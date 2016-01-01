Призвал из тьмы в чудный Свой свет...

Призвал из тьмы в чудный Свой свет...


       Помню, когда впервые пришла в евангельскую Церковь. Мне было лет 11-12, и я попала туда из-за любопытства - хотела узнать, куда стал ходить мой папа, в секту или нет? Его жизнь резко изменилась, и я это видела, хоть он с нами и не жил, потому что они с мамой были в разводе. Когда шла в Церковь, думала: "Если будут собирать деньги, значит, секта". Сразу начала присматриваться. Когда запела группа людей на сцене, я удивилась тому, что есть такие красивые песни о Боге! Деньги не собирали, и ничего сектантского я не увидела. И хотя почти засыпала на проповедях, решила сходить с папой как-нибудь еще раз... Так я начала посещать Церковь Христиан Веры Евангельской.


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       Иногда я замечала, что всех детей приглашают в Воскресную школу. Мне очень хотелось тоже уйти с ними, ведь я тогда была ребенком и чувствовала - зовут и меня, но не решалась. И все же однажды я как-то переборола себя и пошла. Я слушала то, что говорят и участвовала во всем вместе с другими детьми. Мне там понравилось, и я стала ходить в Воскресную школу. Мы заучивали стихи из Библии, пели песни и, кажется, молились.

       Все это время я ходила в Церковь тайком от мамы, я обманывала ее и говорила, что каждое воскресенье хожу то на хор в музыкальную школу, то еще куда-то.

       Маме одной было тяжело содержать нас с братом, денег часто не было даже на хлеб. Я приходила в школу и, глядя на других девочек в обновках, завидовала. Однажды, по стечению обстоятельств, во время моего пения меня услышал один неверующий человек, подрабатывающий на мирских свадьбах, и пригласил к себе в музыкальную группу. Хоть мне было 14, я выглядела старше, а им как раз очень не хватало женского голоса. Я обрадовалась и согласилась, потому что мне обещали хорошие деньги, да еще и делать то, что я очень любила - петь. Думала ли я в тот момент, что это греховно - не помню. Помню только, что начала работать и через некоторое время смогла одевать себя и не спрашивать у мамы на проезд и на личные расходы. В 15 лет я уже стала и тамадой, хотя мне это и не нравилось. На последнее согласилась только из-за повышения зарплаты. Так я проработала 5,5 лет. В 17 лет я ушла из Церкви, потому что устроилась еще и танцовщицей в ночной клуб...

       Пение и танцы всегда тянули меня. У меня появилась необходимость в деньгах на учебу. Я понимала - надо найти такую работу, которая бы быстро принесла доход. Вспомнив, что мне всегда нравилось танцевать и я умела это делать, решила попробовать. Думала - просто иду танцевать, ничего плохого в этом нет, но за это еще и деньги платить будут.

       Шоу-бизнес очень сильно меня затянул, я участвовала в танцевальных конкурсах, пела богопротивные песни и получала от этого огромное удовольствие. Дьявол сделал все, чтобы в ночных клубах и барах была атмосфера блуда, за который якобы не придется отвечать, атмосфера соблазна и похоти, азарта и мнимого расслабления. Кстати, однажды в клубе я увидела девушку из церкви... Мы посмотрели друг на друга и попросили не говорить никому, что виделись... Было стыдно обеим.

       Оглядываясь назад, думаю - какая великая любовь у Бога к людям! Даже тогда, когда я преступала Его заповеди, не слушала Его, огорчала, - Он благословлял меня и помогал... Во время моего отступления я изредка молилась и видела ответы на свои молитвы.

