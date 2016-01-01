Для чего ты живешь на Земле, человек?

Для чего ты живешь на Земле, человек?

Для чего ты живёшь на Земле, человек?
Почему так недолог и труден твой век?
Почему так тревожит тебя переход
В мир иной – и не знаешь, что там тебя ждёт?
Разум твой устремляется к звёздным мирам,
А вот сердце – жестоко, и помыслы – срам.
Грех тебя опьянил, грех тебя умертвил,
Ты от Бога ушёл и остался без сил,
Безнадёжный скиталец в чужой стороне –
Нет надежды тебе в беспощадной войне!
Нет надежды тебе, ты от Бога вдали,
Тебя в землю чужую рабом увели…
Для чего ты живёшь, человек, на Земле?
Отчего безнадёжно погряз ты во зле?
Потому что не можешь помочь себе сам!
Обрати же ты сердце и взгляд к небесам,
Но не к звёздам безмолвным в безвестной дали,
А к Создателю, Богу небес и земли.
Твой Спаситель, Христос, избавленье принёс,
Так прими же Его! Вот ответ на вопрос –
Для чего же живёт на Земле человек:
Чтобы принять Христа, чтобы жить с ним вовек!
…Пока сердце стучит и вздымается грудь,
Поднимайся скорей! Отправляемся в путь!
Нас от смерти Христос в небеса поведёт –
Там Отчизна твоя, там Отец тебя ждёт.



Фото и стихотворение Дмитрия Малкова

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ВЫПУСК 44 2011\1