Известные случаи высмеивания Бога

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1. Евангелист Билли Грэйм однажды посетил шоу Мэрилин Монро. По его словам, Дух Божий послал его проповедовать этой известнейшей актрисе. Выслушав проповедника, она ответила: «Мне не нужен твой Иисус!» Всего неделей позже актрису нашли мертвой в ее апартаментах.2. Во время президентской избирательной кампании политик Бразилии Танкредо ди Амейдо Невес публично сказал: «Если я наберу 500 000 голосов своей партии, то даже сам Бог не сможет сместить меня с президентского поста!» Он набрал эти голоса, но внезапно заболел и за день до того, как стать президентом, скоропостижно умер.3. Инженер, построивший Титаник, после окончания строительных работ на вопрос репортеров, насколько безопасным будет его чудо–корабль, с иронией в голосе ответил: «Теперь даже Бог не сможет его потопить!» Наверняка каждый знает, что случилось с «непотопляемым» Титаником.4. Известный певец Джон Леннон на пике известности (в 1966 г.) во время интервью американскому журналу сказал: «Христианство скоро закончится, оно просто исчезнет, я даже не желаю об этом спорить. Я просто уверен в этом. Иисус был, окей, но его идеи были слишком простыми. Сегодня мы более известны, чем Он!» После того, как Леннон объявил, что Битлз более известен, чем Иисус Христос, он трагически погиб. Один психически больной человек выстрелил в него в упор шесть раз. Примечательно то, что убийца сделал это с целью отобрать его популярность и прославиться на весь мир как убийца знаменитого певца.