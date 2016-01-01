Что суд людей душе моей?

На жизнь, на смерть они осудят…

Что суд людей? Куда страшней,

Когда меня мой разум судит.



Он неподкупен и суров.

Неумолима справедливость.

И не приемлет он даров.

В нём правда превосходит милость.



Меня давно он осудил,

Подвёл черту – и смерть в итоге.

Надежды нет, нет слов, нет сил.

Бреду без цели, без дороги.



Безмерны горечь и вина,

Стыдом и страхом пламенею,

Я к смерти приговорена

И милости просить не смею…



И лишь у ног Твоих, мой Бог,

Непостижимое открылось:

Превыше правды той – Любовь,

Сильней, чем правосудье – Милость!

