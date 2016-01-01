И лишь у ног Твоих, мой Бог, непостижимое открылось...

И лишь у ног Твоих, мой Бог, непостижимое открылось...


Что суд людей душе моей?
На жизнь, на смерть они осудят…
Что суд людей? Куда страшней,
Когда меня мой разум судит.

Он неподкупен и суров.
Неумолима справедливость.
И не приемлет он даров.
В нём правда превосходит милость.

Меня давно он осудил,
Подвёл черту – и смерть в итоге.
Надежды нет, нет слов, нет сил.
Бреду без цели, без дороги.

Безмерны горечь и вина,
Стыдом и страхом пламенею,
Я к смерти приговорена
И милости просить не смею…

И лишь у ног Твоих, мой Бог,
Непостижимое открылось:
Превыше правды той – Любовь,
Сильней, чем правосудье – Милость!




В. Мажарова

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ВЫПУСК 49 2012\3