21 декабря 2012: будет ли конец света?

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Издревле людьми владело желание проникнуть в тайны, недоступные всему человечеству, но обязательно имеющие значения планетарного масштаба. В связи с этим возникло множество апокалиптических учений. И, несмотря на слова Христа о том, что дня и часа Его пришествия никто не знает, кроме Отца, даже в христианском мире часто пытались предсказать конкретную дату конца света. 666-ой год пугал людей своим сходством с числом зверя:. 1033 год пугал тысячелетней датой воскресения Иисуса Христа. 2000 год представал в образе гигантского компьютерного сбоя, грозившего обратить цивилизацию в хаос.И вот после очередных ложных предсказаний приближается дата, совпадающая с одним из них, якобы предсказанная древними майя. Стоит ли этому верить?Дело в том, что в современном интеллектуальном обществе с развитием информационных технологий и возникло всеобщее увлечение достижениями древних. Если несколько веков назад простые люди не могли позволить себе тратить время на это, ведь в противном случае их семьи могли умереть с голода, то сегодня у каждого человека появилось больше свободного времени, которое он может посвятить удовлетворению своего любопытства.В такой ситуации множество людей, образованных и не очень, специалистов и любителей, ринулось в разные уголки экзотической археологии, таинственной истории и всего того, что заставляет замирать сердце обыкновенного человека от любопытства и желания окунуться во что-нибудь загадочное, сверхъестественное.А мы знаем, что спрос всегда рождает предложение… Предприимчивые люди очень быстро осознают, что, создавая сенсации, мистические небылицы в виде предсказаний и таинственных пророчеств, они очень легко могут завоевать популярность своему продукту - информации, а где популярность, там и состояние. Знаете ли вы, что на сенсациях люди чаще всего и зарабатывают большие деньги?В таком случае в теориях и гипотезах, касающихся древности, не может быть дефицита. Эти теории могут быть составлены профессионалами истории или просто любителями, и каждый из них будет яростно доказывать свою правоту. Всегда существует основная теория, принятая большинством, а также множество других гипотез, стремящихся завоевать свое место под солнцем. Итак, множество версий, опровергающих одна другую, помогают рассуждающему человеку понять, что не стоит слепо доверять всему, даже общепринятому, но подходить к вопросам надо взвешенно, с известной долей скепсиса.Теперь коснемся упоминаемого календаря майя. Официальная версия говорит об огромном монолите, который вырезали из камня каменными или медными инструментами дикие, но имеющие сокровенные знания индейцы. На этой глыбе они высекли изображение своего календаря, чтобы определять длительность года, эры человечества, земледельческие сезоны и т.д.Но существует также множество других версий. Некоторые фантасты, например, понимая невозможность изготовления этого шедевра индейцами, не владеющими надлежащими технологиями, приписывают создание календаря майя древней цивилизации богов, от которых он достался индейцам. Другие выдвигают версию инопланетного вмешательства. Третьи, более прагматичные, доказывают, что следы пил оставили реставраторы и т.п. Чему верить?Ведь даже само название календаря некоторые тоже ставят под сомнение, так как он якобы был найден на территории, более подверженной влиянию ацтеков, и, следовательно, должен называться их календарем. Интересно также, что камень, на котором изображен календарь, известный популяризатор науки профессор Игорь Владимирович Давиденко, ссылаясь на весьма занимательные аргументы польского ученого Давидовица и собственные знания доктора геолого-минералогических наук, определяет как геополимерный бетон, то есть искусственный камень, что противоречит официальной версии. Помимо этого оказалось, что для расшифровки календаря ученым пришлось применить метод вращения малого колеса внутри большого, а согласно официальной версии майя не знали колеса вообще. Да и само изображение календаря непосвященному человеку навевает мысли о наличии у ученых, разгадавших его тайну, прямо-таки незаурядного воображения, так как до сих пор письменность майя полностью не расшифрована, и увидеть в данном изображении (эмблеме) – календарь, да еще в виде колеса, вращающегося внутри другого, очень непросто.Наряду с этим есть и ошеломляющие версии происхождения календаря майя, смело завоевывающие современные информационные просторы. Так, российская исследовательская группа проекта «Тайнам нет» выдвинула гипотезу о подделке данного камня американскими богатеями, жаждущими наживы от притока туристов.Мы же не будем спорить с официальной версией. Да, из неё получается, что цивилизация майя, согласно имеющимся фактам, владела многими технологиями. Но заведующий кафедрой физики космоса ЮФУ, доктор физико-математических наук, профессор Юрий Щекинов в своем интервью газете АиФ сообщает: «Майя умели строить каменные города, имели письменность, познания в математике, астрономии, рассчитали, что продолжительность года составляет 365 дней. Но говорить, что они на самом деле владели какими-то сакральными знаниями, было бы, по крайней мере, большим преувеличением. Я бывал в Америке, видел каменные обсерватории, построенные майя. Да, это наука. Но лишь её основа, зачатки, истоки, которые были присущи многим исчезнувшим цивилизациям и народам. Не меньшие, а то и куда более весомые познания в астрономии также имели вавилоняне, древние китайцы, египтяне, греки, индийцы. И выделять из них майя, на мой взгляд, совершенно безосновательно».Таким образом, напрашивается вопрос: «А можно ли доверять имеющейся информации о конце света в 2012 году?» Конечно же, нет.Что касается парада планет, вышеупомянутый профессор говорит следующее: «…Любой астроном вам скажет, что парад планет происходит чуть ли не ежегодно. Физически в природе действуют две силы - гравитации и электромагнитная. Но электромагнитного воздействия планеты практически не оказывают, гравитационное их влияние при подобном «параде» из-за огромного расстояния также ничтожно мало. Это примерно то же самое, если бы мы с вами встали на разных концах Ростова и начали махать руками, надеясь опрокинуть друг друга. Поэтому разговоры о цунами, землетрясениях просто чушь, которую передают люди, слабо знакомые с физикой». О гигантском метеорите тот же ученый сообщает: «…У нас в стране создана экспертная группа по проблеме кометной опасности, в состав которой я вхожу. …Наблюдение за космосом ведётся постоянно… Появиться неожиданно поблизости с Землёй так, чтобы угроза столкновения шла на дни или часы, не может ни одно небесное тело».Итак, какой же вывод из всего этого потока противоречивой информации можно сделать христианам? Друзья! Больше доверяйте Библии. А она говорит:. Всякая ложь, очень близкая к правде, тем более опасна, так как ее труднее отличить, выявить, поэтому знайте, если что-то или кто-то навеял вам мысли, от которых вы засомневались в Писании, сердце ваше не напрасно сжималось - здесь что-то не так!