Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»
ВОПРОС: Cкажите, пожалуйста, почему раньше людей хоронили в пещерах, скалах, как мы это видим в Священном Писании. Ведь сейчас людей хоронят просто, закапывая в землю. Это обычаи прошлых лет, или только знатных людей хоронили так? Спасибо!
Ответ: В Библии есть упоминание о захоронении в пещерах. Но это связано не с установлением от Бога. Так поступал, к примеру, еврейский народ из-за особенностей местности, где они жили. Плодородные земли не использовали для захоронения. А оставшиеся были либо пустыней с песками, либо скалистыми породами, где выкопать отдельные места для захоронения каждого человека, используя технологии того времени, было крайне сложно. Поэтому и пользовались естественными, реже искусственными, пещерами для захоронения, как семейными усыпальницами. В редких случаях над умершим, за неимением возможности захоронения в пещеру, насыпали каменный курган или холм.
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ВОПРОС: Как относиться верующему человеку к лунному календарю садовода?
Ответ: Давайте разберемся, что лежит в основе этого календаря. Но прежде всего в том, на что действительно влияют фазы Луны. Луна вращается вокруг Земли по эллипсовидной орбите, при этом Земля расположена не в центре этой орбиты, а в одном из ее фокусов. Следовательно, гравитационное поле Луны с разной силой влияет на Землю в зависимости от того, в какой точке своей орбиты она находится. Приливы и отливы вызваны именно положением Луны относительно Земли. Кроме того, из-за сильного гравитационного воздействия Луны на оболочку Земли (твердую и жидкую) в дни новолуний и полнолуний сильно меняются следующие физические параметры: влажность, атмосферное давление, температура, электрическое и магнитное поля. Даже небольшие изменения этих параметров оказывают влияние на человеческий организм, хотя мы этого обычно не замечаем. Но если это происходит резко и сильно, а организм человека предварительно ослаблен из-за болезни, усталости и т.п., то это приводит к проявлению разнообразных болезней. Например, резкие колебания атмосферного давления сильно влияют на сердечно-сосудистую систему человеческого организма. Мозг весьма чувствительно реагирует на изменение влажности атмосферы, что сказывается на его активности. Если бы календарь садовода показывал, как влияет Луна на погодные условия и свойства тех или иных растений, то в этом ничего плохого бы не было. Бог заложил устройство этой вселенной и определил принципы взаимодействия сотворенных им растений, Солнца, Луны и т.п. Такие календари не могут быть универсальными, так как должны будут составляться для каждой конкретной географической точки Земли отдельно с учетом влияния изменения климата и т.п., а также индивидуально для каждого сорта растений даже одного вида. Такие календари были бы очень дорогими, если бы они делались. Но этим никто не занимается. Если же говорить о лунном календаре садовода, который используют люди и который продают в киосках, то он основан не на гравитационном влиянии Луны, а на ее расположении относительно знаков зодиака. Такой календарь составляется астрологом, который «определяет» положительную или отрицательную энергетику, влияние звезд и т.п. То есть это оккультизм! Поэтому христианин не должен пользоваться такими календарями, а молиться Богу и просить о том, чтобы Он дал хороший урожай.
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ВОПРОС: Почему пить спиртные напитки считается грехом?
Ответ: Еще древние говорили, что вино сообщает каждому, кто пьет его, четыре качества. Вначале человек становится похожим на павлина - он пыжится, его движения плавны и величавы. Затем он приобретает характер обезьяны и начинает со всеми шутить и заигрывать. Потом он уподобляется льву и становится самонадеянным, гордым, уверенным в своей силе. Но в заключение он превращается в свинью и, подобно ей, валяется в грязи. «У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? - говорит Библия. - У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. И скажешь: "били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же"» (Пр. 23:29-35).
Сегодня существует много человеческих мнений относительно употребления спиртных напитков и тому подобного. Некоторые люди говорят, что сильный человек тот, кто властен над своими желаниями: (хочет - пьет, не хочет - не пьет)! Но Бог желает, чтобы люди всегда вели трезвый образ жизни и ни на день, ни на два не порабощались пьянством! Многие страшные, роковые поступки вершатся именно в нетрезвом состоянии, и ужасные последствия этих поступков порой приходится нести через всю жизнь. Как правило, в алкогольном опьянении совершаются супружеские измены, блуд («И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство…» (Еф.5:18)), различного рода преступления, аварии с человеческими жертвами и т.п. Библия строго предупреждает нас, но в то же время дает выход каждому желающему оставить подобные дела: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1Кор.6:9-11). Пьянство относится к той категории грехов, от которых зачастую человек сам не может освободиться, и Бог знает это. Поэтому Он предлагает помощь каждому, кто пожелает отвергнуть греховную жизнь и ступить на путь примирения с Богом. «Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха… Итак, если Сын (Сын Божий Иисус Христос) освободит вас, то истинно свободны будете» (Иоан.8:34-36).