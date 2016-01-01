Трагедия Уитни Хьюстон
В феврале 2012 года ушла из жизни всемирноизвестная американская певица Уитни Хьюстон. Ей было всего 48 лет! Уитни с детства верила в Бога, но, к сожалению, впоследствии поддалась власти греха. Предлагаем вашему вниманию краткую историю ее жизни и некоторые выводы, которые, надеемся, будут полезны читателю нашей газеты.
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Уитни была третьим и самым младшим ребенком в семье исполнителя песен Джона Рассела Хьюстона и профессиональной певицы, исполнительницы христианских песен Сисси Хьюстон. Уитни воспитывалась в христианской семье. В детстве и отрочестве она посещала Церковь. В возрасте одиннадцати лет солировала в младшем церковном хоре. Первое ее сольное исполнение гимна «Веди меня, о Великий Бог» сразу же поразило слушающих. Уитни вспоминала: «Я знала людей, которые глядели на меня из зала. Никто не двигался… Я только смотрела на часы в центре церкви. Когда я закончила, все зааплодировали и начали плакать».
Хьюстон уже в юности познакомилась с артистической атмосферой. Она много разъезжала со своей матерью с гастролями, делала первые попытки выступления на большой сцене. К тому, чтобы стать профессиональной певицей, как ее мать, Уитни стимулировала ее убежденность в том, что карьера вокалистки была возможностью отблагодарить Бога за музыкальный дар. «Бог дал мне голос, чтобы петь, - сказала она, - а когда у вас это есть, что поделаешь?» Мать многократно пыталась воспрепятствовать Уитни в этом, зная какие опасности таит в себе мир шоу-бизнеса, но все складывалось слишком удачно для ее дочери, и мать отступала. Это было началом падения Уитни. Она действительно должна была петь, и петь для Бога...
В начале 80-х годов Хьюстон заметили, и начался период взлета в ее карьере. Обладавшая явным певческим даром девушка начала служить не Богу, а людям. Со временем внешний облик и нравы певицы менялись, она становилась все больше под стать миру. И если сначала Хьюстон имела неплохие отзывы о себе, то впоследствии утратила и это.
Тому содействовал и ее брак с Бобби Брауном, человеком со скандальной репутацией. Родители певицы были против этого союза. Но Уитни была влюблена и настояла на своем. К тому времени она успела уже устать от шоу-бизнеса: его фальши, неискренности, лжи, от того, что в ее жизнь постоянно вторгались, разглядывали под микроскопом и придумывали разные небылицы. Ей хотелось видеть рядом с собой человека, который бы понимал и защищал ее. Таким, ей казалось, и был Бобби Браун.
Уитни рассказывала, что в первые годы брака она чувствовала себя счастливой. У них родилась дочь. Певица продолжала свою артистическую деятельность, и успех ее только набирал обороты. Она была в лучах своей славы, а муж – в лучах ее славы. И с определенного момента Бобби стало раздражать его положение, он начал завидовать успеху своей жены. К тому же Бобби имел взгляды на жизнь отличные от взглядов Уитни. Выпивка, наркотики, тусовки, аморальное поведение – все это он сильно любил. А Уитни шла везде за ним. Они располагали огромными деньгами, и различные увеселительные мероприятия прочно вошли в их жизнь, стали ее неотъемлемой частью. Бобби все чаще стал напиваться и на глазах у дочери оскорблять и унижать жену. Между супругами начались скандалы, потом измены со стороны Бобби. И однажды Уитни поняла, что муж ненавидит ее.
Спустя несколько лет в своем интервью-исповеди Хьюстон призналась, что стала употреблять наркотики, чтобы заглушить сильную внутреннюю боль, которую испытывала из-за отношений с Бобби, старалась сделать вид, что все хорошо, что она счастлива. Уитни говорила, что продолжала любить своего мужа и надеяться, что все изменится. Она во всем по-прежнему следовала за супругом, даже наркотики употребляла с ним вместе, потому что это было единственной возможностью быть рядом. Уитни рассказывала, что они были под одной крышей, но совершенно врозь. Бобби жил за ее счет, использовал деньги с ее кредитных карточек на других женщин. Вскоре Хьюстон замолчала на несколько лет. Она не пела, не выступала на телевидении. В эти годы она употребляла наркотики и продолжала жить с Бобби. Ее родные молились за певицу.
В интервью-исповеди Уитни говорила, что именно тогда, будучи наркоманкой, она поняла, как далека стала от Бога. Она достала свою Библию, стала читать и молиться. Уитни пыталась вернуться к Богу вновь. В то же время она понимала, что жить так больше нельзя, и просила у Господа, чтобы Он дал ей сил однажды со своей дочерью переступить порог этого дома и больше никогда не возвращаться туда. И вскоре мать Уитни приехала к ним с полицейскими. Она сказала: «Я не отдам тебя дьяволу. Ты сейчас соберешься и поедешь со мной в лечебницу!» В это время Уитни была уже в сильнейшей наркотической зависимости. Она сделала так, как просила мать. Потом было лечение и опять наркотики, снова лечение и, казалось бы, успешное освобождение от наркотической зависимости, период свободы. Именно в это время Уитни дала публичное интервью, где откровенно рассказала о своей жизни и открыто говорила о своей вере в Бога, о том, что именно Господь дал ей сил выбраться из этой ямы; она выпустила альбом, в котором многие песни посвящены вере и Богу. Но в 2011 году Хьюстон, к сожалению, опять вернулась к наркотикам… Несмотря на это, она продолжала публично (в основном в клубах и на вечеринках для узкого круга людей) исповедовать Христа своим Господом, цитировать места Священного Писания, петь о Боге. Последние месяцы она часто говорила о том, что жизнь ее скоро закончится. Так и случилось… Ее больное сердце не выдержало смеси наркотика, алкоголя и антидепрессанта. Хоронили Уитни в евангельской церкви на ее родине. Церемония называлась «Возвращение домой». Но только Одному Господу известно, куда отправилась ее душа после смерти, слишком много «но» во всей этой истории.
В судьбе каждого из нас есть вехи, когда мы принимаем жизненно важные решения, от которых зависит наше будущее. В Библии во Второзаконии сказано: «…Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле...» (Втор.30:19,20).
Невозможно любить Бога и любить греховный мир, жить с Богом и жить как все в этом мире. Господь знает это и через Библию предупреждает нас: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1Иоан.2:15-16).
«Но Уитни Хьюстон могла не любить мир. Может быть, она очень хотела спасти мужа и обрести его любовь?» - возразите Вы. Да, может быть и так. Но любя мужа и желая спасти его, она не должна была действовать методами греха, думать, что с помощью этого добьется успеха. Очень часто мы обманываемся и переоцениваем свои возможности, увлекаясь молодостью или собственной популярностью. Бороться с грехом и победить мы можем только с Господом. Но ни в коем случае - используя сам грех в своих действиях! Разгульный образ жизни, наркотики не приблизили к Уитни мужа, но удалили ее от Бога и бросили в ту же бездну греха, где находился и он.
Если ты считаешь себя верующим, но жизнь твоя во многом противоречит Слову Божьему, если ты не уважаешь Божьи заповеди и не стараешься жить в соответствии с ними, то вера твоя в итоге может оказаться тщетной. «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного… Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Матф.7:21-27). Существует СМЕРТЕЛЬНАЯ опасность для тех, кто верит в Бога, но делает свой выбор в пользу греха, пренебрегая заповедями Божьими, какую бы благую цель он ни преследовал. Да не даст Господь никому из нас ошибиться безвозвратно!