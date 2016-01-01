



14 января 2011 года на 85-м году жизни отошла в вечность известная во всем христианском мире поэтесса Вера Сергеевна Кушнир. Она прожила непростую, но интересную, яркую, наполненную замечательными делами жизнь. Не так давно в одном из номеров газеты мы публиковали рассказ Веры Сергеевны о своей жизни, который назывался «Невидимые руки Господа» (№ 41).



Родилась Вера в городе Сталино (нынешнем Донецке). Когда девочке исполнилось 14 лет в город вошли немцы. Семья пережила оккупацию, казни евреев в шахтах – всякий раз шок для девочки-еврейки (по матери). Затем пришлось пережить немецкие лагеря в Германии и смерть двух детей подряд в первые годы замужества. Потом вся ее семья эмигрировала в США. В возрасте 21 года Вера приняла в сердце Господа, поверила в искупительную жертву Иисуса Христа. С тех пор и до последнего дня жизни она служила Ему всеми талантами, которыми в обильной мере наградил ее Господь. Во времена существования железного занавеса Вера Кушнир готовила евангелизационные авторские радиопередачи, которые транслировались на СССР. Делала переводы научных фильмов, выпускаемых библейской миссией д-ра Муди. Кроме этого ей сделаны переводы сотен теологических книг и тысяч статей. Поэтесса также весьма активно трудилась на евангельском поле в Израиле. Основанная ее дедом миссия «Вефиль» сохранена усилиями Веры Кушнир.



Вера Сергеевна известна и как публицист. Она активно печаталась в газетах «Наши дни» и «Международной Христианской газете», стояла у истоков выхода в свет журнала «Вера и жизнь», стала автором трилогии «Женщины Библии», «Женщина-христианка», «Женщина-миссионерка», а также биографических книг «Жизнь лишь одна» и «Невидимые руки».



Но самую большую известность Вере Кушнир принесли ее замечательные стихи. Их у поэтессы более тысячи. Несколько раз переизданы пять поэтических томов автора. Множество стихотворений стали популярными песнями. Вот только некоторые из них: «Бога легко искать, Бога легко найти…», «В нашей жизни самое прекрасное…», «Мы у Бога о многом просим…», «Пишутся прекрасные пейзажи Вечного Художника рукой…», «Когда сердце болит и тоскует порой…», «Я б хотела молиться, как молится ночью сосна…», «Есть узлы, которых не развяжешь…», «Как прекрасно все то, что Твое...», «Ты мне близок, словно берег морю…».

БОГУ

Ты мне близок, словно берег морю,

Ты мне дорог, словно детям мать,

Ты пришел, чтоб сладким сделать горе,

Ты пришел, чтобы, простив, обнять.



Без Тебя и жизни мне не надо,

Без Тебя я только что дышу...

Ты Один мне в жизни здесь услада,

Будь всегда моим - Тебя прошу.



Там, где небо встретится с землею,

Чтоб принять из рук ее меня,

Там впервые встречусь я с Тобою

И глаза мои узрят Тебя.



А теперь надеждою живою

Я живу, пока в свой час умру...

Ты мне ближе, чем песок прибою,

И дороже, чем вода в жару.