       Но в то же время за два года моей клубной жизни дьявол очень постарался убить во мне все светлое и доброе, да и саму меня, видя, что у Бога на меня Свой план и я не безразлична Ему. Но мой долготерпеливый и любящий Господь не оставлял меня, не отдавал в руки противника и стучался в мое сердце, напоминая, что с Ним было лучше, чем сейчас... Меня предавали и обманывали друзья, я предавала их, мое сердце становилось все грубее, мои внешность, речь и поведение в обществе становились все более безбожными, я не находила нигде мира, спокойствия, такой любви, какой она должна быть. Было одиноко и часто хотелось плакать... Но где-то внутри теплился огонек - я помнила Того, Кто однажды прикоснулся к моему сердцу, помнила слезы на молитвах в церкви, помнила песни о Боге и мне их очень стало не хватать... Иногда я молилась и просила, чтобы Господь дал мне сил бросить все эти пляски. Но это были неискренние молитвы - я чувствовала, что качусь не туда, но внутри я очень любила танцы и совершенно не хотела их оставлять.

       Однажды я почувствовала сильное желание послушать христианскую музыку "из детства". Я набралась смелости и позвонила верующей девушке. Я поехала к ней за диском. Вместе с мамой этой девушки мы долго разговаривали, я призналась во всем, мы рассуждали о Боге, о Его любви, о Церкви, после чего я решилась сходить туда.

       Был декабрь. Прекрасно помню, что когда я пришла в Церковь, чувствовала всю нечистоту, которая вросла в меня за эти годы, и святость Божью, так как ощущала Его присутствие рядом, причем даже физически - меня обдавало сильным жаром, внутри было осознание нелепости и греховности того, что натворила, слезы катились из глаз, а произнести могла только: "Господи, прости! Прости! Прости!" С моим сердцем творилось что-то невероятное в тот момент. Я чувствовала, что пришла к Тому, без Которого не могу и не могла жить, и готова оставить теперь все. Так совершилось мое покаяние и возвращение. Я даже не выходила вперед, чтобы за меня помолились, но я знала - это было мое принятое Богом покаяние.

       После этого я стала ходить в Церковь и молиться осознанно, прося Господа помочь оставить танцы. И Он сделал реальное чудо. В новогоднюю ночь я пришла на работу и почувствовала всю мерзость происходящего! Я сказала коллективу, что не буду больше работать. Некоторые даже плакали. Наверное, это дьявол жалел, что теряет меня...

       После этого пошли искушения - мне стали часто звонить и просить поработать за большие деньги, хотя раньше так часто этого не делали. Я всем объясняла, что мне звонить больше не надо, так как больше не танцую. А через несколько месяцев отказалась от работы вокалистки и тамады в ансамбле. Это было настоящим шоком для коллектива - мне предлагали остаться на любых условиях: обещали большую зарплату, просто петь без работы тамады. Но Господь все устроил, и меня отпустили. Слава Ему!

       Долгое время, правда, эти люди со мной не общались из-за моего поступка, но потом успокоились и могли видеть, что я изменяюсь внутри и внешне. Хотя другие мои знакомые, а также родственники не одобряли этого. Говорили в лицо, что я становлюсь старушкой в молодом возрасте (мне было тогда 19 лет), но меня это особо не смущало, хотя слышать такое часто, конечно, неприятно. У мамы были истерики, она говорила, что я заколотила ее в гроб, а отца надо посадить или расстрелять за то, что он затащил меня в секту.

       Так началась моя новая жизнь с Богом. Я стала служить в Церкви, молиться, читать Библию, поститься, очищаться от всего, что еще тяготило мое сердце. Господь давал иногда откровения во сне. Как-то я увидела помещение, там была освещенная невысокая сцена, на которой стоял Христос. В очередях к этой сцене в полумраке стояли верующие люди, разговаривали между собой, но вместе с тем к Христу так никто и не подходил. Когда я Его увидела, опустила голову, стала плакать, так как почувствовала стыд, и пошла к сцене, где Иисус стоял один. Я поднялась на нее, и мы сели на какую-то лавочку вместе. Кажется, Он обнял меня и сказал, что если я буду идти за Ним так, как сейчас, все будет хорошо. После этого я проснулась. А еще я как-то видела во сне дьявола, который вальяжно расселся в каком-то кресле. Он спросил: "Что, за Богом решила идти?" Я ответила: "Да, решила". Он, глядя на меня, сказал обещающим тоном, что мне будет трудно, но я ответила, что лучше так, чем с ним. После этого ко мне подошел шут, который был рядом с дьяволом, и толкнул меня в спину, я стала падать во что-то непонятное, испытывая при этом очень неприятные ощущения и слыша звук, похожий на звук стоматологической бормашины. После этого сна я поняла, что сатана не оставит меня в покое и будет сильно везде и во всем препятствовать. Но Господь вел меня и изменял (делает это и до сих пор).

