Разъяснение некоторых грехов
ЗЛЫЕ ПОМЫСЛЫ – в греческом переводе «дурные мысли». Каин допустил мысль и убил брата своего. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят ЗЛЫЕ ПОМЫСЛЫ, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, - все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека» (Мар. 7:21-23).
ЛУКАВСТВО – скрытая хитрость, притворство, уклонение от прямоты, искренности. «Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца ЛУКАВОГО и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго» (Евр.3:12).
КОРЫСТОЛЮБИЕ – стремление к личной выгоде, к наживе. "...Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и КОРЫСТОЛЮБИВО: потому что Господь - мститель за все это" (1Фесс.4:6).
БЛУД – внебрачное сожительство, незаконные половые связи. «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни БЛУДНИКИ, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:9-10).
СПИРИТИЗМ – вызывание духов мертвых. «…Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ДУХОВ, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это…» (Втор.18:10-12).