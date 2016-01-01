Осторожно: оккультизм!

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Евангелие описывает, что однажды, когда Христос встретился с бесноватыми, они закричали:. Так бесовские духи через подвластных им людей вроде бы провозглашали правду. Значит, надо было им верить? Но Сам Господь, – говорил Он невидимому прорицателю, вещавшему посредством одержимого человека. Спаситель не желал, чтобы истина провозглашалась нечистыми устами. Ведь темные силы, воспользовавшись доверием людей, непременно примешали бы к истине ложь.В книге Деяний святых апостолов также описывается весьма поучительная история, наглядно вскрывающая природу такого оккультного явления, как прорицание. Речь идет об одном из миссионерских путешествий апостола Павла, когда он пришел в город Филиппы. Павла сопровождал евангелист Лука, который поэтому ведет повествование от первого лица:. Здесь прямо сказано, что одержимость может проявляться не только в неадекватном поведении, страшных телодвижениях и звуках, но и в «благовидной» форме прорицаний.. Казалось бы, ради склонения людей на свою сторону надо воспользоваться «пророчеством» авторитетной прорицательницы, говорившей очевидную правду. Как же реагирует апостол?. Апостол, имевший силу Божию и власть, освобождает одержимого человека от темного, лукавого духа.Итак, из текста Священного Писания видно, что предсказания могут исходить от демонов. При этом важно учесть, что бесы не знают будущего человека, но они могут знать прошлое. Скорее всего, они предскажут то, что потом сами будут пытаться устроить своим темным влиянием. Христос говорил о дьяволе:. Даже если в словах прорицателя есть доля правды, то заблуждения, которое будет к ней примешено нечистыми духами, окажется гораздо больше. Как правило, услышавший предсказание, принимает его и верит, что все предсказанное исполнится. Именно благодаря вере в демонические действия (человек может и не понимать, что источником этих действий являются силы тьмы) попавший под влияние нечистых духов впоследствии может получить то, о чем услышал. Даже если таким образом он получает, казалось бы, доброе (например, выздоровление от болезни), все это в будущем обернется еще большей бедой. Временное облегчение или пройдет, или придет нечто худшее. Самое плохое в том, что такому человеку очень сложно, почти невозможно, прийти к Богу с покаянием и обрести спасение. Потому что дьявол желает только одного: украсть, убить и погубить.Итак, обращаясь к ясновидящим, гадалкам, спиритистам и всем подобным провидцам, вы попадёте под воздействие сил зла, которые непременно причинят вам вред. Часто случается, что люди, контактирующие с бесовскими духами, сами становятся одержимыми. Некоторые теряют всякую возможность спасения души. Если в вашей жизни вы когда-либо участвовали в этом, то отрекайтесь от всякого колдовства, обращайтесь к Богу с покаянием.