       Шло время, и я стала тяготиться от того, что у меня нет человека, с кем можно было бы идти по жизни вместе. Я начала молиться за мужа, но приходили мысли - за мой прежний образ жизни Бог может не дать мне его. Проходили годы, подружки и знакомые выходили замуж, женились, рожали детей, а я оставалась одна. Мама периодически говорила о моей "секте" и о том, что замуж мне не выйти с таким образом жизни. Дьявол жалил через знакомых или родственников - при встрече они не упускали случая спросить, не вышла ли я замуж, не собираюсь ли. Я никогда не бредила мечтой выйти замуж, верила - у Бога свои сроки. Рассуждая в себе, поняла - Господь не вложил бы в сердце желание быть женой и матерью, если бы не приготовил этого для меня. Поэтому на причиняющие огорчение вопросы о замужестве с указанием на возраст (мол, пора бы уже), я стала отвечать: "Когда Бог даст, тогда все и будет".

       Дома жить было тяжело. Постоянные недовольства со стороны мамы по поводу того, что я часто ссылалась в разговоре на Бога, тогда как ей говорить хотелось о чем угодно, только не о Нем. А как не сказать о Боге, когда речь идет о серьезных жизненных ситуациях или болезнях, несправедливости или сплетнях? Не радовала родственников и музыка, которую я слушала. Даже до недавнего времени, когда включала в своей комнате псалмы, часто доносились из зала возмущенные фразы о том, что у других нет желания слушать "эти завывания" или "божественные песнопения". Как-то старший брат внушительным тоном сказал, чтобы включала такое только тогда, когда его нет дома.

       Иногда я молилась уже со слезами, спрашивая у Бога, где же она, моя половиночка? Я верила, что где-то есть человек, который именно для меня. Глядя на мирских парней, которые пытались ухаживать за мной, я понимала, что хочу и смогу выйти только за верующего - их безбожная жизнь просто убивала меня. Часто я описывала Богу то, что именно хотелось бы видеть мне в моем будущем муже. Но я похожего ни духовно, ни внешне рядом не видела. Время шло, и казалось, что ничего не меняется…

       Будущий муж, если так можно выразиться, - свалился как снег на голову (так же, как и я ему). В этом человеке я увидела все то, чего желало мое сердце, о чем в молитвах просила Бога! В данный момент хочется просто благодарить Господа за то, что Он знает, когда и как познакомить тех, кто ждет и уповает на Него.

       Я благодарна Богу за то, что Он изменил моего папу и он сегодня такой, о каком многие могут только мечтать, так как через него получала и получаю огромную духовную помощь. Благодарна за то, что Господь не отверг меня, когда я предала Его, помог начать жизнь заново с Ним - призвал из тьмы в чудный Свой свет. Иногда думала со слезами: «Ну почему у меня такой путь? Если бы могла, я бы вычеркнула те годы, когда ушла от Бога!» Несмотря на все, что было, Господь подарил мне прекрасного мужа, который в точности, как я просила, и мы любим друг друга... Да поможет нам Господь... А также всем тем, кто ищет мира, покоя, счастья, правды, истинного пути, но пока не понял, что для этого нужно прийти к Иисусу и, раскаявшись и открыв все свои грехи, оставить их и идти за Ним...





А. Федюнина

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ВЫПУСК 49 2012\3