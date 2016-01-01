Для чего мы живём?

Надо жить! - вот они роковые слова!

Надо жить! - вот она роковая задача!

Кто над ней не трудился, тоскуя и плача?

Чья над ней не ломилась от дум голова?

Вчера гулял я по кладбищу,

Читая надписи могил.

Двум-трем сказал: "Зачем ты умер?",

А остальным: "Зачем ты жил?"

Жизнь прожить - не поле перейти: утомительный труд, тяжелое бремя забот, ответственность, обязанности, испытания. Жизнь - борьба за здоровье, борьба с заботами и нуждами, борьба за достижение своих целей, борьба с горем, болезнями, одиночеством...Нельзя жить, не понимая, зачем мы живём. Как быть довольным жизнью, если и радостные, желанные минуты её отравляются страхом перед смертью, перед неизбежной личной кончиной? Мысль об этом чужда нам, мы не можем свыкнуться с ней, подчиниться ей. Поэтому во все времена, при любых жизненных условиях, человек задавал себе вопрос: "Зачем я живу?"Можно всю жизнь бороться, но бороться напрасно, без малейшей пользы для себя и других. Легко увлечься внешней мишурой. Нет ничего более трагичного, как бесцельность жизни и бессмысленность борьбы. Преследовать только свои узкие, материальные интересы, чаще связанные с богатством, почестями, наслаждениями – значит, не иметь цели и не знать смысла жизни.Кто из нас не встречал людей, щеголяющих фразами типа "дело не в личности, а в наличности!" Разве подобная вольность не указывает нам на внутреннюю пустоту и беспринципность того, кто пользуется этими изречениями? Разве подобная разнузданность не говорит о том, что эти люди в разладе с Богом, с ближними, с самими собой, с жизнью? "Не хлебом одним будет жить человек..." - говорит Господь. Когда человек забывает о столь простой истине, он делается обреченным, глубоко несчастным, убеждается в бесцельности жизненной борьбы.Наша душа воистину живет, возвышается и торжествует, когда мы устремляем свои взгляды на то, что неизменно, вечно, Божественно. Напротив, кругозор человека сужается, душевные силы слабеют, когда все интересы его исчерпываются областью видимого. Мы действительно люди, если живем по-человечески. Но жить по-человечески – значит, вести жизнь существа нравственного и морального. Мы разумны, если способны жить разумно. Но без разумной цели не может быть разумной жизни. Разумная же цель неразрывно связана с представлением о конечной цели жизни.Только Священное Писание, Богодухновенное Слово Божье, является источником света во всех вопросах жизни и смерти. Если мы отвергнем ответы, данные нам Библией, тщетными окажутся все наши поиски других, более истинных ответов.По учению Священного Писания земное назначение человека заключается в познании Бога и приведении к этому познанию других. Только эта абсолютно неизменная цель жизни, которую дал человеку Бог, способна вывести нас за грань земной ограниченности, поднять нас выше окружающей суеты. Писание утверждает, что Господь «…произвел весь род человеческий… дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян 17:26-27). Нашедший Бога нашёл смысл жизни!