить читать или писать. Это было бы большим чудом. А еще большее чудо: научить маленьких насекомых - пчелок - делать такие дивные дела, каких не могут делать разумные люди, даже самые ученые из них. Скажите же, наконец, кто же это чудо совершил? Кто этот учитель, который даже неразумных и бессознательных насекомых заставил делать чудные и мудрые дела? Кто? Отвечайте!!!Матюнин стоял на кафедре, точно ощипанный петух. Куда девались его прежняя прыть и самодовольство, словно ветром их сдуло. Он, как покорная лошадь на поводу, шел уже по следам Демьяна Лукича. А тот вел его все дальше и дальше от безбожия, все ближе и ближе к Богу.- Вот и мудрость пчелки принуждает нас признать, что ее создал и научил мудрому делу не слепец какой-нибудь и не глупец, а кто-то весьма разумный, всезнающий. Ведь ты только подумай, дорогой мой, какие мудрые вещи знает пчела. Она подбавляет к меду какое-то вещество, которое предохраняет мед от окисления и порчи. Кто же мог научить этому пчелку? Сам ты говоришь, что она делает это бессознательно - значит, чужим умом и чужой волей. Кто же это за нее думает? Да еще как думает! Чтобы подбавлять к меду противогнилостное вещество, нужно не только отыскать его в природе, но нужно знать его свойства. А как пчела могла это узнать? Доктора всю жизнь учатся, чем лечить всякие болезни, и то не могли бы так просто найти это средство. А пчелка не рассуждая, сразу находит его. Вот ведь мудрость какая! Кто же это ей указал - да так указал, что она берет его безошибочно? Очевидно, Тот, Кто знает свойства всех вещей, Кто может и маленькое насекомое, малую ничтожную козявочку, сделать такой мудрой, что делам ее удивляются все ученые, Тот, Кому повинуется вся природа, Кто дал ей силы и законы. Не так ли, милый мой? - снова обратился Демьян Лукич к Матюнину.- Так кто же это такой? - в свою очередь спросил докладчик.- Всемогущий Бог, - торжественно, с молитвенным благоговением произнес Демьян Лукич. – Не извинительны вы, ученые люди, - снова заметил Демьян Лукич, обращаясь к председателю и докладчику. - Дикари - люди темные, дикие. Что с них спросишь? А вот как вы, разумные люди, не можете понять, что мудрое создание создано мудрым, а не само явилось? Веру в Бога не дикари выдумали, она существует от начала мира. В душе человеческой она заложена с самого зачатия, как вот в семени дерева все дано: и ствол, и корень, и ветки, и плоды, - так и в человеке, в самом зародыше его, заложены Богом и форма тела, и разум, и чувства, и вера. Но как дерево может вырасти кривым, худосочным, больным, бесплодным - это зависит от почвы, климата, ухода за ним и от многих других обстоятельств, - так и человек может вырасти уродливым, глупым и безверным - это зависит от воспитания и от своей воли. Бог наградил человека разумом и волей, и он может выбирать себе, что ему хочется, - или дурное, или доброе…»