И лишь у ног Твоих, мой Бог, непостижимое открылось...
Что суд людей душе моей?
На жизнь, на смерть они осудят…
Что суд людей? Куда страшней,
Когда меня мой разум судит.
Он неподкупен и суров.
Неумолима справедливость.
И не приемлет он даров.
В нём правда превосходит милость.
Меня давно он осудил,
Подвёл черту – и смерть в итоге.
Надежды нет, нет слов, нет сил.
Бреду без цели, без дороги.
Безмерны горечь и вина,
Стыдом и страхом пламенею,
Я к смерти приговорена
И милости просить не смею…
И лишь у ног Твоих, мой Бог,
Непостижимое открылось:
Превыше правды той – Любовь,
Сильней, чем правосудье – Милость!
На жизнь, на смерть они осудят…
Что суд людей? Куда страшней,
Когда меня мой разум судит.
Он неподкупен и суров.
Неумолима справедливость.
И не приемлет он даров.
В нём правда превосходит милость.
Меня давно он осудил,
Подвёл черту – и смерть в итоге.
Надежды нет, нет слов, нет сил.
Бреду без цели, без дороги.
Безмерны горечь и вина,
Стыдом и страхом пламенею,
Я к смерти приговорена
И милости просить не смею…
И лишь у ног Твоих, мой Бог,
Непостижимое открылось:
Превыше правды той – Любовь,
Сильней, чем правосудье – Милость!