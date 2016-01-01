Трагедия Уитни Хьюстон

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Уитни была третьим и самым младшим ребенком в семье исполнителя песен Джона Рассела Хьюстона и профессиональной певицы, исполнительницы христианских песен Сисси Хьюстон. Уитни воспитывалась в христианской семье. В детстве и отрочестве она посещала Церковь. В возрасте одиннадцати лет солировала в младшем церковном хоре. Первое ее сольное исполнение гимна «Веди меня, о Великий Бог» сразу же поразило слушающих. Уитни вспоминала:Хьюстон уже в юности познакомилась с артистической атмосферой. Она много разъезжала со своей матерью с гастролями, делала первые попытки выступления на большой сцене. К тому, чтобы стать профессиональной певицей, как ее мать, Уитни стимулировала ее убежденность в том, что карьера вокалистки была возможностью отблагодарить Бога за музыкальный дар.- сказала она,Мать многократно пыталась воспрепятствовать Уитни в этом, зная какие опасности таит в себе мир шоу-бизнеса, но все складывалось слишком удачно для ее дочери, и мать отступала. Это было началом падения Уитни. Она действительно должна была петь, и петь для Бога...В начале 80-х годов Хьюстон заметили, и начался период взлета в ее карьере. Обладавшая явным певческим даром девушка начала служить не Богу, а людям. Со временем внешний облик и нравы певицы менялись, она становилась все больше под стать миру. И если сначала Хьюстон имела неплохие отзывы о себе, то впоследствии утратила и это.Тому содействовал и ее брак с Бобби Брауном, человеком со скандальной репутацией. Родители певицы были против этого союза. Но Уитни была влюблена и настояла на своем. К тому времени она успела уже устать от шоу-бизнеса: его фальши, неискренности, лжи, от того, что в ее жизнь постоянно вторгались, разглядывали под микроскопом и придумывали разные небылицы. Ей хотелось видеть рядом с собой человека, который бы понимал и защищал ее. Таким, ей казалось, и был Бобби Браун.Уитни рассказывала, что в первые годы брака она чувствовала себя счастливой. У них родилась дочь. Певица продолжала свою артистическую деятельность, и успех ее только набирал обороты. Она была в лучах своей славы, а муж – в лучах ее славы. И с определенного момента Бобби стало раздражать его положение, он начал завидовать успеху своей жены. К тому же Бобби имел взгляды на жизнь отличные от взглядов Уитни. Выпивка, наркотики, тусовки, аморальное поведение – все это он сильно любил. А Уитни шла везде за ним. Они располагали огромными деньгами, и различные увеселительные мероприятия прочно вошли в их жизнь, стали ее неотъемлемой частью. Бобби все чаще стал напиваться и на глазах у дочери оскорблять и унижать жену. Между супругами начались скандалы, потом измены со стороны Бобби. И однажды Уитни поняла, что муж ненавидит ее.Спустя несколько лет в своем интервью-исповеди Хьюстон призналась, что стала употреблять наркотики, чтобы заглушить сильную внутреннюю боль, которую испытывала из-за отношений с Бобби, старалась сделать вид, что все хорошо, что она счастлива. Уитни говорила, что продолжала любить своего мужа и надеяться, что все изменится. Она во всем по-прежнему следовала за супругом, даже наркотики употребляла с ним вместе, потому что это было единственной возможностью быть рядом. Уитни рассказывала, что они были под одной крышей, но совершенно врозь. Бобби жил за ее счет, использовал деньги с ее кредитных карточек на других женщин. Вскоре Хьюстон замолчала на несколько лет. Она не пела, не выступала на телевидении. В эти годы она употребляла наркотики и продолжала жить с Бобби. Ее родные молились за певицу.В интервью-исповеди Уитни говорила, что именно тогда, будучи наркоманкой, она поняла, как далека стала от Бога. Она достала свою Библию, стала читать и молиться. Уитни пыталась вернуться к Богу вновь. В то же время она понимала, что жить так больше нельзя, и просила у Господа, чтобы Он дал ей сил однажды со своей дочерью переступить порог этого дома и больше никогда не возвращаться туда. И вскоре мать Уитни приехала к ним с полицейскими. Она сказала:В это время Уитни была уже в сильнейшей наркотической зависимости. Она сделала так, как просила мать. Потом было лечение и опять наркотики, снова лечение и, казалось бы, успешное освобождение от наркотической зависимости, период свободы. Именно в это время Уитни дала публичное интервью, где откровенно рассказала о своей жизни и открыто говорила о своей вере в Бога, о том, что именно Господь дал ей сил выбраться из этой ямы; она выпустила альбом, в котором многие песни посвящены вере и Богу. Но в 2011 году Хьюстон, к сожалению, опять вернулась к наркотикам… Несмотря на это, она продолжала публично (в основном в клубах и на вечеринках для узкого круга людей) исповедовать Христа своим Господом, цитировать места Священного Писания, петь о Боге. Последние месяцы она часто говорила о том, что жизнь ее скоро закончится. Так и случилось… Ее больное сердце не выдержало смеси наркотика, алкоголя и антидепрессанта. Хоронили Уитни в евангельской церкви на ее родине. Церемония называлась «Возвращение домой». Но только Одному Господу известно, куда отправилась ее душа после смерти, слишком много «но» во всей этой истории.В судьбе каждого из нас есть вехи, когда мы принимаем жизненно важные решения, от которых зависит наше будущее. В Библии во Второзаконии сказано:Невозможно любить Бога и любить греховный мир, жить с Богом и жить как все в этом мире. Господь знает это и через Библию предупреждает нас:- возразите Вы. Да, может быть и так. Но любя мужа и желая спасти его, она не должна была действовать методами греха, думать, что с помощью этого добьется успеха. Очень часто мы обманываемся и переоцениваем свои возможности, увлекаясь молодостью или собственной популярностью. Бороться с грехом и победить мы можем только с Господом. Но ни в коем случае - используя сам грех в своих действиях! Разгульный образ жизни, наркотики не приблизили к Уитни мужа, но удалили ее от Бога и бросили в ту же бездну греха, где находился и он.Если ты считаешь себя верующим, но жизнь твоя во многом противоречит Слову Божьему, если ты не уважаешь Божьи заповеди и не стараешься жить в соответствии с ними, то вера твоя в итоге может оказаться тщетной.. Существует СМЕРТЕЛЬНАЯ опасность для тех, кто верит в Бога, но делает свой выбор в пользу греха, пренебрегая заповедями Божьими, какую бы благую цель он ни преследовал. Да не даст Господь никому из нас ошибиться безвозвратно!