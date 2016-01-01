Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

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В Библии есть упоминание о захоронении в пещерах. Но это связано не с установлением от Бога. Так поступал, к примеру, еврейский народ из-за особенностей местности, где они жили. Плодородные земли не использовали для захоронения. А оставшиеся были либо пустыней с песками, либо скалистыми породами, где выкопать отдельные места для захоронения каждого человека, используя технологии того времени, было крайне сложно. Поэтому и пользовались естественными, реже искусственными, пещерами для захоронения, как семейными усыпальницами. В редких случаях над умершим, за неимением возможности захоронения в пещеру, насыпали каменный курган или холм.Давайте разберемся, что лежит в основе этого календаря. Но прежде всего в том, на что действительно влияют фазы Луны. Луна вращается вокруг Земли по эллипсовидной орбите, при этом Земля расположена не в центре этой орбиты, а в одном из ее фокусов. Следовательно, гравитационное поле Луны с разной силой влияет на Землю в зависимости от того, в какой точке своей орбиты она находится. Приливы и отливы вызваны именно положением Луны относительно Земли. Кроме того, из-за сильного гравитационного воздействия Луны на оболочку Земли (твердую и жидкую) в дни новолуний и полнолуний сильно меняются следующие физические параметры: влажность, атмосферное давление, температура, электрическое и магнитное поля. Даже небольшие изменения этих параметров оказывают влияние на человеческий организм, хотя мы этого обычно не замечаем. Но если это происходит резко и сильно, а организм человека предварительно ослаблен из-за болезни, усталости и т.п., то это приводит к проявлению разнообразных болезней. Например, резкие колебания атмосферного давления сильно влияют на сердечно-сосудистую систему человеческого организма. Мозг весьма чувствительно реагирует на изменение влажности атмосферы, что сказывается на его активности. Если бы календарь садовода показывал, как влияет Луна на погодные условия и свойства тех или иных растений, то в этом ничего плохого бы не было. Бог заложил устройство этой вселенной и определил принципы взаимодействия сотворенных им растений, Солнца, Луны и т.п. Такие календари не могут быть универсальными, так как должны будут составляться для каждой конкретной географической точки Земли отдельно с учетом влияния изменения климата и т.п., а также индивидуально для каждого сорта растений даже одного вида. Такие календари были бы очень дорогими, если бы они делались. Но этим никто не занимается. Если же говорить о лунном календаре садовода, который используют люди и который продают в киосках, то он основан не на гравитационном влиянии Луны, а на ее расположении относительно знаков зодиака. Такой календарь составляется астрологом, который «определяет» положительную или отрицательную энергетику, влияние звезд и т.п. То есть это оккультизм! Поэтому христианин не должен пользоваться такими календарями, а молиться Богу и просить о том, чтобы Он дал хороший урожай.Еще древние говорили, что вино сообщает каждому, кто пьет его, четыре качества. Вначале человек становится похожим на павлина - он пыжится, его движения плавны и величавы. Затем он приобретает характер обезьяны и начинает со всеми шутить и заигрывать. Потом он уподобляется льву и становится самонадеянным, гордым, уверенным в своей силе. Но в заключение он превращается в свинью и, подобно ей, валяется в грязи.Сегодня существует много человеческих мнений относительно употребления спиртных напитков и тому подобного. Некоторые люди говорят, что сильный человек тот, кто властен над своими желаниями: (хочет - пьет, не хочет - не пьет)! Но Бог желает, чтобы люди всегда вели трезвый образ жизни и ни на день, ни на два не порабощались пьянством! Многие страшные, роковые поступки вершатся именно в нетрезвом состоянии, и ужасные последствия этих поступков порой приходится нести через всю жизнь. Как правило, в алкогольном опьянении совершаются супружеские измены, блуд (), различного рода преступления, аварии с человеческими жертвами и т.п. Библия строго предупреждает нас, но в то же время дает выход каждому желающему оставить подобные дела:. Пьянство относится к той категории грехов, от которых зачастую человек сам не может освободиться, и Бог знает это. Поэтому Он предлагает помощь каждому, кто пожелает отвергнуть греховную жизнь и ступить на путь примирения с Богом.