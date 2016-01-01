Битва молодого человека, в которой он должен одержать победу

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Давайте задумаемся, что происходит с окружающим нас миром? Можно ли вообще в такой ситуации жить чистой жизнью? Итак, сегодня, как никогда раньше, мы видим растущую индустрию продуктов и средств, предназначенных на то, чтобы привлечь сексуальный интерес людей и посредством этого влить в их разум и сердца всю нечистоту, всю скверну, исходящую прямо из ада. Первыми, на кого нацелена эта индустрия, являются мужчины (хотя женщины тоже проявляют немалый интерес к этому).Многие думают, что избегать сексуальной безнравственности - это просто не иметь половых связей вне брака, а все остальное - нормально. В действительности же Библия говорит, что ты должен избегать всякого намека на подобную безнравственность. Ты можешь никогда в жизни не вступать в такие греховные отношения и в то же время быть развращенным до мозга костей.. И эта развращенность очень часто постигает из-за легкомысленного отношения к порнографии.Сначала человек только иногда обращается к порно, но потом ему требуется все больше времени, чтобы смотреть его, затем он начинает к нему активно стремиться. У пристрастившегося к наркотикам или пьянству спустя некоторое время появляются видимые признаки его пристрастия, с порнографией же бывает иначе. Сначала она может казаться просто безобидной маленькой тайной, которую ты тщательно скрываешь от всех… Твоя совесть, скорее всего, обличает тебя в этом, но ты не обращаешь внимания и игнорируешь это обличение. Но однажды может наступить такой момент, когда ты поймешь, что уже не свободен и не можешь владеть собой.В Слове Божьем сказано:. Или другими словами: «Но среди вас не должно быть даже намека на сексуальную безнравственность или какую-либо нечистоту». Бог сотворил нас с сексуальными потребностями с той целью, чтобы мы однажды стали переживать всю полноту радости в браке, чтобы мы были верны и ответственны. Но враг душ человеческих желает разрушить замысел Божий, заполнив умы людей развратными, извращенными образами, которые однажды начинают пожирать душу и разрушать жизнь.В нашем обществе сегодня сексуальные отношения воспринимаются, как некий вид спорта, занимательное времяпрепровождение, которое не может иметь никаких негативных последствий. Защитники такой идеи говорят: «Почему мы не должны заниматься этим, как мы хотим, с кем, когда и где мы хотим? В конце концов, мы физически так устроены и просто следуем за природой». Но Библия утверждает, что каждому из нас предстоит держать ответ в день суда пред Богом за то, что делал, живя в теле на земле. И еще, что возмездие за грех – вечная смерть. Многие верят в миф, что в молодости можно делать все что угодно, ведь когда станешь взрослым, это уже не будет иметь на тебя никакого влияния. Но какой ты в молодости, такого себя ты введешь и в свою зрелую жизнь. Сексуальные желания, на поводу у которых ты идешь сейчас, будут теми же самыми, или еще более худшими, и в сорок лет. Даже законный брак не уничтожит твое стремление вновь поддаться сексуальным искушениям. Увлечение порнографией делает человека очень эгоцентричным и ворует многие прекрасные благословения, которые приготовил Бог для человека в браке.Некоторые молодые люди говорят, что их сексуальные желания настолько велики - они просто не могут совладать с собой. На самом же деле это не так. Наше истинное половое влечение намного меньше, чем мы привыкли считать. Но именно просматривая чувственные образы, которые повсюду вокруг нас (картинки на рекламных щитах, полуобнаженные женщины в транспорте и на улицах и т.д.), мы возбуждаем и раздуваем в себе это влечение. Нужно противостоять тем образам, которые кормят наше сексуальное желание, делая его неуправляемым. То есть, как говорит Библия:. Следуя этому совету, спустя время вы почувствуете, что можете управлять своими желаниями.Но победить грех одному невозможно. Близкие отношения с Богом через чтение Слова Божьего, молитву и желание освобождения – вот путь к победе!Также в Библии сказано:. Это очень трудно сделать, особенно подросткам. Но если человек в беде и чувствует, что сил победить не хватает, то это лучший способ поддержать собственное стремление к победе.