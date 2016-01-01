Осторожно: оккультизм!
Подсмотреть тайну, стать посвященным, овладеть потусторонним знанием, позволяющим влиять на земные судьбы, заставить сверхъестественные силы служить себе, - все это интересует сегодня многих людей, не знающих, а порой и не желающих знать истину Божью. Книжные прилавки наводнила литература по астрологии, хиромантии и оккультизму, интернет полон предложений бесчисленных колдунов и знахарей. Обращение за помощью и поклонение силам тьмы сегодня искусно завуалировано такими названиями, как экстрасенсорика, эзотерика, белая магия, парапсихология... Слово Божье предостерегает нас от всего этого: «…Не должен находиться у тебя … прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Втор.18:10-12). «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Лев.19:31). «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, - тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?» (Ис.8:19). Почему же Бог запрещает нам делать подобное? Потому что источником всего этого являются демонические силы, цель которых – погубить человека и его душу.
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Евангелие описывает, что однажды, когда Христос встретился с бесноватыми, они закричали: «Ты Христос, Сын Божий!» (Лк. 4: 41). Так бесовские духи через подвластных им людей вроде бы провозглашали правду. Значит, надо было им верить? Но Сам Господь «запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос» (Лк. 4: 41). «Замолчи и выйди из него» (Мк. 1: 25), – говорил Он невидимому прорицателю, вещавшему посредством одержимого человека. Спаситель не желал, чтобы истина провозглашалась нечистыми устами. Ведь темные силы, воспользовавшись доверием людей, непременно примешали бы к истине ложь.
В книге Деяний святых апостолов также описывается весьма поучительная история, наглядно вскрывающая природу такого оккультного явления, как прорицание. Речь идет об одном из миссионерских путешествий апостола Павла, когда он пришел в город Филиппы. Павла сопровождал евангелист Лука, который поэтому ведет повествование от первого лица: «Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим» (Деян. 16: 16). Здесь прямо сказано, что одержимость может проявляться не только в неадекватном поведении, страшных телодвижениях и звуках, но и в «благовидной» форме прорицаний. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней» (Деян. 16: 17–18). Казалось бы, ради склонения людей на свою сторону надо воспользоваться «пророчеством» авторитетной прорицательницы, говорившей очевидную правду. Как же реагирует апостол? «Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час» (Деян. 16: 18). Апостол, имевший силу Божию и власть, освобождает одержимого человека от темного, лукавого духа.
Итак, из текста Священного Писания видно, что предсказания могут исходить от демонов. При этом важно учесть, что бесы не знают будущего человека, но они могут знать прошлое. Скорее всего, они предскажут то, что потом сами будут пытаться устроить своим темным влиянием. Христос говорил о дьяволе: «…Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоан.8:44). Даже если в словах прорицателя есть доля правды, то заблуждения, которое будет к ней примешено нечистыми духами, окажется гораздо больше. Как правило, услышавший предсказание, принимает его и верит, что все предсказанное исполнится. Именно благодаря вере в демонические действия (человек может и не понимать, что источником этих действий являются силы тьмы) попавший под влияние нечистых духов впоследствии может получить то, о чем услышал. Даже если таким образом он получает, казалось бы, доброе (например, выздоровление от болезни), все это в будущем обернется еще большей бедой. Временное облегчение или пройдет, или придет нечто худшее. Самое плохое в том, что такому человеку очень сложно, почти невозможно, прийти к Богу с покаянием и обрести спасение. Потому что дьявол желает только одного: украсть, убить и погубить.
Итак, обращаясь к ясновидящим, гадалкам, спиритистам и всем подобным провидцам, вы попадёте под воздействие сил зла, которые непременно причинят вам вред. Часто случается, что люди, контактирующие с бесовскими духами, сами становятся одержимыми. Некоторые теряют всякую возможность спасения души. Если в вашей жизни вы когда-либо участвовали в этом, то отрекайтесь от всякого колдовства, обращайтесь к Богу с покаянием.