Он упал с 11 этажа и остался жив!

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Мой сын Александр был рожден в первом браке в 1989 году, когда я еще был неверующим человеком. В 1993 году Господь Иисус Христос отыскал меня в этом мире и открыл мне путь спасения. Я покаялся пред Богом в грехах и стал ему служить. В моем сердце было огромное желание привести к Богу и мою семью. Маленького Сашу я водил на уроки воскресной школы. Мы с ним разучивали псалмы. Особенно ему нравился псалом «Как хорошо и приятно жить братьям вместе…». Потом моя первая жена умерла… После ее смерти бабушка попросила оставить ей внука. Я согласился.В 2008 году Сашу призвали в армию. Служил он в Уссурийске в разведроте в элитном взводе. Там Саша и еще 6 ребят проходили специальную подготовку. Все это время мы не переставали молиться за него. И вот служба закончилась, он вернулся на родину. Мое сердце очень радовалось возвращению сына. Но к радости присоединилось огорчение, так как в армии Саша начал курить. Мне, верующему отцу, больно было смотреть на это. Вскоре Саша из нашего небольшого городка (г. Бугульма, Татарстан) решил переехать в Казань: большой город, заработки выше. Переехав, устроился работать на стройку, а вечерами подрабатывал на автомойке.В тот день, когда с ним произошел несчастный случай, на стройке занимались остеклением многоэтажного дома. Была сделана самодельная лебедка, то есть ролик, который крепился к 12 этажу, а через него была пропущена веревка. На один конец веревки был привязан груз – 5 кирпичей (противовес). Это приспособление служило для подъема стеклопакетов. Саша стоял на 11-м этаже и принимал их. Балконного ограждения не было. Подтянув к 11 этажу лебедку, ребята просто затягивали на балкон стекло.Когда подъем очередной партии был закончен, работники заметили, что один стеклопакет лопнул. Чтобы его вытащить, нужно было кому-то держать всю стопу. Эту работу поручили моему сыну. Саша встал спиной к тому месту, где должно было быть балконное ограждение, и весь вес стеклопакетов принял на себя. И когда вся стопка стеклопакетов колыхнулась и пошла на него, он не смог ее удержать и полетел вниз с высоты 11 этажа. Правила безопасности были нарушены: ни пояса безопасности, ни других страховок не было.Некоторые люди думают, что в последний момент жизни смогут покаяться пред Богом в своих грехах, но никто из нас не знает, сколько нам отпущено прожить на этой земле, никто не знает, как и при каких обстоятельствах уйдет из жизни. Человек может просто не успеть покаяться.Так было и с моим сыном. Он оказался на грани жизни и смерти, и времени для покаяния уже не было. Он, имея спецподготовку, ничего не мог сделать, если бы ни милость Божья. Впоследствии он рассказывал, что при падении от страха начал терять сознание, но услышал пронизывающий крик: "Саша, веревка!" Каким-то чудом он смог ухватиться за нее, и между 9 и 8 этажом на какое-то мгновение повис, но из-за сильной боли в кистях рук пальцы разомкнул и полетел вниз. Между 2 и 1 этажом была деревянная перекладина, о которую Саша ударился и упал на землю, потом сразу вскочил и забежал в подъезд. В следующее мгновение на то место, куда упал Александр, с высоты 11 этажа рухнула вся партия стеклопакетов! Если бы мой сын после падения остался каким-то образом жив, но по какой-либо причине не убежал с того места, то упавшее стекло изрубило бы его на куски!В подъезде дома Саша сразу же преклонил колени и стал благодарить Иисуса Христа за то, что Он сохранил ему жизнь. Это была горячая молитва. Потом по дороге в больницу он вспомнил псалом из детства, тот самый, который когда-то разучивал со мной и который уже много лет не пел, - «Как хорошо и приятно жить братьям вместе…».После обследования в больнице оказалось, что Саша отделался переломом копчика, растяжением мышц на стопе и термоожогом кистей обеих рук. Аллилуйя, Господу Иисусу Христу! Потом были две бессонные ночи, когда он звонил бабушке, мне, и мы долго с ним говорили и славили Бога.Считаю важным сказать и о том, что сам Саша почти не помнит подробностей своего падения, потому что в тот момент он находился в состоянии шока, все вышеописанное мы воспроизвели со слов очевидцев этого происшествия. Не специальная подготовка помогла ему избежать смерти или серьезных увечий. Саша очень благодарен Господу! Ему помог Бог! Если бы он, допустим, ухватился за другой конец веревки, то наверняка разбился бы. Если бы, к примеру, он остался бы жив после падения, но не смог подняться и убежать с этого места вовремя, то его изрубило бы стекло. Это ли не чудо Божье! Бог заботится о Своих детях и об их родных и близких, за кого они молятся. Только один Господь видит все наперед, только Он властен над обстоятельствами, только Ему под силу сохранить жизнь человека в любой ситуации, какой бы сложной и безнадежной она ни казалась! После случившегося Саша приезжал к нам в город, приходил в Церковь, молился и благодарил Бога за Его милость.Сегодня многие не могут остановиться в своем падении в пропасть погибели. Знайте же, что пронзенные руки Иисуса сильны спасти вас от греха и смерти. Он жив! Он есть! Он не в прошлом, Он в настоящем! Примиритесь с Ним!О, как я благодарен дорогому нашему Господу за эту милость, за то, что Он сохранил жизнь моему сыну!